50 años del Golpe: Boric afirma que “toda la justicia” no ha llegado y anticipa convocatoria a acuerdo transversal

A poco de quebrar con un periodo de tres años en que, según confidenció, no ha podido llorar. Así dijo sentirse ayer, en su segundo día en España, el Presidente Gabriel Boric. La confesión -que atribuyó a un bloqueo provocado por su rol en la política- la hizo en el marco de un acto cultural y político en la Casa de América, en el centro de Madrid, donde conmemoró junto a personalidades españolas y chilenas el medio siglo desde el Golpe de Estado de 1973.

Hasta el evento llegaron figuras como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra de Igualdad, Irene Montero, además del exjuez Baltasar Garzón, la escritora Gioconda Belli y el cantautor Joan Manuel Serrat.

La cita estuvo cargada de simbolismos. Se cantaron canciones de Víctor Jara e incluso una de las empresarias invitadas por el jefe de Estado -la presidenta de Unapyme, Gianina Figueroa-, llegó con una fotografía de Lumi Videla, militante del MIR que fue ejecutada en dictadura, en su pecho.

El palacio construido en 1884 fue el escenario elegido por el Presidente para hacer algunas reflexiones, cuando quedan menos de dos meses para el 11 de septiembre, donde recalcó que “toda la justicia” respecto de los crímenes cometidos en dictadura aún no llega.

El Presidente hizo un homenaje a Garzón, valorando la orden de detención que emitió a 1998 y que permitió la captura de Augusto Pinochet en Londres. “No hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted les dio una esperanza no solamente a los chilenos, sino a todo el mundo, y que fue que puede haber justicia y vale la pena siempre seguir luchando por ella. Así es que en agradecimiento del pueblo chileno a usted por la lucha eterna por la justicia, muchas gracias, Baltasar”, dijo el jefe de Estado.

En entrevista con Cadena Ser, un poco antes de esa actividad, el Mandatario había sido más tajante señalando que Chile es un país donde no ha habido justicia. “Hay una herida que no está cerrada. En Chile todavía tenemos detenidos desaparecidos, todavía tenemos gente que no sabemos dónde está y que dejó de estar por pensar distinto a la dictadura. Hay algunos que han llamado a cerrar el duelo. ¿Cómo uno le puede pedir a una víctima de tal violencia que cierre el duelo si es que en tu país no ha habido justicia?”, dijo en conversación con el medio español.

En ese mismo diálogo, el Mandatario adelantó que convocará a todos los partidos políticos para firmar una declaración de cara al 11-S. Según explicó el jefe de Estado, el texto buscará consensuar dos principios: “Que los problemas de la democracia se deben resolver con más democracia y no con menos, por lo tanto, un Golpe de Estado es inaceptable”, y “que nada, ni las diferencias más agudas, justifican las violaciones de derechos humanos”.

“Si logramos esos dos consensos en la sociedad chilena, yo me sentiría satisfecho, y eso creo que es lo suficientemente inclusivo, civilizatorio si se quiere (...) Vamos a invitar a todos los partidos políticos de Chile a firmar una declaración justamente en ese sentido”, agregó.

En su discurso en la Casa de América, además, Boric también destacó las similitudes entre Chile y España, los efectos de las dictaduras que se impusieron en ambas naciones y llamó a que esta conmemoración de los 50 años sea un “no olvidemos” y también un “tiene sentido seguir luchando”.

El Mandatario también invitó a centrar las reflexiones de estos días en las alegrías y no únicamente en las tragedias. “Me gustaría dar un pequeño giro a este discurso, porque estamos muy cargados a veces de tragedia, y antes de la tragedia también hubo fiesta, hubo alegría, que también es necesario recuperar para poder recuperar la esperanza”, dijo para luego citar el poema Misión, de la chilena Cecilia Vicuña. “Traigo a colación ese poema para recordar también la alegría que nos mueve. Siento que en los principios fundantes de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda, tenemos que encontrar un sano equilibrio entre la rabia frente a la injusticia y la alegría”, relevó.

Tras su alocución, el Presidente sostuvo un diálogo distendido con Serrat. Ahí, el Presidente actuó de entrevistador y le hizo preguntas al cantautor sobre cómo vivió él el 11 de septiembre del 73, cómo surgió su relación estrecha con Chile y su vínculo con las obras de Violeta Parra y Víctor Jara.

Proceso constitucional y ascenso de republicanos

El Presidente también se refirió ayer a temas locales, entre ellos, el proceso constitucional y el ascenso del Partido Republicano.

El jefe de Estado advirtió que el nuevo órgano arriesga cometer los mismos errores que la Convención Constitucional, “pero para el otro lado”.

“Espero que seamos capaces de llegar a un equilibrio y que lleguemos a una Constitución más bien neutra, que permita que quepamos todos, que no establezca modelos ideológicos”, subrayó.

Sobre el Partido Republicano, en tanto, Boric dijo que “en el Consejo Constitucional, el Partido Republicano -que es la ultraderecha chilena- obtuvo mayoría. Si yo sencillamente me dedico a apuntarlos con el dedo y decirles ustedes son tal por tal, no le hablo a esa mayoría, o primera minoría, digamos, porque no es una mayoría absoluta que los eligió. Tengo el deber de tratar de entender cuáles son esos temores, qué es lo que están representando, sino solamente uno los victimiza y los hace crecer”.

Para hoy el Presidente tiene previsto viajar a su próximo destino: Bruselas (Bélgica), donde se desarrollará la Cumbre Celac-UE. “Tengo la convicción de que va a ser un espacio para reforzar nuestro compromiso con el diálogo birregional, con el multilateralismo, en momentos en que este se encuentra amenazado a nivel mundial”, detalló ayer en una declaración en que no respondió preguntas.

En ese país se reunirá, además, con el Rey Felipe, para luego partir a Suiza y finalizar la semana en Francia, hasta donde llegará en tren.