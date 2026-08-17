Historias de Papel en China, la exposición que invita a explorar la creatividad y la riqueza artística del país asiático
Desde una mirada lúdica y experimental, los asistentes a la exposición de Artequin pueden cortar, plegar, ensamblar y hacer sus propias creaciones. También se enseña a fabricar papel reciclado con elementos de uso doméstico.
Artequin es la sede de Historias de Papel en China: cortar, plegar y pegar.
Se trata de una exposición que invita a descubrir el papel como un material lleno de posibilidades creativas y que permite conocer parte de la riqueza artística y cultural del país asiático.
“A través de distintas técnicas y experiencias, la muestra propone un recorrido por el universo del papel como soporte artístico, material y elemento fundamental en tradiciones, relatos y expresiones visuales de la cultura china”, afirman desde el museo.
La exposición está dirigida a niños, jóvenes y adultos, quienes desde una mirada lúdica y experimental pueden cortar, plegar, ensamblar y hacer sus propias creaciones, con un foco centrado en el aprendizaje.
El recorrido destaca tanto las tradiciones artísticas chinas como propuestas contemporáneas vinculadas al diseño, la ilustración y la creación de objetos de papel.
Cómo es la exposición Historias de Papel en China
Desde Artequin detallan que los visitantes podrán encontrar múltiples espacios y experiencias. Entre estas se encuentran:
- Historias de papel en China: descubrir cómo nació el papel, su importancia cultural y cómo transformó las formas de comunicación y creación artística.
- Corte, plegado y construcción: exploración de técnicas tradicionales y contemporáneas como el jianzhi y el zhezhi, inspirados en la tradición china.
- Faroles, figuras y objetos de papel: piezas inspiradas en festividades, animales, símbolos y elementos propios de la cultura visual china.
- Cápsulas audiovisuales: contenidos sobre la historia del papel, obras en movimiento, cápsulas educativas.
- Espacios interactivos: talleres para experimentar con plegados, composiciones y construcción de figuras en papel.
- Espacio selfie: escenarios interactivos inspirados en formas, colores y figuras del universo visual chino.
Como parte de la exposición, Artequin y Fundación CMPC están desarrollando una serie de talleres durante los fines de semana, los cuales se mantendrán hasta el cierre de la muestra, programado para el 27 de septiembre.
La participación está incluida en el valor de la entrada. En estas instancias, los asistentes pueden aprender cómo fabricar papel reciclado con elementos de uso doméstico.
Los tickets para asistir a la exhibición deben adquirirse el día de la visita, en la boletería del museo. Los valores son los siguientes:
- Adultos: $3.500
- Niños (desde los 3 años): $1.500
- Niños con discapacidad: $1.000
- Estudiantes (con credencial): $2.000
- Adultos mayores (sobre 65 años): $2.000
- Profesores (acreditados): $2.000
Cabe precisar que los menores de 3 años entran gratis y que los vecinos de Santiago tienen 50% de descuento, presentando Tarjeta Vecino o cuenta básica que acredite domicilio en la comuna de Santiago.
Los horarios son los siguientes:
- Martes a viernes: 9:00 a 17:00
- Fines de semana y feriados no irrenunciables: 11:00 a 18:00
El domingo se puede entrar con aporte voluntario.
Puedes conocer más detalles sobre la exposición y las actividades de Artequin haciendo clic en este enlace.
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