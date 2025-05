3 restaurantes abiertos el 21 de mayo y con estacionamiento gratis

Foodlays

Foodlays-22-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Foodlays es probablemente uno de los mejores tenedores libres de comida china que puedes encontrar en Santiago.

Se trata de un restaurante que acaba de inaugurarse y que está ubicado en el tercer piso de un mall en la calle Artesanos, prácticamente al frente del Mercado Tirso de Molina en La Vega.

Y donde encuentras más de 150 platos de verdadera cocina China, que puedes probar cuantas veces quieras por $ 10.800.

¿Qué probar?Alguno delos distintos tipos de "ramen", por ejemplo, el caldo de sabor intenso que aquí lleva carne de vacuno, vegetales y pasta que hacen ahí mismo.

O los “dim sum” que en cantonés quieren decir “tocar el corazón”, y son suaves masas hechas al vapor, que van rellenas con distintos ingredientes, dulces y salados, como zapallo o porotos de soya, por ejemplo.

Además de “róbalo”, también hecho al vapor con un suave toque de cebollín, “pato”, de carne tierna, perfecta, o “chancho”, en versiones como costillar o a la piña si lo prefieres agridulce.

Puedes leer más aquí.

Giratorio

Giratorio-2-listo-1.jpg la-tercera

Foto: Giratorio

El Giratorio es el emblemático restaurante inaugurado en agosto de 1981, en el piso 16 del edificio ubicado en Av. Nueva Providencia 2250, entre Suecia y Ricardo Lyon.

Y que se hizo conocido porque gira en 360 grados.

De hecho, le toma cerca de 90 minutos dar una vuelta completa a la capital y tiene estacionamiento gratis si vas al restaurante, en el piso -1 del mismo edificio.

¿Qué probar? Algunas de las carnes a la parrilla, con opciones tan simples como la “pechuga de pollo” ($ 10.500), deshuesada, jugosa y con unas gotitas de limón.

Otra opción es “filete Giratorio” ($15.800), que va relleno con jamón acaramelado y mozzarella, más una reducción de vino, papas salteadas en mantequilla al romero.

Puedes leer más aquí.

Sabor y Aroma

sabor-y-aroma-2.jpg la-tercera

Foto: Sabor y Aroma

Sabor y Aroma es un amplio restaurante, con capacidad para 300 persona y terraza calefaccionada que mira hacia el río Mapocho. Además de un estacionamiento gratuito para su clientela.

El mismo que abrió en 2016, con una larga carta que combinaba sabores chinos, japoneses y peruanos, además de un sector especialmente dedicado el teppanyaki, cocina hecha al instante sobre una plancha caliente.

Y si bien el teppanyaki subsiste, bajo las expertas manos de una chef china que no habla castellano, el resto de la carta tomó un vuelco netamente peruano, a cargo del chef José Luis Delgado, que ha trabajado en restaurantes como Umami, en el Four Points by Sheraton de Lima.

La buena sazón se nota. Prueba el "ceviche de pejerrey" (13.500), que son láminas de pejerrey, cubos de salmón y langostinos en leche de tigre con crema de palta.

O el "ceviche a las brasas" ($ 16.500), con chicharrón de pescado, langostinos y ostiones salteados con chimichurri de ají peruano.

Otra alternativa es el "socarrat" ($ 17.800), que es una maravilla de arroz que va al fuego y luego al horno, con jugo de mariscos, calamar, langostinos y mojo, que es un tipo de salsa típica de las islas Canarias, que aquí se hace con ají amarillo.

De postre, prueba "mis picarones santurrones" ($ 6.800), que son unos deliciosos anillos hechos de masa de zapallo, crocantes y suaves, bañados en miel de chancaca.