Biden apuesta por un gabinete diverso y paritario

Kamala Harris, Vicepresidenta

La abogada y senadora por California se desempeñó como fiscal general de ese estado antes de llegar a la Cámara Alta. A sus 56 años, la política demócrata hará historia al convertirse en la primera mujer en la vicepresidencia del país. De madre india y padre jamaicano, Harris encarna el sello que Joe Biden quiere darle a su gestión. La futura vicepresidenta se crió en una familia de activistas por los derechos civiles en los años 60, un tema que ha marcado su carrera. En medio de las protestas por el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, Kamala Harris encontró un poderoso impulso.

Jennifer Granholm, Departamento de Energía

Gobernadora de Michigan entre 2003 y 2011 (la primera mujer en ser electa para ese cargo), Jennifer Granholm trabajó en la industria automotriz de ese estado durante la crisis financiera, enfocándose en el desarrollo de energía limpia. Antes de eso, esta política demócrata de 61 años, oriunda de Canadá (nació en Vancouver), fue fiscal general del estado. Su trabajo se enfocará en asesorar sobre política energética y supervisar el arsenal de armas nucleares. Es coautora del bestseller político A Governor’s Story: The Fight for Jobs and America’s Economic Future. Asesoró a Hillary Clinton durante la campaña presidencial de 2016.

Alejandro Mayorkas, Seguridad Interior

Mayorkas fue subsecretario del Departamento de Seguridad Interior durante el segundo mandato de Obama, y anteriormente, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, entre 2009-2013. De ser confirmado, será el primer inmigrante de origen latino en ocupar el cargo. Su trabajo consistirá en asesorar sobre temas de seguridad al interior de Estados Unidos. Además, comandará los asuntos relacionados con la inmigración y las fronteras, la Guardia Costera, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el contraterrorismo, la seguridad en la aviación y la ciberseguridad.

Lloyd Austin, Jefe del Pentágono

General de cuatro estrellas retirado, cumplirá la siempre compleja labor como secretario de Defensa (jefe del Pentágono). Así, dirigirá la Defensa Nacional y al Ejército de Estados Unidos, algo que debería resultarle natural gracias a su pasado militar. Austin sirvió en el Ejército durante 41 años y fue jefe del Comando Central de Estados Unidos entre 2013-2016, durante el gobierno de Obama. Austin se convertirá en el primer secretario de Defensa afroamericano en la historia del país.

Pete Buttigieg, Departamento de Transporte

El exprecandidato presidencial demócrata y exalcalde de South Bend es el nominado más joven. Asumirá con 39 años.

Janet Yellen, Departamento del Tesoro

Esta influyente economista de 74 años estará al mando de las políticas económicas y el sistema financiero en la administración de Biden. Si el Senado confirma su nominación, Yellen desempeñará un papel de liderazgo en la configuración de la política económica de Estados Unidos, mientras el país intenta salir del profundo agujero provocado por la pandemia del coronavirus.

Janet Yellen fue presidenta de la Reserva Federal de 2014 a 2018, período que coincidió con el último tramo de la era Obama y el comienzo de la gestión de Trump. También presidió el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante la administración Clinton (1993-2001). Yellen fue la primera mujer en dirigir la Reserva Federal y, de confirmarse, también se convertiría en la primera mujer en dirigir el Departamento del Tesoro.

Jake Sullivan, Seguridad Nacional

De 44 años, fue el encargado de diseñar la estrategia de política exterior de Hillary Clinton,además de trabajar como asesor de Biden en la vicepresidencia. Ahora será consejero de Seguridad Nacional, un puesto de enorme relevancia y que no era ocupado por alguien tan joven desde McGeorge Bundy, quien con 41 años asumió ese cargo durante la Presidencia de John F. Kennedy. Sullivan estudió en Yale y ahí fue editor del Yale Law Journal y del Yale Daily News.

Gina Raimondo, Departamento de Comercio

De ser confirmada, la gobernadora de Rhode Island liderará la política comercial y recopilará datos económicos, además de supervisar el censo, el Servicio Meteorológico Nacional y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Al principio de su carrera, Raimondo fundó una empresa de capital de riesgo y fue la tesorera general de Rhode Island. Durante sus dos mandatos como gobernadora, se centró en los préstamos para pequeñas empresas y la energía limpia.

Miguel Cardona, Departamento de Educación

Asesorar en política educativa y supervisar la ayuda financiera para los estudiantes. Esas serán las principales tareas de Miguel Cardona -oriundo de Puerto Rico- como secretario de Educación. Este exprofesor de escuela pública, de 45 años, ha sido el comisionado de educación de Connecticut desde agosto de 2019, y fue superintendente asistente en el distrito donde él mismo fue a la escuela y más tarde empezó su carrera.

Antony Blinken, Departamento de Estado

El futuro secretario de Estado, que implementará la política exterior del gobierno de Biden, tiene 58 años y trabajó como subsecretario de Estado y asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama. Blinken tendrá la difícil tarea de liderar los esfuerzos del gobierno de Biden para remodelar las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo, especialmente con aquellos aliados a los que Trump alejó.

Deb Haaland, Departamento del Interior

La representante de Nuevo México deberá supervisar las tierras públicas y federales y sus recursos naturales, además de estar a cargo de la Oficina de Asuntos Indígenas, el Servicio de Parques Nacionales y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre. En 2019, Haaland se convirtió en una de las dos primeras mujeres nativas americanas en servir en el Congreso, y ahora sería la primera nativa americana en tener un puesto en el gabinete.