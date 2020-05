José Miguel Viñuela habla de su nuevo estelar y de los matinales: “Es súper justificable que los alcaldes tengan mucha más presencia en los programas”

Coliseo romano fue el último estelar que realizó José Miguel Viñuela en Mega antes de su comentada partida a TVN, cuando dejó el canal que lo vio crecer y que lo consolidó como uno de los rostros más populares de la TV local.

A ocho años de eso -y tres desde su retorno a Mega- el conductor del matinal Mucho gusto vuelve a los programas del prime en su casa televisiva con Dale Play, un espacio de concursos y música donde los participantes luchan por un millonario premio, mientras un grupo de famosos los apoya en cada juego.

Pero este retorno al horario estelar se da en un escenario complejo, con rigurosas medidas sanitarias rodeando el proyecto, cuya primera grabación se hizo el lunes para debutar esta noche después de Meganoticias.

Sobre este estreno y sus días en el matinal, Viñuela conversa con La Tercera, a las puertad además de una nueva complejidad para la pantalla chica: la cuarentena total decretada para el Gran Santiago desde mañana.

Imagen del programa Dale Play. Foto: Mega.

Este será su regreso a los estelares en Mega, pero en un contexto difícil, ¿Cuál es su sensación al respecto?

Fue bien emocionante, por varias razones. Los ánimos están bien sensibles por todo esto del coronavirus, y segundo porque es la posibilidad de haber vuelto a Mega y después de muchos años volver al horario prime, que es un estímulo súper bonito, porque se me viene al recuerdo todos los programas estelares que hemos hecho en Mega. También al horario prime es muy bonito, más todavía con este contexto que estamos viviendo, implica un desafío mayor en el sentido de conservar y mantener todas las medidas sanitarias posibles, entonces estamos haciendo un programa que tiene un triple esfuerzo.

Pasó muy poco tiempo desde que se anunció el proyecto, se grabó y se confirmó su estreno.

La verdad es que habíamos hecho varios ensayos, grabamos un piloto ahí en el verano. El programa de alguna manera se planificó para que fuera el segundo semestre, y en vista de la contingencia, los ejecutivos del canal tomaron la decisión de poder programarlo antes, entonces hemos hecho mucho ensayo, repasado mucho los juegos.

¿Variará la frecuencia de las grabaciones ahora que se anunció la cuarentena total en Santiago?

Hasta el minuto hoy (ayer) grabamos otro capítulo, y hasta el minuto la cronología de las grabaciones va bastante bien, pero a propósito de la cuarentena total para Santiago se verá poder grabar más emisiones esta semana de tal manera de poder estar cubiertos por lo menos durante un mes con el programa.

Con el estallido social salieron muchos contenidos de entretención de la TV, pero poco a poco se están retomando. ¿Qué opina de quienes critican que con eso la TV estaría dejando atrás los temas del movimiento social?

Creo que han sido meses muy movidos. El estallido social cambió el escenario televisivo, fue muy difícil para la TV adaptarse a eso. Y hoy día vuelve a cambiar. Uno de alguna manera como comunicador se adapta a todo eso, jugando en todos los escenarios posibles. Hoy día tenemos la posibilidad de abrir un escenario con un programa nuevo, un programa que es distinto y que nos permite abrir una ventana de entretención en la noche, tomando en cuenta que hay gente que está pasándolo mal, que no tiene trabajo, que está en su casa, que no puede salir a levantar la plata del día. Nosotros queremos tratar de ser un bálsamo para todas las personas que no lo están pasando bien.

“No creo que se deje atrás, de alguna manera la TV se adapta, y entendiendo que hoy día no se pueden hacer teleseries, y producciones que se estaban haciendo, obviamente hay que ir reinventándose y hoy día Mega apuesta más por la entretención en ese sentido”.

Matinales y coronavirus

La emergencia sanitaria provocó que la dinámica del matinal variara y hoy no todos los animadores pueden estar en pantalla. ¿Cómo ha sido esa coordinación?

Por eso establecimos sistemas de turnos. La Diana ha estado bien de punta a punta, nosotros tenemos alternancia, una semana viene Lucho, otra semana vengo yo, pero también me he ido adaptando. Esta semana me ha tocado estar mucho fuera de Santiago, en terreno, hoy fui a hacer un vivencial al hospital de Maipú. Creo que también nuestro rol no está circunscrito al estudio, es importante ver qué está pasando afuera, cuál es la situación, cómo es el escenario, cómo vive el personal de la salud, lo que está pasando en Chile, y creo que ahí estamos a disposición también.

La alta presencia de los alcaldes en los matinales ha sido muy cuestionada en estos días ¿Qué opinión le merece eso?

