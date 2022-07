Zavala sale al rescate de Colo Colo: el Cacique supera apenas a Huachipato para seguir solo arriba

Colo Colo estuvo a minutos de ceder a la presión de Ñublense. Durante toda la semana, se ha hablado hasta la saciedad del Superclásico del domingo venidero, que todavía busca un hogar ante la imposibilidad de que sea en Santiago (la opción 1 es Talca). No obstante, por muy importante que signifique el duelo ante la U, el Cacique tenía un desafío previo: recibir al Huachipato de Mario Salas. Le costó, pero lo sacó adelante. No jugó bien, sin embargo cumplió. Ganó por la mínima y sigue mirando a todos desde arriba, en soledad.

Con su victoria del viernes sobre Cobresal, Ñublense había alcanzado la línea de los albos. Por lo tanto, ese factor dotaba de otra importancia el cruce ante los acereros, en el retorno del Comandante al Monumental. Quinteros repitió la estructura ofensiva con Oroz y Bouzat como punteros, y con Costa en la labor de armador, detrás de Lucero.

Sin Pablo Solari, Alexander Oroz ha tomado el lugar en el equipo (no solo por el minutaje Sub 21). En un primer tiempo de pocas acciones de riesgo, en donde los arqueros no fueron participantes activos, el juvenil fue el encargado de darle profundidad a Colo Colo por su franja. Desbordaba y buscaba el pase atrás, pero la jugada no finalizaba con éxito. En los 45′ iniciales, el líder del fútbol local solo tuvo un remate a la portería de Gabriel Castellón. En el otro lado de la cancha, Brayan Cortés tampoco era muy exigido. En rigor, nada exigido.

Pasada la media hora, un cabezazo de Falcón, que pasó cerca del segundo palo, generó algo de riesgo en el arco siderúrgico. Hasta que en los 32′, se produjo la algarabía por el tanto de Juan Martín Lucero, que conectó un centro de Agustín Bouzat. Pero la celebración que se desataba en el recinto de Macul se frenó. La jugada se revisa en el VAR, la observa el árbitro Ángelo Hermosilla y termina por anular el 1-0, al detectar una mano del ex Vélez Sarsfield.

La única acción destacable del primer tiempo termina siendo extinguida, para pesar de los forofos colocolinos. Punto aparte merece la mala condición de la cancha del Monumental, que terminó por atentar en contra de la calidad del espectáculo (resabios del aguacero que recibió durante el choque con La Serena).

El arranque del segundo lapso no generó un cambio de ritmo en un encuentro apretado, sin fluidez. Colo Colo no encontraba la sintonía fina necesaria para hacer daño en el área de Huachipato. Mientras que la visita tampoco se esforzaba en atacar con un gran volumen. El punto en Pedrero era negocio para el contingente de Mario Salas. El DT terminó sacando a un discreto Marcelo Cañete para ponerle un acompañante al espigado Nequecaur (Maxi Rodríguez), para privilegiar el juego por afuera.

El reloj pasaba y la escuadra blanca no lograba reeditar buenas actuaciones anteriores. En los 65′, un remate de Leo Gil se fue elevado, en la llegada más cercana del local en el periodo. Mientras Oroz intentaba generar algo distinto, tanto Costa como Bouzat no eran desequilibrantes, lo que perjudicaba directamente a Lucero, que no tenía balones con ventaja. Premio también al orden defensivo de los sureños. Mientras, el reloj pasaba.

En la recta final del compromiso, ingresó Cristian Zavala (en lugar de Bouzat), uno que ha pedido oportunidades y que le ha costado asumir un rol más preponderante en Colo Colo. El destino quiso que el ex Melipilla se convirtiera en el salvador del Cacique, que no tenía por dónde. A seis minutos del epílogo, un remate desde fuera del área se cuela en la portería de Castellón, desatando el nudo que le imprimó Huachipato al partido.

Pura emoción para Zavala tras su anotación, quizás una muestra de la catarsis que significa sacarse la frustración en una temporada compleja.

Y ahora, el Superclásico

El gol de Zavala fue suficiente para que el equipo de Quinteros se mantenga como el exclusivo líder del Torneo Nacional, con 39 puntos, tres unidades más que los Diablos Rojos de Chillán.

Pasó Huachipato y lo que sigue en el calendario para Colo Colo está marcado con color rojo. El próximo domingo 31, visitan a la Universidad de Chile de Diego López, el encuentro que se robará las miradas de aquí en más. ¿Dónde será? ¿Se jugará en Talca, finalmente? Gran pregunta.

Ficha del partido

Colo Colo 1: B. Cortés; O. Opazo, M. Zaldivia, M. Falcón (61′, B. Gutiérrez), G. Suazo; E. Pavez, L. Gil (75′, V. Pizarro); A. Oroz (70′, M. Bolados), G. Costa, A. Bouzat (76′, C. Zavala); y J. M. Lucero. DT: G. Quinteros.

Huachipato 0: G. Castellón; J. Córdova (57′, J. Gutiérrez), O. González, B. Gazzolo, N. Baeza; G. Montes, C. Lobos (81′, J. Martínez); W. Mazzantti, M. Cañete (57′, M. Rodríguez), C. Martínez (69′, J. Altamirano); y L. Nequecaur (81′, J. Sánchez Sotelo). DT: M. Salas.

Gol: 1-0, 84′, Zavala, con un remate de distancia.

Árbitro: A. Hermosilla. Amonestó a Oroz, Bolados, Costa (CC); C. Martínez, Lobos (H).

Estadio Monumental. Asistieron 8.441 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.