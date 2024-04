Antonio Caño: “Pedro Sánchez está muy débil y probablemente ve esto como una oportunidad de fortalecer su figura”

“Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”. Con ese párrafo, el presidente español, Pedro Sánchez, puso en vilo a todo el país cuando aún no terminaba el día miércoles.

Esto, después de que un “sindicato de funcionarios” llamado Manos Limpias acusara a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, de tráfico de influencias en un caso que, al mismo día siguiente, admitieron podía tener origen en fake news. A pesar de eso, el anuncio del presidente se extendía: desde el miércoles hasta lo que quedara de semana, su agenda pública se canceló, y mañana lunes se espera una conferencia de prensa en que el socialista anuncie su decisión de renunciar o seguir en el cargo.

En entrevista con La Tercera, el exdirector del diario español El País Antonio Caño comenta la carta de Pedro Sánchez, el actual contexto político de España y las posibilidades que abre una renuncia del presidente de gobierno.

Antonio Caño, exdirector del diario El País. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

Antes que todo, ¿cuál cree que es la estrategia de Pedro Sánchez? ¿A qué apuesta con esta pausa el presidente de gobierno?

¿Quién sabe? Ni su entorno lo sabía, ya que tomó en solitario la decisión. Y en realidad no es tampoco una decisión. Es comunicar que va a reflexionar para anunciar una decisión. El procedimiento es bastante insólito, la verdad. Yo nunca lo he visto en política, en ningún país del mundo, que un jefe de gobierno se tome una pausa de cinco días para reflexionar sobre si dimite o no.

Es un procedimiento bastante sui géneris. Y que él justifica en una carta, que envió a los ciudadanos. Él manifiesta ahí que es víctima de un acoso de la extrema derecha contra él y contra su mujer. Y que es esa extrema derecha que representa los medios de comunicación y los jueces. La excusa formal para esta pausa es que un juez ha abierto diligencias para decidir si se abre un caso contra la esposa de Pedro Sánchez por tráfico de influencias, pero ni siquiera hay todavía formalmente un procedimiento en marcha contra ella.

Hay simplemente la apertura de una investigación para ver si puede haber caso. Y como digo, es un juez, es un juez desconocido en un juzgado menor de Madrid. No estamos hablando del Tribunal Supremo, ni de la Audiencia Nacional, ni de un juzgado de envergadura. Es un momento muy inicial de un procedimiento judicial que por sí mismo no parece justificar una decisión de esta envergadura. Así es que se supone que fuera parte de una estrategia política que no sé cuál es.

Yo imagino que es una manera, una maniobra, pues, victimista para ganar apoyo de sus seguidores y para ganar simpatías de los que creen en él. Imagino que será algo de eso, pero este lunes saldremos de dudas y nos comunicará Sánchez qué es lo que finalmente ha decidido.

Manifestantes se reúnen fuera de la sede del PSOE para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez, en Madrid, España, el 27 de abril de 2024. Foto: Reuters

En ese sentido, distintos medios se refieren a esta denuncia contra Begoña Gómez, que estaría basada en fake news, en noticias falsas, y también que el sindicato Manos Limpias lleva harto tiempo atacando de distintas maneras al presidente y a su esposa sin muchas bases legales. Visto eso, ¿existe una probabilidad de que el eventual juicio que se abra termine en una condena o termine en algo grave para Gómez?

Bueno, a ver, que ni siquiera es juicio. Ni siquiera se ha abierto ningún juicio. Como decías, un juez ha abierto diligencia. Es decir que hará unos interrogatorios, interrogará a alguna gente para decidir si se acepta la causa contra ella. Y que probablemente no se va a aceptar.

Sobre la denuncia de Manos Limpias...

Manos Limpias es una organización que tiene ya en España más de casi 30 años y que efectivamente es una organización de dudosa reputación, pero que no es que se haya caracterizado en atacar a Pedro Sánchez.

Manos Limpias es, por ejemplo, la organización que presentó una denuncia contra la infanta Cristina, la hija del rey Juan Carlos, la hermana del actual rey. Y Manos Limpias, durante estos años, durante estos 30 años, ha denunciado a muchos políticos de cualquier ideología.

Entonces, la mayor parte de las veces esas denuncias no han acabado en juicios. El 95% de las veces las denuncias de la organización Manos Limpias no acaban en nada. Como yo creo personalmente que esta denuncia contra Begoña Gómez tampoco acabará en nada. Así es que suena eso como motivo muy menor como para justificar el paso que ha dado el Presidente Sánchez.

Miguel Bernad, presidente de Manos Limpias.

Al respecto, ¿qué efecto político se puede esperar de este momento de pausa, sobre todo considerando que se vienen las elecciones catalanas y las europeas en estos próximos meses?

El Partido Socialista convocó a una manifestación de apoyo a Sánchez el sábado (ayer) en Madrid, tratando de que fuera multitudinaria. Comenzaron a recoger firmas, miles, decenas de miles de firmas de apoyo a Sánchez. En fin, en estos días lo que es previsible que pase es una campaña de adulación y de exaltación caudillista de Sánchez. Le van a rogar, le van a suplicar que siga en su cargo.

Eso es lo que va a pasar de aquí a este lunes. ¿Eso va a fortalecer la figura del presidente del gobierno? No lo sé, yo tengo mis dudas. Es verdad que Sánchez está muy débil. Sánchez, como sabes, está gobernando en minoría, se mantiene en el poder con el apoyo de los partidos independentistas catalanes y con Bildu, que es el partido heredero de la organización terrorista ETA. Y para poder estar en el poder, tuvo que sacar adelante una ley de amnistía, redactada por los que se van a ver beneficiados de esa ley de amnistía, especialmente el antiguo presidente de la Generalitat, del gobierno catalán, Carles Puigdemont, que está ahora mismo huido de la justicia española en Bruselas.

