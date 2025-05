Rocketman: el emotivo y colorido musical sobre la vida de Elton John

Como la estrella de la música que es, muchos de los detalles sobre la vida de Elton John han sido parte de varias páginas o minutos de los medios de comunicación a través de los años, como sus excesos con las drogas y su homosexualidad.

Por eso la elección del musical para revivir su historia es una singular y acertada elección, más cuando las canciones escogidas, y que sirven de nexo para los principales pasajes de su biografía, son las mismas que lo llevaron a convertirse en un rockstar.

Con la fantasía como un ingrediente esencial, en Rocketmanse nos presenta la historia de John desde una escena inicial donde él mismo, ataviado con uno de sus trajes más extravagantes, se une a un grupo de terapia para adictos.

Desde ahí se es testigo de cómo un pequeño Reginald Kenneth Dwight (Matthew Illesley), su nombre verdadero, pasa los días junto a su madre y su abuela, anhelando la vuelta de su padre desde sus misiones con la Real Fuerza Aérea, solo para recibir a su llegada algunas reprimendas, pero nunca cariño.

Gracias a su talento al piano, donde podía repetir cualquier melodía de oído, Reggie (Kit Connor) obtiene una beca en la Royal Academy of Music, al mismo tiempo que crece su gusto por el rock and roll y músicos estadounidenses como Elvis Presley.

Más tarde, se ve al joven Reggie (Taron Egerton) junto a su primera banda, Bluesology, con quienes toca hasta que decide presentarse al llamado para nuevos talentos que efectúa Ray Williams (Charlie Rowe), de Liberty Records, quien lo contacta con quien podrá ayudarlo a concretar una canción: el letriste Bernie Taupin (Jamie Bell).

Con Taupin, Elton John, como se había rebautizado artísticamente, entabla de inmediato una fuerte amistad y una de las sociedades creativas más fructíferas y exitosas del mundo de la música. Y aunque la fama no llegó de inmediato, el tema Your Song fue el que les abrió las puertas a ella.

Esa fue la canción clave de su paso a las grandes ligas, a su primera visita a EE.UU. –donde conoció a quien más tarde sería su manager y amante, John Reid (Richard Madden)- y también a los excesos, donde la lista incluiría alcohol, cocaína, pastillas, sexo y también su adicción a las compras.

Canciones y talento

Bajo la dirección del británico Dexter Fletcher, quien tuvo la misión de completar Bohemian Rhapsody cuando Bryan Singer dejó la dirección de la cinta sobre Queen, Rocketman lleva al espectador a un entretenido y, a la vez, emotivo recorrido musical y biográfico.

En éste se muestra cómo John se escondía en sus adicciones para superar sus, en especial la falta de cariño en su infancia y el posterior desencanto con quien fue su amante por varios años, Reid, y como también encontró en su socio y amigo Taupin un puntal para su carrera y su propia vida.

Un relato que además respira fuerte a través de clásicos musicales como la mencionada Your Song junto a Tiny Dancer, Rocket Man, Bennie and the Jets y Sorry Seems to Be the Hardest Word.

También a través de la presencia de Taron Egerton, quien aquí no solo encarna a John de la mejor forma, sino que además presta su propia y entonada voz para cada una de las canciones.

https://www.youtube.com/watch?v=to83pnAfmxU

DIRECCIÓN: Dexter Fletcher

PROTAGONISTAS: Taron Egerton, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Stephen Graham

GÉNERO: Biografía/Musical

CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años