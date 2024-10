Yate, modelos y jugadores cortados: el escándalo que sacude a Felipe Loyola en Independiente

Independiente venció cómodamente a Lanus, por 2-0, el sábado 19 de octubre. Sin embargo, después del cotejo explotó una bomba. Algunos futbolistas del plantel participaron en una fiesta en un yate con reconocidas modelos e influencers argentinas, en el Delta del Tigre.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales, desatando una serie de conflictos al interior del club de Avellaneda. La situación le cayó mal al entrenador Julio Vaccari y a los referentes del plantel Iván Marcone, Federico Mancuello y Rodrigo Rey.

En los registros se aprecian Kevin Lomónaco, Ignacio Maestro Puch, Alex Luna, Santiago Toloza e incluso al chileno Felipe Loyola. No obstante, los que sufrieron las mayores consecuencias fueron Marco Pellegrino y Diego Tarzia. Ambos, consolidados en la titularidad del Rojo, fueron desafectados de la concentración para el duelo con Godoy Cruz.

Los dos futbolistas fueron derechamente borrados de la nómina, pese a que se perfilaban para nuevamente ser desde el arranque. Según señalan medios argentinos, ambos acumularon una serie de conductas inapropiadas e indisciplinas, como llegar tarde a entrenamientos. Esto explicaría el motivo de que no todos fueran sancionados. Toloza, en tanto, habría sido apartado netamente por motivos deportivos.

Las disculpas de los cortados

“Hubo actitudes de jóvenes que hay que frenarlas a tiempo”, aseguró Mancuello hace unos días.

Por ahora, no se tiene claro si los futbolistas volverán a ser tomados en cuenta. Según consigna Olé, la decisión habría sido tomada por la dirigencia, en acuerdo con el técnico y con el respaldo de los referentes del club.

En ese sentido, la situación de Pellegrino es bastante particular. El pase del defensor de 22 años pertenece al Milan y está en Independiente en condición de préstamo. Sin embargo, el Rojo deberá pagar US$ 250 mil si es que el jugador no disputa el 60 por ciento de los encuentros.

El zaguero rompió el silencio y pidió disculpas por lo sucedido. “Les escribo a los hinchas del Rojo para pedirles disculpas por lo acontecidos en los últimos días. Estos errores sirven para seguir aprendiendo a ser profesionales. Mañana estaré alentando a mis compañeros en un partido importantísimo para cumplir nuestros objetivos”, aseguró en una historia de Instagram.

Tarzia, más de lo mismo. “Quiero pedirles disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico y especialmente a los hinchas por haber tenido conductas que incumplieron las normas de convivencia interna de una institución tan grande como Independiente. Sin dudas, aprenderé de esto para mejorar”, publicó.

Independiente no pasa por el mejor momento. El Rojo marcha en la duodécima posición de la Primera División Argentina, con 25 unidades, muy lejos de los líderes. En detalle, está a 12 puntos del Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros. Con 48 en la tabla anual, por ahora, su pelea solo se centra en lograr mantenerse en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.