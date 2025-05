Wanda Sykes: Not Normal. Una comediante que hace reír mientras le da duro a Trump en Netflix

WANDA Sykes OK

A pesar de que en Chile no es muy conocida, Wanda Sykes es una estrella de la comedia en EE.UU., conocida por series como Curb Your Enthusiasm y Black-ish. En 2004, la revista Entertainment Weekly la nombró una de las 25 personas más graciosas de allá y lo que demuestra en el especial de Netflix Wanda Sykes: Not Normal.

En este show, filmado en un teatro de Nueva York, la actriz, con más de 30 años de carrera, se muestra versátil y divertida en iguales dosis.

Sabe manejar los tiempos con inteligencia, interpela al público cuando corresponde y no sólo entrega buenas líneas, sino que sabe añadirle corporalidad, gestos y guiños a cada chiste para aumentar su efecto, uno que se traduce en generosas risas.

La lista de temas que toca es apropiada. Tal vez no todos sean tan cercanos al público chileno, pero sí tienen mucha actualidad. Al menos algo hemos escuchado sobre ellos por acá.

WANDA-Sykes-1-OK.jpg la-tercera

Wanda Sykes: Not Normal | Atsushi Nishijima/Netflix

Sykes —también ganadora de un Emmy en 1999 por sus libretos para The Chris Rock Show— parte dándole duro, pero con altas dosis de humor, al presidente de EE.UU., Donald Trump. Se ríe de sus confusos dichos y hasta lo imita con acierto.

Luego su monólogo se traslada a los problemas raciales, el feminismo y la preocupación por la apariencia física, tópicos que trata de una manera igual de divertida en los 60 minutos que dura el especial.

En resumen, se trata de un show de stand up comedy sin concesiones, que lleva al mundo la voz de una actriz con oficio y opinión, y que resulta sorprendentemente divertida para públicos que no la conocen mucho, como el chileno. Recomendable.

Ver aquí Wanda Sykes. Not Normal