Yo no entro mucho en el área de la crítica, me parece que la situación amerita que hoy día los personajes que más han estado en los programas han sido los alcaldes. Hay que entender que los alcaldes son los que están realmente en contacto con la gente, en el día a día, los que recorren las comunas, los que ven lo que está pasando, por lo tanto es súper entendible que tengan mucha más presencia en los programas, más que los mismos políticos, que por lo demás también creo que han estado bastante de capa caída en el último tiempo. Y claro, creo que la gente quiere ver personas que realmente se contacten con ellos, y en ese sentido me parece que es súper justificable la presencia de los alcaldes en algunos programas.

¿Cómo se manejan las invitaciones a los alcaldes en su programa, pensando en que muchos participarán de próximas elecciones, incluso presidenciales, y que esto se convierta en una plataforma de propaganda política?

Tiene mucho que ver con la pauta, con los temas que se tocan. Nosotros estamos hablando netamente de problemas puntuales, y por ejemplo si hay contagio en un asilo de adultos mayores, ese es el tema que vamos a tocar, y ese es el alcalde que le compete el tema, va y habla de eso. No somos una plataforma para fomentar ningún tipo de campaña política, muy por el contrario, nos importa saber dónde están los problemas, acercarnos a la gente y si los alcaldes pueden servir de alguna manera de interlocutores, obviamente que tienen que estar ahí.

Hace algunas semanas, en una columna publicada por El Mercurio, el rector de la UDP Carlos Peña dijo a grandes rasgos que los matinales han banalizado la pandemia ¿Qué te parece esa crítica?

Creo que criticas siempre van a haber, es muy difícil que le des en el gusto al cien por ciento de la gente. En ese sentido los programa y la TV están expuestas a que pasen esas cosas. Nosotros tenemos un equipo que trabaja 24/7, obviamente en el foco de Mucho gusto que son las emociones, acercarnos a la gente, y esa es nuestra manera de pararnos todos los días. Ahora la gente lo puede criticar, se pueden hacer críticas de distintos canales, paso también para el estallido, pero uno de alguna manera trata de hacer televisión para la gran mayoría de la gente y está expuesto a que haya críticas.

¿Cómo cree que los matinales han abordado la cobertura de la pandemia?

Lo que hay que hacer hoy es informar y hay que estar concentrado en eso. Ahora, pueden decir ‘la manera en la que lo están haciendo la gran mayoría es igual, con doctores en el panel, con alcaldes’, la crítica puede ir por ahí, pero me parece que hay que fijarse en el tema de fondo: qué se quiere informar, qué se quiere contar y a mi me parece que los canales lo están haciendo bien.

En las últimas semanas Mucho gusto no ha obtenido los resultados de sintonía a los que estaba acostumbrado, liderando la franja, ¿a qué cree que se debe?

Yo siento que hoy día honestamente el escenario no está pensado para sentarnos en una mesa y decir ‘chuta estamos saliendo terceros, segundos o cuartos’, creo que el escenario está pensado en hacer un buen programa, tratar de cumplir, de realmente llegar a la gente. Siento que no es un escenario como para ponerse a medir que a uno le va mejor que al otro, por lo menos para mí y el equipo lo siente así, no es ese el escenario. Claramente hoy día no estamos haciendo el Mucho gusto que hemos hecho siempre, pero también estamos cumpliendo con darle a la gente lo que hoy día quiere ver que es información y claro, tienes muchas alternativas de gente que está informando y obviamente algunos prefieren un canal y otros prefieren otro.

Después de tanto tiempo en el matinal, y de ahora retomar los estelares, ¿cómo se proyecta en lo profesional?

Estuve dos años fuera de la tele dedicado a hacer cosas completamente fuera de la televisión, entonces hoy día todo lo que vivo en la tele más que nada lo agradezco. No me gusta hablar de proyectarme porque por hacer un estelar no puedo decir que me voy a proyectar. Gracias a Dios en más de 20 años de TV he tenido la posibilidad de hacer prime, de hacer matinales, de hacer programas de entretención, franjeados, de todo tipo. Hoy día cada paso que doy en la televisión lo agradezco enormemente, considerando que es una industria que está en crisis, que la cosa no está fácil, que obviamente se ha ido reduciendo, y poder hoy día tener una ventana para comunicar, eso me hace realmente feliz.

“Me siento súper cómodo (en el matinal). Pero si me preguntas la diferencia entre hoy día estando en un matinal a cuando estuve del 2005 al 2011, es distinto. A mi me apasiona hoy día practicar la empatía, ponerme en el lugar de otras personas, captar realidades. Será porque ya tengo 45 años, tengo hijos, y me preocupa lo que pase con mis niños, con la gente que tiene hijos. Mi motivación comunicacional va por ese camino, por tratar de ilustrar o interpretar realidades más que por un tema personal de lucimiento”.