A Dos Metros de Ti: Cuando un romance adolescente derriba todas las barreras

Aunque en el último tiempo el fenómeno se ha ido estancando, durante varios años los libros para jóvenes adultos fueron una de las principales fuentes para los productores de Hollywood, donde se destacaban autores como Verónica Roth, Suzanne Collins y John Green. Y dentro de este mismo grupo de películas pueden ubicarse cintas donde la enfermedad es eje del relato, como en Bajo la Misma Estrella, Yo, Él y Raquel y Todo, Todo.

Y emparentada directamente con este último subgénero, aunque no se inspire en una novela, se encuentra A Dos Metros de Ti, realización que tiene como escenario el hospital que desde pequeña, y de manera habitual, visita Stella Grant (Haley Lu Richardson), debido a la fibrosis quística pulmonar que la afecta. Un padecimiento congénito que la hace estar durante meses en el lugar y ver como rutina los tratamientos que recibe.

Pero un nuevo paciente se ha sumado al grupo de jóvenes enfermos de fibrosis: Will Newman (Cole Sprouse), un amante del dibujo que, aunque ella lo niegue, desde un primer momento llama su atención, pero a quien no se puede acercar —tienen que acatar la regla de una separación de dos metros— para no intercambiar bacterias que podrían ser mortales para ellos. A pesar de esto, pronto establecen una conexión que, al pasar los días, se convierte en romance.

Por encima de lo cliché de la historia, la cinta de Justin Baldoni logra mantener la atención y convertirse en un placer culpable para quienes todavía enganchan con el simple amor adolescente enfrentado a grandes barreras.

Una película que no quedará en los anales de la buena cinematografía, pero que con seguridad será un éxito entre las jovencitas más románticas de cualquier rincón del mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=_OQCv-zf8dA

DIRECCIÓN: Justin Baldoni PROTAGONISTAS: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Claire Forlani, Moises Arias, Parminder Nagra GÉNERO: Drama EDAD: Para todo espectador mayor de 7 años