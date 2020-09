Del Cristo de Elqui a una Gabriela Mistral feminista: los hitos que trae el debut en TV de La Historia Secreta de Chile

Mañana a las 19.00 horas llega a la pantalla de Chilevisión La Historia Secreta de Chile, nuevo programa conducido por el escritor nacional Jorge Baradit, creador de la saga literaria del mismo nombre y donde el propia autor abordará la sucesos históricos del país desde otras perspectivas, con episodios curiosos y desconocidos.

Por ello, explica Baradit, esta apuesta televisiva “es una extensión de los libros y lo que buscamos es explicarle a la gente que los procesos históricos tienen distintos puntos de vista, que la historia que se enseña en Chile regularmente es la que enseña la gran élite, la élite académica, socioeconómica, y sabemos muy poco de los hechos históricos que ocurren a ras de suelo, de los trabajadores, de la clase media o de las capas más bajas”.

Para abordar esos temas y generar un vínculo con la audiencia, según adelanta el autor, el espacio comenzará mostrando “una historia entretenida, rara, como el Cristo del Elqui; una guerra de submarinos en 1976 desconocida; la historia secreta de Gabriela Mistral; hubo un sacrificio humano en el sur de Chile en los 60... Un poco por ahí, ayudado de esos temas, buscamos contar un poquito más de la historia de nuestro país”.

Cada capítulo consta de dos historias con un mismo eje que las une. El primer episodio, por ejemplo, estará cruzado por las mujeres. Por un lado, abordará la figura de la célebre poetisa chilena Gabriela Mistral, adentrándose en pasajes desconocidos de su vida y que convirtieron a esta artista en una adelantada a su época: una mujer rebelde, combativa, activista social y feminista, como dice el adelanto de este capítulo. Por otro lado, se profundizará en la historia de la “Casa de Recogidas” en el siglo XVIII, donde se encarcelaba a mujeres para castigarlas por sus pecados.

El proceso

Si bien La Historia secreta de Chile desembarca en la pantalla ahora, sus grabaciones fueron realizadas hace más de un año. Sobre el proceso, Baradit cuenta que “este programa se terminó de grabar a principios de 2019 y se iba a emitir, pero producto de un montón de eventos del año 2019 se fue postergando y lo vamos a emitir ahora”, dice apelando entre otras cosas a los cambios de programación que suscitó el estallido social. Por lo mismo, advierte, “esto no fue en contexto de pandemia. Nos van a retar porque no estamos con mascarilla, abrazamos a la gente, para que sepan que no hay irresponsabilidad”.

La Historia secreta de Chile guarda cierta continuidad con Chile Secreto, programa que se emitió en 2017 por el mismo canal y que tenía una línea similar, pero para el escritor hay varias diferencias entre ambas apuestas.

“Chile Secreto era un programa que buscaba un solo tema y que en el fondo trataba de hacer énfasis en un aspecto, tocar una tecla, de la manera en que se enseña un poco la historia. Historia Secreta busca ser más como los libros: usando una historia entretenida además somos capaces de hablar de procesos históricos y sociales más profundos”, explica.

Además, el programa será más extenso: de los 45 minutos que duraba Chile Secreto el nuevo espacio televisivo ahora será de una hora y media.

Otra diferencia es el equipo detrás del proyecto. “Cuando terminó el proceso de Chile Secreto Chilevisión consideró que era bueno licitar una segunda temporada, y la tomó Fábula”, cuenta sobre la destacada productora nacional. “Y es un honor para uno poder trabajar con quienes hicieron Una Mujer Fantástica, con la gente que ha tenido tantos éxitos en TV. Ellos se hicieron cargo de la producción, de los viajes, de trabajar conmigo y con historiadores en los guiones. Eso es también una gran diferencia, el equipo de apoyo que hubo detrás fue mucho más robusto, así que creo que el programa va a ser muchísimo mejor”, considera.

Esto mismo fue lo que generó un cambio en el nombre del programa. “La productora anterior no entendió muy bien que esta licitación la ganó otra productora y no permitió usar de nuevo el nombre de Chile Secreto. Pero incluso es mejor porque se vincula con mis libros”, rescata.

En el último tiempo, Baradit ha continuado con sus lanzamientos literarios: acaba de estrenar el libro Héroes 2, materiales que abren la posibilidad de seguir llevando sus textos a la televisión. “Historia de Chile hay para hablar una década seguida si quisiéramos, así que si a la gente le gusta el programa podemos tener a lo mejor la posibilidad de una tercera temporada”, dice, aunque advierte que aún no hay nada concreto. “Cuando se trata de programas culturales las cadenas de tv son harto cautas, porque no siempre funcionan, y no se amarran antes de ver resultados, así que seguramente a fines de esta temporada, como ocurrió con la otra, porque terminó y nos plantearon la posibilidad de una nueva temporada, así que espero esta vez pueda ocurrir lo mismo”, concluye.