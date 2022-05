Boric defiende a Siches tras dichos: “No caigamos en polémicas estériles”

“Creemos que el evento que vivimos esta semana es de la máxima gravedad. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lamentablemente vimos en esta semana”.

Con esa declaración, que aludía al asesinato del trabajador Segundo Catril en Lumaco, región de La Arucanía, la ministra del Interior, Izkia Siches, desató una nueva polémica para el gobierno.

Las críticas desde los partidos de la oposición, incluso del oficialismo, no tardaron en llegar: le espetaron desconocimiento de la situación en el sur del país.

“¿En qué país vive la ministra Izkia Siches? ¿Olvida al matrimonio Luchsinger-Mackay, a Juan Barrios o a Moisés Orellana?”, disparó en su Twitter el timonel UDI y senador, Javier Macaya. “La ministra del Interior Izkia Siches desconoce de manera impúdica a las víctimas de Arauco y La Araucanía. (...) Ministra, renuncie, hágalo por Chile”, dijo en esa misma red social el diputado republicano Benjamín Moreno.

En tanto, en el oficialismo también hubo reprobaciones: el excandidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado, pidió a Boric la salida de Siches. Por su lado, el senador socialista Fidel Espinosa recordó el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay y remató: “¿Qué quiso decir la ministra?”.

Ante ello, llegaron las explicaciones. A través de la misma red social la secretaria de Estado justificó: “En estos meses, como gobierno, no habíamos visto un ataque a civiles como el de Lumaco. Por supuesto que tenemos presentes a las decenas de víctimas del conflicto. Sus historias nos mandatan a encontrar paz, justicia, y una solución de fondo. En eso trabajamos desde el día uno”.

Luego, en el punto de prensa que ofreció tras el gabinete interministerial del viernes, el primero que ella encabeza, volvió a defender sus dichos. “No fue un error”, dijo, y agregó: “Como gobierno, y tal como lo he señalado esta mañana, desde que llegamos a la administración no habíamos tenido hechos de violencia de tal magnitud y gravedad como las cuales vivimos en Lumaco”.

En ese contexto, en la mañana de este sábado, durante una actividad en el Palacio de La Moneda por la celebración del Día de los Patrimonios, el Presidente Gabriel Boric respaldó a la expresidenta del Colegio Médico.

“Lo que les pido a los parlamentarios, a nuestro mismo gobierno, es que no caigamos -y en esto respaldo a la ministra del Interior-, en polémicas estériles”, señaló el gobernante. Y extendió: “Acá cada muerte, cada herido nos duele como país, esto no puede ser una cuestión que se utilice para pegarle a un gobierno u otro, es un problema de Estado”.

En ese mismo marco, el Presidente anunció que este lunes informarán la resolución del Ejecutivo respecto a la extensión o no del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur que rige por 15 días desde el pasado 17 de mayo.

Este jueves, Siches entregó a Boric un balance realizado en conjunto entre las Fuerzas Armadas y Carabineros sobre la situación en la zona. Al respecto, el Mandatario comentó que profundizó en la información y que lo ha conversado con autoridades y comunidades.

Lo anterior, luego de que varios sectores presionaron para que el ya mencionado poder dote de mayores facultades a las Fuerzas Armadas. De hecho, jefes de bancada oficialistas han asegurado que habría una ampliación de la medida una vez termine su plazo. “Para poder tomar decisiones sobre esto hay que escuchar mucho y tomar decisiones con mucha firmeza también”, cerró el Presidente.

Millaleo y alcalde de Lumaco

La muerte de Catril, trabajador forestal, es la séptima en el contexto de violencia que se vive en La Araucanía.

En ese escenario, el abogado y exconsejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Salvador Millaleo, quien fue hasta abril pasado coordinador de Asuntos Indígenas del gobierno, declaró en una entrevista al diario El País de España que “la violencia previsiblemente va a escalar” en la zona mapuche.

“Porque no hay nada que se haya hecho que permita pensar lo contrario”, justificó Millaleo. “Los factores de escalamiento -más medios de violencia, no hay grandes transformaciones estructurales- no permiten decir que algo vaya a aplanar la curva. Aunque tengo esperanzas en que las transformaciones estructurales puedan partir con la nueva Constitución”.

Por otro lado, el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, sugirió en Chilevisión este sábado, que la población en la zona está adquiriendo armas. “Yo tengo entendido que hay gente que hace tiempo se está preparando. Porque al ver que no hay una disminución de esta avalancha permanente de asaltos, emboscadas, balaceras y asesinatos, la gente, tengo la sensación que se va a armar. Y es preocupante, por lo que significa que un civil tenga armas”, sostuvo.