En una intensa agenda de presentaciones, los coordinadores programáticos expusieron esta semana el plan de gobierno de Gabriel Boric -que ensambla las propuestas del Frente Amplio y las del Partido Comunista- al equipo político del comando, a sus partidos y a varias organizaciones sociales, entre ellas la CUT y No+AFP.

Pero las reuniones claves fueron el martes en Valparaíso ante la bancada de Apruebo Dignidad, y al día siguiente, cuando el economista del PC Fernando Carmona (42) expuso el power point ante la comisión política de su partido luego que, durante estos meses, varios de sus miembros se quejaron de estar excluidos del proceso. En los últimos días de la semana la ronda continuó con cada uno de los partidos de la coalición.

Carmona, exjefe programático de Daniel Jadue, cuenta con un tono -entre sorpresa y satisfacción- que en todas las reuniones el programa pasó el examen.

“En las diversas instancias no saltó ninguna alarma ni se prendió ninguna luz roja. Todos compartieron que la dirección era la correcta, ahora siempre hay alguien que te dice por qué no van más rápido o por qué esto no lo hacen de otra manera”, agrega Carmona.

Visado el documento (en cuya portada aparece Boric con una niña sentada en su hombro), se había agendado para hoy (domingo) su presentación. Sin embargo, desde el equipo de Comunicaciones advirtieron que la coincidencia con Halloween podría prestarse para algunas bromas o fakes, en momentos en que el equipo de José Antonio Kast redobló su estrategia en redes sociales como TikTok.

“Podían salir a decir que el programa es dulce o truco, o usar la festividad para decir que el programa te lo promete todo, da miedo o que no tiene financiamiento…”, explica un miembro del comando.

La actividad está confirmada para mañana -a las 11 horas- en Ñuñoa, comuna donde Boric sacó 35.396 votos, el 67,54% de los sufragios para el pacto AD y cuya alcaldesa es Emilia Ríos (RD).

Y pese a que varios no les parecía una buena idea hacer la actividad un día feriado, la decisión fue que no se podía seguir postergando la entrega del programa, que parte con una sentida carta de Boric y continúa con las primeras medidas de su eventual gobierno. Más aún, si la evidente tardanza (faltan 21 días para la elección) se había convertido en un flanco abierto. “No conocemos el programa de Apruebo Dignidad y tampoco el de la otra candidatura (Boric) porque fue bajado de las redes”, dijo el jueves Yasna Provoste al comenzar su exposición ante la CPC. “Estamos acá para dar a conocer nuestras propuestas que hemos trabajado con seriedad pensando en los problemas que enfrenta nuestro país”, agregó la senadora intentando diferenciarse de su par de AD, a quien aceptó apuntar en esta recta final tras la recomendación de sus asesores.

El economista Fernando Carmona, exjefe programático de Daniel Jadue.

Nicolás Grau (38), uno de los jefes programáticos, señala que el tiempo que demoraron en tener listo el compendio “es más que razonable” y niega que las tratativas con el PC fuesen la causa de la demora. “Hemos trabajado con mucha profundidad cada propuesta, sobre todo las más ambiciosas: salud (seguro único) y pensiones (pensión básica universal de $ 250 mil). Además, tuvimos un interesante proceso participativo en todo el país. El cuento de que costó y que hubo mucha negociación es solo eso, un cuento”, agrega Grau, considerado uno de los candidatos al Ministerio de Hacienda.

Difícil arranque

Pero lo cierto es el acople de los representantes de Jadue y Boric no ha sido fácil.

“La dificultad con la que partimos tiene que ver con que ni ellos (FA)esperaban ganar, ni nosotros (PC)esperábamos perder. Entonces hubo un tiempo de acomodo de ellos, para conducir el proceso, y de nosotros para incorporarnos a una situación inesperada”, responde Carmona.

El primer choque se produjo en los primeros encuentros -a fines de julio-, cuando los representantes de Jadue señalaron que era prioritario elaborar un nuevo documento que amalgamara ambas propuestas.

Los frenteamplistas no eran partidarios de “gastar” los cuatros meses que restaban para la elección en hacer otro texto. El argumento era que Boric ya tenía su programa con cientos de miles de descargas y que era mejor abocarse a elaborar el cronograma de las medidas más urgentes.

Tras la intervención del propio Guillermo Teillier, el gallito lo ganaron los comunistas. Boric no quería olitas que lo sacaran de su track y pidió “bajar” de su sitio el programa con el que ganó las primarias y buscar acuerdos con sus compañeros de coalición.

Con ese punto despejado, los equipos entraron en materia e inmediatamente vino otra desavenencia: la velocidad de implementación de la reforma tributaria, que marcaría el grado de avance del resto del programa al ser la principal fuente de financiamiento.

El programa de primarias de Boric proponía aumentar la carga tributaria en 8,5% del PIB en un plazo de ocho años, mientras el de Jadue planteaba 8% a 10%, pero en los cuatros años que dura el período presidencial.

El nudo de desató cuando los frenteamplistas accedieron aumentar el ritmo de recaudación desde el 4% del PIB que se contemplaba al terminar el gobierno de Boric, a un 6% (sobre el 8,5% que esperan a ocho años).

“Debatimos mucho los tiempos de las reformas de pensiones y tributaria, además de la consolidación fiscal, que tiene que ver con cuáles son los recursos con los que vamos a contar -y cuándo- para poder hacer lo que queremos. Nosotros proponíamos implementarlas en el periodo de gobierno (cuatro años) y ellos calculaban en ocho años. Finalmente llegamos a un promedio de seis años con lo que estamos todos conformes”, afirma Carmona.

