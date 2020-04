Entre grabaciones paralizadas e historias en receso: teleseries chilenas enfrentan una total incertidumbre

La noche del lunes, el público de la teleserie 100 días para enamorarse fue informado de un desenlace inevitable: luego de detener sus grabaciones el pasado 18 de marzo producto de la emergencia por el coronavirus, la ficción de Mega se quedaba sin capítulos para seguir al aire. “Debido a la contingencia que nos afecta a todos, desde este miércoles 22 tu teleserie 100 días para enamorarse entra en receso. Esperamos volver tan pronto podamos con nuevos y emocionantes capítulos”, explicaba el mensaje difundido por el canal.

La teleserie protagonizada por María Elena Swett y Luz Valdivieso se transformaba así en la primera producción dramática del canal que agotaba la totalidad de sus episodios tras cinco semanas sin grabaciones, y con una incierta fecha de regreso. Misma situación que vivirán en las semanas venideras sus otras dos ficciones: Yo soy Lorenzo y Verdades ocultas.

La primera, que va de lunes a viernes a las 20.00 horas, cuenta con algo más de ventaja respecto al “aire”, pudiendo extenderse hasta fines de mayo o parte de junio. La siguiente teleserie que entrará en receso es Verdades ocultas (15.20 horas), el drama de la tarde que en julio próximo cumple tres años de emisión. Su vuelta dependerá de cómo se desarrolle el actual contexto de emergencia.

El canal, único con un área dramática propiamente tal en la TV local y cuyas producciones tienen gran relevancia en su oferta programática, no solo tendrá que poner en receso estos proyectos. En paralelo, debió detener sus próximas teleseries: la siguiente nocturna y la próxima de las 20 horas, esta última, que iniciaría sus grabaciones días antes de decretarse la fase 4 de la emergencia sanitaria.

Aunque la televisión se ha visto afectada en general producto de la pandemia, programas de entretención, informativos o de conversación han encontrado fórmulas para seguir con animadores e invitados virtuales. Pero las teleseries no tienen grandes alternativas, siendo las más afectadas.

“La esencia de nuestro lenguaje tiene que ver con el contacto. Es imposible hacer escenas a dos metros de distancia”, dice uno de los actores de Mega consultados para esta nota.

A eso se suma la dimensión de los equipos. La teleserie 100 días para enamorarse, por ejemplo, funciona con dos unidades que graban en paralelo, cada una con sus propios productores, asistentes, iluminadores, maquilladores y más, lo que llega a unos 45 profesionales por grupo. Y muchas veces ambas se topan registrando escenas en las dependencias de la productora.

“Volver al trabajo en una empresa con 104 personas va en la dirección contraria a lo que nos pide la autoridad sanitaria”, explica Pablo Díaz, productor ejecutivo del proyecto desde la empresa DDRío, que produce la ficción para Mega.

Además, reconoce que había bastante temor en el equipo al conocerse los primeros casos de Covid-19, y que el cese de grabaciones fue la mejor decisión en ese contexto. Pero la medida arrastraba numerosas consecuencias; por tanto, las partes, canal y productora, han debido conversar.

Consultado por esto, Díaz explica que en un caso inesperado como el producido por el coronavirus, “existen las cláusulas de fuerza mayor, y claramente esto es un tema de fuerza mayor, que resguarda a ambas partes, a la productora y al canal. Pero te diría que aquí lo que prima es la buena fe, y las ganas de seguir haciendo cosas a largo plazo”.

Respecto a este, su primer proyecto dramático con Mega -y que ya se ha ejecutado en un 75%-, profundiza: “Llevábamos una súper buena producción y una súper buena alianza de producción con el canal, así que creo que aquí va a primar la buena fe y las ganas de seguir antes que salgan los contratos arriba de la mesa”.

Uno de esos puntos a analizar es la situación de los trabajadores. Respecto al tema, Díaz comenta: “Justamente parte de la conversación que estamos sosteniendo con Mega es cómo vamos a resolver el tema de elenco y de otros talentos que también participan en las teleseries, pero en principio estamos todos en la parada de entender que esto ha sido una cosa de fuerza mayor, que no ha sido algo que está en las manos ni del canal, ni de la productora, ni de los técnicos, ni de los actores. Así que estamos buscando las mejores fórmulas para que sea lo menos doloroso posible. Ahora, doloroso va a ser igual. Ya está siendo doloroso desde que cerramos, hace un mes que estamos todos bien golpeados por la situación”.

