Don Francisco y Alberto Abarza abren una compleja edición de la Teletón

Veinte meses después de su última edición virtual y estrenando un formato híbrido, con el público de vuelta en el teatro Teletón -aunque con aforo reducido a 228 asistentes-, la Teletón 2021 comenzó anoche con un homenaje musical a los deportistas que representaron a Chile en los últimos juegos Paralímpicos de Tokio 2020, junto a un llamado de Don Francisco y el resto de los animadores para incentivar las donaciones del público, en medio de un escenario especialmente complejo y desafiante para la campaña a raíz de la pandemia y el clima electoral que concentra la atención del país previo a la segunda vuelta presidencial.

Con la presencia del presidente Sebastián Piñera en el recinto, Cecilia Morel y diversos ministros de Estado, la cruzada solidaria arrancó a las 22.00 horas con la conducción de Karen Doggenweiler y Julián Elfenbein, quienes dieron la bienvenida al escenario a Alberto Abarza, triple medallista en la capital japonesa y alguna vez paciente del Instituto de Rehabilitación Infantil de la Fundación Teletón. El deportista fue nombrado capitán del equipo a cargo de la llamada “mesa digital”, responsable de coordinar los aportes bancarios desde las diversas regiones del país.

03 de Diciembre del 2021/SANTIAGO La hija de Alberto Abarza, realiza la primera donación, durante la apertura de la Teletón 2021, que se realiza en el Teatro Teletón. FOTO: TELETON/AGENCIAUNO/CRISTOBAL ESCOBAR

Minutos después subió al escenario Mario Kreutzberger, en la reaparición del impulsor de la campaña en el teatro luego que en la edición anterior condujera el programa desde su casa, debido a las restricciones sanitarias. Acompañado de su histórico colaborador, el pianista Valentín Trujillo, Don Francisco se emocionó al recordar la primera versión de la cruzada, de 1978, al tiempo que motivó a la audiencia a participar de la campaña.

“Hemos superado todos los escollos, hicimos en abril de 2020 la primera teletón virtual del mundo. Estamos tratando de volver a una seudo normalidad con creatividad, empeño y todas las medidas sanitarias”, señaló. “Demostremos que la solidaridad es imbatible y en ese aspecto somos campeones mundiales”, agregó el animador.

Tras las presentaciones de Myriam Hernández, José Luis “el Puma” Rodríguez y un breve discurso de Piñera, quien destacó que “la Teletón le hace bien al alma de Chile porque hace el milagro de unirnos a todos”, las 27 horas de transmisión continuaban con las actuaciones de Stefan Kramer y Ricardo Montaner, entre otros artistas.

Además, para el trasnoche se esperaba la presencia de Sergio Chamy, protagonista del documental nominado al Oscar El agente topo, así como del profesor y astrónomo José Maza, para comentar las imágenes que llegarían desde la Antártica del último eclipse solar total del año.

3 de diciembre del 2021/SANTIAGO Mario Kreutzberger conversa con Jose Luis Rodriguez, durante la Teletón 2021, en el Teatro Teletón en la comuna de Santiago. FOTO: TELETON/ AGENCIAUNO/SEBASTIAN BELTRAN GAETE

Un factor de unidad

“Han sido preparativos bien difíciles”, reconocía Don Francisco a este medio pocas horas antes del comienzo de la transmisión, realizada bajo estrictos protocolos sanitarios en el teatro de la calle que lleva su nombre, incluyendo testeos a cada persona que ingresa al recinto, así como la exigencia del pase de movilidad y uso de mascarilla en todo momento a todos los asistentes y miembros de la producción.

“Pareciera que esto del aforo y de la pandemia no es lo más importante, pero realmente limita mucho, sobre todo para cosas como las presentaciones artísticas, los números musicales. Ha sido difícil llenar las 27 horas pero lo han hecho estos muchachos”, aseguraba el animador en medio de los ensayos del programa, el cual esta vez no es emitido por La Red, canal que se restó de la iniciativa argumentando poca transparencia de la fundación en torno a los dineros que recauda la campaña.

Pero el espectáculo debe continuar y las energías del equipo están puestas en lograr motivar al público y llegar a una meta que este año supera los 34 mil millones de pesos, el monto que se requiere para mantener funcionando por otros doce meses los 14 centros que la Teletón tiene en el país para tratar a niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad. La tarea no es fácil, ha repetido el líder de la cruzada, que este año tampoco contará con su tradicional cierre en el Estadio Nacional -para evitar aglomeraciones- y concentrará toda su actividad en el teatro Teletón.

“Yo en la mañana me hice un test, todos los que entran al teatro se tienen que hacer un test. En vez de tener mil personas vamos a tener 220. Las sillas están separadas, no es el mismo ambiente. ¡No es lo mismo!”, exclamaba Kreutzberger. Lo anterior quedó de manifiesto durante la tarde, cuando se confirmó que la animadora de Canal 13 Tonka Tomicic no podrá participar de forma presencial en esta edición de la campaña, ya que por recomendación médica -y causas no especificadas- no cuenta con su esquema de vacunación completo.

“Yo diría que esta no es una Teletón normal, es una Teletón híbrida, con el deseo de normalidad”, sentenciaba el animador, quien como siempre se encargó de gestionar personalmente la asistencia de la mayoría de los artistas internacionales al programa, los que producto del Covid y las restricciones en los viajes llegarán en menor número que en ediciones anteriores.

Foto: Agenciauno

En medio de todas esas dificultades y situaciones anómalas que enfrenta el equipo, una inquietud especialmente compleja ronda en la interna: cómo convocar a un país agotado emocionalmente, con serios problemas económicos y cuya atención completa pareciera estar monopolizada por la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre.

“Nosotros estamos totalmente al margen, estuvimos siempre al margen y estaremos, me parece, si queremos subsistir”, dice Don Francisca sobre el carácter apolítico que intenta imprimirle a la cruzada desde 1978. De hecho, hasta ayer no estaba contemplado ningún grado de participación en el evento de Gabriel Boric ni de José Antonio Kast. “Nosotros somos un factor de unidad”, explica el animador.