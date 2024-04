Xavi se lanza contra el árbitro tras la eliminación del Barcelona ante el PSG: “Un desastre, no nos podemos callar”

Minuto 28 del duelo entre Barcelona y PSG por los cuartos de final de la Champions League. Los catalanes ganaban por la cuenta mínima y parecían asegurar su pase a la ronda de los cuatro mejores. Pero un contragolpe de Barcola termina en falta de Araújo y el duelo cambió para siempre.

El defensa de los azulgranas es expulsado por el juez István Kovács y a los dueños de casa les resultó imposible contrarrestar la arremetida de los franceses. 1-4 la cuenta final y el equipo que formó a Lionel Messi tendrá que ver la semifinal por televisión.

“Estamos contrariados, enrabietados. La expulsión de Araujo marca la eliminatoria. Estábamos bien, ordenados en ataque y en defensa. Para mí es demasiado pitar roja. Es una pena que el trabajo de toda una temporada se termine por una decisión arbitral.... Le he dicho al árbitro que ha estado muy mal, que ha sido un desastre”, alegó Xavi Hernández.

El director técnico de los españoles expresó así su descontento contra el árbitro rumano e insistió que el cometido del hombre de negro fue pésimo. “Araujo ha intentado apartarse y Barcola se ha dejado caer. Tal como está el fútbol de igualado, jugar 11 contra 10 es prácticamente imposible. Para mí la expulsión ha reventado una eliminatoria bonita y espectacular. Hemos tirado de orgullo y carácter, pero es casi imposible ante un equipo de este nivel”, enfatizó.

El referente del Barcelona no concluyó ahí. Y sus declaraciones siguieron en el mismo tono: reclamando la polémica jugada que los dejó con 10 hombres en el campo. “Hay expulsiones en el fútbol, pero el árbitro ha estado muy mal. Un desastre. No me gusta hablar de los árbitros, pero lo tenemos que decir. No nos podemos callar”, señaló enfadado.

Consultado acerca si esta eliminación y estar a 8 puntos del líder, el archirrival, Real Madrid, confirmarán su decisión de irse al final de la temporada, Xavi no quiso afirmar ni desmentir esto último. “El Barça lo volverá a intentar. Yo no soy importante. Hemos hecho una Champions muy digna, notable. El año que viene volveremos, pero hay que controlar algunos detalles. De estas situaciones se aprende mucho”, concluyó.

La infracción que le costó la expulsión a Araújo: