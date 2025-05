10 videos clave en la carrera de David Bowie

1. Blackstar

En este video se plasmaron algunas de las últimas imágenes del ídolo con vida. Debutó en 2015, sólo unos días antes de su muerte; nadie sabía que era una especie de testamento.

Aquí Bowie aparece con los ojos vendados en medio de un lugar oscuro y tétrico, post apocalíptico, en que las mujeres parecen haber quedado solas y rondan en una especie de trance que transmite dolor y tránsito hacia otro mundo, lo mismo que los hombres.

Un registro que dura casi 10 minutos y que testimonia en imágenes el magnífico legado que dejó con su último disco, Blackstar.

2. Blue jean

Este es de 1984, cuando Bowie brillaba en todo el planeta con uno de sus discos más pop y conocidos, Tonight. El cineasta Julian Temple, conocido por filmes musicales y videos para artistas como Depeche Mode y Duran Duran, fue el encargado de registrar estas imágenes que duran cerca de 20 minutos.

Se trata de un corto en que se ve a un joven torpe, pero empeñoso, tratando de seducir a un chica, mientras presencian el show de un excéntrico y magnético artista, también interpretado por el cantante. Una joya de los 80.

Esta es la versión resumida del video.

3. Ashes to ashes

Ya en 1980 David Bowie sabía que los videoclips marcarían la tendencia en las décadas venideras. Por eso grabó uno bien caro (para la época) para ilustrar esta canción que forma parte de su álbum Scary Monsters (and Super Creeps).

Aparece vestido de arlequín, dando muestras de su talento actoral y encabezando una especie de marcha mortuoria. Además, en las imágenes hace referencias al comandante Tom (el personaje central de su canción Space Oddity), tal como ocurre en la letra de Ashes to ashes.

4. Life on Mars?

Otro clásico en un video también clásico de 1973.

Es un registro simple, que se centra en el rostro y la voz de Bowie. Verlo interpretar esta canción sobre un fondo blanco, con un corte de pelo original, y vestido y maquillado como sólo él solía hacer, con un estilo particular y excéntrico, basta.

Su carisma, su voz y sus movimientos exactos lo copan todo. De otro planeta.

5. Space Oddity

No puede quedar fuera de este conteo tal vez lacanción más importante y reconocible de David Bowie, este himno lanzado en 1969.

Ese año no se le hizo video, pero el éxito del álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars hizo que tres años más tarde se grabara este videoclip con la impactante imagen de Bowie con pelo naranja y look andrógino, como solía presentarse a comienzos de los 70.

6. I’m afraid of Americans

En 1997 el músico impactó otra vez a los melómanos del mundo con su disco Earthling, donde venía esta canción que habla de un hombre paranoico y temeroso de los "americanos".

Él mismo lo interpreta y arranca por las calles de Nueva York, mientras que el sicópata que lo persigue está en manos de Trent Reznor, de Nine Inch Nails, quien también tuvo una notable participación como músico en la grabación del álbum.

7. Where are we now?

Esta melancólica canción de 2013 tiene un video igual de nostálgico en que Bowie da cuenta del paso de los años y recuerda su fructífero, joven y alocado paso por Berlín.

Se suceden las imágenes de hitos de la ciudad y él observa su propio rostro en una especie de muñeco/souvenir/recuerdo, mientras piensa en el futuro, en renacer, y manifiesta algo así como: "mientras haya sol, lluvia y fuego" hay esperanza, vida.

¿Sabía ya de su enfermedad mortal? Probablemente.

8. Modern love

Aunque una conocida marca de retail la toque hasta la saciedad, el videoclip de Modern love es la mejor forma de verlo en su esplendor, en los 80, cuando el Duque Blanco arrasaba en los charts del mundo y sus shows en vivo estaban entre los más codiciados.

De traje amarillo, pelo platinado y corbatín desecho, lo acompaña una banda gigante e igual de pinteada, para tocar este tema que hace bailar hasta al más tieso. Bowie en vivo, inolvidable.

9. The Stars (are out tonight)

Este clip es una especie de viaje por la vida de David Bowie junto a su primera esposa Angela, interpretada por la notable actriz Tilda Swinton.

Se muestran imágenes rutinarias, pero interrumpidas por el recuerdo del pasado del artista, varios jóvenes Bowies cargados de excesos y excentricidades.

10. Fashion

Siempre atento, en 1980 se dio cuenta de la importancia que adquirían cada vez más la moda y la publicidad.

De ahí salió esta canción y su respectivo video, donde satiriza sobre la importancia desmedida, hasta ridícula y banal, de las promociones y de los nuevos usos, muchas veces pasajeros, que empezaban a mandar en la vida de hombres y mujeres, sometiéndolos a una especie de dictadura.

Un artista que hacía bailar y reflexionar a la vez.