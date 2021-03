Yessenia López se emociona con la clasificación de la U: “Nos costó demasiado llegar acá”

No fue fácil para las Leonas inscribirse en semifinales de la Copa Libertadores Femenina. Independiente Santa Fe fue un duro rival y si bien, el resultado (3-1) parece abultado, las colombianas vendieron cara su salida del torneo continental.

Y así lo sintieron las mismas integrantes del nuevo Ballet Azul y lo confesó Yessenia López en los micrófonos de TNT Sports. “Nos tocó un rival muy difícil y nos complicó en ocasiones, pero supimos aguantar y estamos felices de clasificar”, aseguró la volante.

Paso a las cuatro mejores que comenzó a construirse a los seis minutos con el penal convertido por Ana Gutiérrez, pero las caribeñas empataron (Viviana Acosta a los 27′) e hicieron que las chilenas se replegaran. Luego vinieron dos jugadas claves: la anotación de López (52′) y la pena máxima que atajó la portera laica, Natalia Campos (62′).

“Nos costó demasiado llegar hasta acá. Es fruto del esfuerzo todo lo que hemos logrado y hemos hecho”, expresó la ex Colo Colo. Era que no, si el resto del juego fue más contener que atacar. No obstante, el fútbol también se trata de defender y las estudiantiles lo hicieron muy bien.

Por lo mismo, cuando Fernanda Pinilla marcó el 3-1 a los 84′ y timbró los pasajes al siguiente nivel, los nervios se relajaron y el planeta fútbol se sintió orgulloso de las chicas que dirige Carlos Véliz. Por que más allá de los resultados que vengan, las felinas demostraron que juegan como dicta la historia de los universitarios: con corazón, pasión y amor por sus colores.

“Tenemos compañerismo, garra y el grupo es muy unido y estoy demasiado emocionada. Feliz de avanzar y agradezco el cuerpo técnico y a las jugadoras y el triunfo nos lo merecemos”, concluyó Yessenia. Y partió a celebrar con la garganta apretada, pero con la satisfacción del deber cumplido. Y por más que ahora la tengan difícil, ya que viene River o Ferroviaria en semis, las muchachas saben que están escribiendo su propia historia.