¿Debe renunciar a su cargo el general Ricardo Yáñez? ¡Opina con nosotros!

A las 09:00 horas del próximo martes 1 de octubre se desarrollará la audiencia de formalización del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, por el delito de omisión en apremios ilegítimos durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de Carabineros. Ello, en el contexto del estallido social de 2019.

En este sentido, el gobierno habló de la conveniencia de que Yáñez renunciara a su cargo para “no complicar el ejercicio de ese cargo con un rol de actuación de la justicia”, según manifestó la ministra del Interior Carolina Tohá.

Desde diversos sectores políticos han expresado su postura. “Yo esperaría que sea el gobierno quien tome la decisión -de su salida- o el propio general Yañez evalúe su situación”, dijo Gloria Hutt, presidenta de Evópoli.

“A mi juicio, esto me parece absolutamente absurdo”, sostuvo su par de Renovación Nacional Rodrigo Galilea. Mientras, en el oficialismo, Paulina Vodanovic, timonel del PS, aseveró que Yáñez debe renunciar pues “no basta con una declaración semántica de que son obedientes y no deliberantes”.