En esas condiciones gobierna Pedro Sánchez: un gobierno muy precario, él está muy débil y probablemente ve esto como una oportunidad de fortalecer su figura.

Una persona sostiene una copia del libro "Manual de resistencia" de Pedro Sánchez, mientras la gente se reúne frente a la sede del PSOE para mostrar su apoyo al jefe de gobierno, en Madrid, el 27 de abril de 2024. Foto: Reuters

El líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que todo esto se trataría de una “operación de supervivencia política para gobernar por compasión”. Eso dijo literalmente. ¿Cómo queda la oposición después de esto, y en particular el PP?

El Partido Popular está un poco al margen de esto que ha ocurrido y no creo que esto cambie mucho su situación política. El Partido Popular es el partido mayoritario actualmente en el Congreso, aunque gobierna el Partido Socialista, el partido de Pedro Sánchez, pero tiene minoría en la Cámara. En la Cámara el partido mayoritario es el Partido Popular.

Y sigue avanzando en las encuestas y lo más posible es que ganaría definitivamente el gobierno en unas próximas elecciones. Y en ese sentido, esta decisión de Sánchez “podría” modificar esa tendencia. Personalmente, yo no lo creo, pero sin duda Sánchez sí lo debe creer cuando ha tomado esa iniciativa.

¿Cuál es la posición de Pedro Sánchez al interior del PSOE? ¿Cuenta con el apoyo irrestricto de la militancia o hay figuras que podrían ver alguna oportunidad en la posible renuncia suya?

Habrá que recordar que Pedro Sánchez llegó al poder en el PSOE como fruto de una auténtica guerra civil dentro del partido. Una tensión muy fuerte entre Pedro Sánchez y el sector tradicional socialdemócrata dentro del partido. Y cuando Sánchez ganó el poder, digamos que prescindió de todo resto de oposiciones.

En este momento es líder indiscutido, indiscutible. El partido no tiene vida interna y su control sobre él es absoluto.

Pedro Sánchez observa cómo su esposa Begona Gómez vota durante las elecciones generales en Madrid, el 23 de julio de 2023. Foto: Reuters

A su juicio, ¿qué podemos esperar para este lunes?, ¿qué cree que decidirá el presidente español?

Bueno, ahí me obligas a apostar. En fin, yo creo que encontrará una explicación de que le han pedido que siga, que tiene que seguir.

En fin, yo creo que no sé en qué forma, no sé qué maniobra, no sé cómo va a explicar su decisión de continuar en el campo. Pero creo que finalmente continuará en el cargo. Aunque aquí tampoco descarto que finalmente renuncie. Pero me sorprendería si renuncia, la verdad.

Claro, porque en ese sentido está la posibilidad de la vacancia. Si eso fuera lo que suceda, ¿cuál sería la consecuencia práctica de una convocatoria a elecciones generales? ¿Y cuáles serían los efectos políticos de una posible renuncia de Sánchez?

Bueno, si renuncia ya se puede nombrar a otro jefe de gobierno. No es necesario siquiera que sea un miembro de Parlamento. Cualquier persona, cualquier ciudadano puede ser designado como presidente de gobierno siempre que gane una votación en el Parlamento. Entonces, podría otra figura del Partido Socialista ocupar su puesto. O bien convocar elecciones.

Pero las últimas, las elecciones de acuerdo a la Constitución española no pueden convocarse antes de que se cumpla un año de la última disolución de las cámaras. Las cámaras se disolvieron el 28 de mayo de 2023. La verdad es que no se podría convocar elecciones antes del 28 de mayo del 2024. En este tiempo intermedio habría que buscar un presidente del gobierno que estuviera el tiempo que resta, el mes que resta para la posible convocatoria de elecciones.

Se pueden disolver las cámaras, pero ese sería el procedimiento. No hay, desde luego, ninguna figura dentro del Partido Socialista a quien se pueda pensar para ocupar ese puesto. Ni hay otra figura fuera del Partido Socialista en la izquierda que pueda ocupar ese puesto. De manera que, vamos a verlo, en este caso sería convocar a elecciones y el favorito para ganarlas sería el Partido Popular.

Pedro Sánchez durante un acto de presentación de las candidaturas de capitales de provincia del PSOE, en Valladolid, el 21 de enero de 2023.

Y lo otro, ¿cómo afecta esto la situación catalana? Respecto de las elecciones que empezaron su campaña este viernes, la encuesta más reciente del CIS pronostica que el PSOE ganaría con ventaja sobre los independentistas Esquerra Republicana de Catalunya y Junts.

Sí, no creo que se modifique ese orden. Y, efectivamente, todo indica que el partido más votado será el Partido Socialista y después los dos partidos independentistas. Entrando, digamos, el más radical, el partido de Puigdemont, que es Junts, y en tercer lugar quedaría Esquerra Republicana, que es la otra fuerza independentista.

Como consecuencia de eso, es posible que hubiera un gobierno independentista en un pacto entre Junts y Esquerra Republicana. O bien, si el resultado del Partido Socialista fuera extraordinario, un gobierno del Partido Socialista bien en solitario, con algún apoyo menor.

Pero yo creo que vamos más bien hacia un gobierno independentista en Cataluña.