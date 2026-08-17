Historias de Papel en China, la exposición que invita a explorar la creatividad y la riqueza artística del país asiático

Artequin es la sede de Historias de Papel en China: cortar, plegar y pegar.

Se trata de una exposición que invita a descubrir el papel como un material lleno de posibilidades creativas y que permite conocer parte de la riqueza artística y cultural del país asiático .

“A través de distintas técnicas y experiencias, la muestra propone un recorrido por el universo del papel como soporte artístico, material y elemento fundamental en tradiciones, relatos y expresiones visuales de la cultura china”, afirman desde el museo.

La exposición está dirigida a niños, jóvenes y adultos, quienes desde una mirada lúdica y experimental pueden cortar, plegar, ensamblar y hacer sus propias creaciones , con un foco centrado en el aprendizaje.

El recorrido destaca tanto las tradiciones artísticas chinas como propuestas contemporáneas vinculadas al diseño, la ilustración y la creación de objetos de papel.

Historias de Papel en China, la exposición que invita a explorar la creatividad y la riqueza artística del país asiático Cortesía

Cómo es la exposición Historias de Papel en China

Desde Artequin detallan que los visitantes podrán encontrar múltiples espacios y experiencias. Entre estas se encuentran:

Historias de papel en China : descubrir cómo nació el papel, su importancia cultural y cómo transformó las formas de comunicación y creación artística.

Corte, plegado y construcción : exploración de técnicas tradicionales y contemporáneas como el jianzhi y el zhezhi, inspirados en la tradición china.

Faroles, figuras y objetos de papel : piezas inspiradas en festividades, animales, símbolos y elementos propios de la cultura visual china.

Cápsulas audiovisuales : contenidos sobre la historia del papel, obras en movimiento, cápsulas educativas.

Espacios interactivos : talleres para experimentar con plegados, composiciones y construcción de figuras en papel.

Espacio selfie: escenarios interactivos inspirados en formas, colores y figuras del universo visual chino.

Como parte de la exposición, Artequin y Fundación CMPC están desarrollando una serie de talleres durante los fines de semana, los cuales se mantendrán hasta el cierre de la muestra, programado para el 27 de septiembre .

La participación está incluida en el valor de la entrada. En estas instancias, los asistentes pueden aprender cómo fabricar papel reciclado con elementos de uso doméstico .

Historias de Papel en China, la exposición que invita a explorar la creatividad y la riqueza artística del país asiático Cortesía

Los tickets para asistir a la exhibición deben adquirirse el día de la visita, en la boletería del museo . Los valores son los siguientes:

Adultos : $3.500

Niños (desde los 3 años) : $1.500

Niños con discapacidad : $1.000

Estudiantes (con credencial) : $2.000

Adultos mayores (sobre 65 años) : $2.000

Profesores (acreditados): $2.000

Cabe precisar que los menores de 3 años entran gratis y que los vecinos de Santiago tienen 50% de descuento, presentando Tarjeta Vecino o cuenta básica que acredite domicilio en la comuna de Santiago.

Los horarios son los siguientes:

Martes a viernes : 9:00 a 17:00

Fines de semana y feriados no irrenunciables: 11:00 a 18:00

El domingo se puede entrar con aporte voluntario.