Según el productor, estas conversaciones con el canal deberían llegar a puerto en los próximos días, antes que termine el mes.

Respecto a cómo podría afectar esta situación a su productora, Díaz analiza: “La verdad es que si logramos un buen acuerdo con nuestro cliente que es Mega, no nos debería afectar tanto, deberíamos poder pasar la ola, y creo que estamos llegando a un buen puerto, tengo esperanza en eso. Ahora si es que no fuera así, (sería) durísimo, diría que súper duro. No sé si pasaríamos este temporal”.

En el caso de los actores que trabajan en las ficciones televisivas, la situación tiene algunas variaciones entre los que poseen contrato con el canal versus aquellos contratados por la productora. Uno de los actores que integran ese primer grupo y que participa en uno de estos proyectos dramáticos, comenta: “Para nosotros es un escenario positivo porque dentro de la incertidumbre que viven todos, nosotros sabemos que tenemos trabajo al regresar”. El canal privado, sin embargo, anunció hace unos días un plan para enfrentar la crisis económica actual, que involucra entre otros puntos una rebaja en los sueldos de los trabajadores que reciban un sueldo superior a los $750.000.

En la otra vereda, uno de los actores contratados por productoras cuenta que el ítem sueldos en la teleserie 100 días para enamorarse “se están manejando con cierto acuerdo”, algo que dentro de todo ve con optimismo. “Eso nos da confianza, porque se deduce un interés del canal en terminar esa producción”, opina. Y añade: “tengo la idea de que todo el elenco mio hizo lo que tenía que hacer respecto de mostrarse flexible en favorecer la producción del canal para que siguiera adelante”.

Canal 13

La ex estación católica, por su parte, suspendió las grabaciones de su próxima teleserie nocturna La Torre de Mabel, protagonizada por Paloma Moreno, Álvaro Gómez, Blanca Lewin, Elisa Zulueta, entre otros. Después de tres meses de grabaciones, el rodaje entró en receso a mediados de marzo, y como todos los proyectos de esta índole, sin fecha de regreso.

Desde la estación explican que “el área de ficción de Canal 13 sigue preparando novedades y dentro de esas destaca nuestra próxima teleserie nocturna, La torre de Mabel. Sus grabaciones se encuentran detenidas y se está evaluando cuándo se retomarán”.

Es la postura tanto del canal como de la empresa AGTV, que produce el proyecto. Desde el interior de esta última aseguran que “la productora está bien”, y que “hasta ahora los proyectos siguen en camino en coordinación con Canal 13”.

Lo mismo se ha traspasado al elenco: cuando la autoridad sanitaria lo permita, se volverá inmediatamente al rodaje.

En cuanto a la situación de los actores, quienes están contratados por la productora, han visto sus remuneraciones suspendidas hasta que se retomen las grabaciones luego que la empresa se acogiera a la Ley de protección del empleo.

Pero a pesar de las buenas intenciones de canal y productora, para muchos la situación sigue siendo crítica. “Sentir seguridad es imposible, más aún trabajando en lo que yo hago”, dice un miembro del elenco: “Tengo una incertidumbre terrible, ni siquiera sé a qué voy a volver, porque esta es una teleserie, pero me quedan unos meses de contrato y luego qué hago. No hay teatro, todas las producciones están paralizadas. Tranquilidad no siento nada, es solo incertidumbre”.

Mientras, el canal sigue proyectándose en el género: la semana pasada confirmó el arribo del actor Álvaro Rudolphy, quien llega desde Mega para encabezar la próxima nocturna. “En el canal seguimos trabajando fuertemente en nuestra área de ficción y es una de nuestras prioridades”, comentó junto a esta noticia el director ejecutivo de la señal, Max Luksic a través de un comunicado. “El sábado 25 estrenaremos la serie Helga y Flora y dentro de los próximos meses pondremos al aire La torre de Mabel. Tenemos varios otros proyectos en carpeta y ahora acabamos de cerrar contrato con uno de los actores más icónicos de la pantalla”, añadió el ejecutivo.