Javiera Martínez, jefa programática de Boric, asegura que “existe total consenso en AD” en que hay que recaudar más para implementar cambios ambiciosos en salud, pensiones y crisis climática, que es lo que quieren los chilenos, pero advierte en un tema no menor para poder concretarlos. “Es muy importante obtener una mayoría parlamentaria para poder hacer los cambios”, advierte Martínez (RD).

El principal cuestionamiento

“¡Eso no se puede hacer!”, señalaba con elocuencia el economista Patricio Artiagoitía -el miércoles en La Red- refiriéndose a la medida de Boric para reducir la evasión en el equivalente a más de 2,5% del PIB.

El punto al que se refería el integrante del equipo de Sichel se ha convertido en uno de los más cuestionados del programa de Boric.

Javiera Petersen, Coordinadora Programática del Nuevo Modelo de Desarrollo del comando de Boric.

Desde Londres, donde se encuentra estudiando, Javiera Petersen (32) –la mujer detrás del programa de Jadue- dice que esa medida está acorde con lo que están haciendo muchos países: “A nivel internacional hay un llamado a fortalecer la posición fiscal a través del fortalecimiento de la recaudación. Es un consenso que se está dando en todo el mundo, porque se entiende que hoy los Estados necesitan más capacidades para poder gobernar y resolver los problemas públicos. Un gran ejemplo fue la crisis del coronavirus”. Y agrega que la reforma tributaria no está basada exclusivamente en medidas antielusivas.

En el programa se propone desintegrar el sistema tributario (que empresas y sus dueños tributen en forma separada) y eliminar una serie de exenciones que benefician a los segmentos de mayores ingresos relativos, como la exención a las ganancias de capital, IVA en la construcción y beneficios para viviendas DFL2. Se plantea, además, elevar la tasa en los tramos más altos de los impuestos que pagan las personas, es decir, establecer un impuesto “a los súper ricos” (1,5 puntos del PIB), royalty minero (1) e impuestos verdes (1), entre otros.

Otras piedras en el camino

En medio de las tratativas hubo otros imprevistos que agregaron dificultad al proceso programático. Uno de ellos fue la fractura al hombro que sufrió en un partido de fútbol Diego Pardow, uno de los pilares del equipo y hombre de confianza de Boric. El abogado debió someterse a una cirugía reconstructiva que lo obligó a abandonar su coordinación programática y desconectarse de la campaña. La lesión encendió las alertas en el comando, ya que se produjo en un partido de Artesanos del Fútbol, donde aparte de Pardow juegan Boric y otros miembros del team programático. No podía haber más lesiones.

Otro episodio que agitó las aguas se produjo el viernes 8 de octubre, cuando Jadue advirtió que él sería el primero en “la línea de denuncia” en caso de que Boric “tuerza un milímetro la línea del programa”. La amenaza descolocó al candidato, pues se producía sólo horas después de que ambos dieran la primera señal de unidad reuniéndose en un café.

Cercanos a Jadue explicaron al comando que los dichos del edil habían sido en el marco de un acto en La Pintana sin prensa y enviaron el audio en que un dirigente preguntaba a Jadue qué pasaría si Boric no cumplía su programa. No obstante, Boric respondió con dureza a través de su Twitter, asegurando que la alianza se basa en “convicciones profundas” y “no hay espacio para las amenazas”.

Otro tema que desconcentró a los economistas -y los obligó a tener mayor presencia en la agenda diaria- fueron los lapsus del candidato al ser consultado sobre cifras macroeconómicas

Sub 40, la FEN y Mazzucato

Una característica del equipo programático es su juventud (la mayoría son menores de 40 años) y el protagonismo que tuvieron en la movilización estudiantil de 2011. Un dato que se guarda en estricto secreto fue el “portazo” que se dio a algunos economistas de izquierda mayores que se ofrecieron a colaborar en la campaña.

Otro ejemplo de la línea sub 40 que se buscó mantener es que el Instituto Alejandro Lipschutz (ligado al PC) y la comisión económica de la misma colectividad (que preside Patricio Palma) no fueron tomados en cuenta.

El 21 de septiembre, cuando Grau expuso en el CEP, la opinión mayoritaria de los consejeros de la Sofofa fue su poca experiencia. Por ello, con el fin de frenar esa percepción, la semana pasada el comando detalló los currículum de 30 profesionales que estuvieron detrás del programa, dividiéndolos en cinco áreas: Tributario (Nicolás Bohme), Pensiones (Claudia Sanhueza), Laboral (Bárbara Figueroa), Energía (Gabriela Manríquez) y Minería (Willy Kracht), y cuatro comisiones transversales: Revisión Fiscal (Javiera Martínez), Feminista (Daniela López), Crisis Climática (Pedro Glatz) y Descentralización (Esteban Valenzuela).

Claudia Sanhueza, coordinadora del Consejo Académico Económico Asesor de la candidatura de Boric.

Este jueves, Boric presentó, además, un Consejo Académico Económico Asesor, cuyo rol será aportar una mirada externa a sus propuestas, con foco en empleo y desarrollo.

El equipo lo coordinan Claudia Sanhueza y Paula Poblete y lo integran los economistas Dante Contreras, Fabián Duarte, Daniel Hojman (exjefe programático de Paula Narváez), Pamela Jervis, Rodrigo Pizarro y Stephany Griffith-Jones, todos ligados a la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile. A ellos se agregan Grau, Carmona, Petersen, Bohme y la alcaldesa Irací Hassler (PC), quien coordinó el proceso participativo.

El decano de la FEN, José De Gregorio, descarta cualquier tinte ideológico de izquierda reciente en la facultad y advierte que sus egresados están hoy en todos los comandos. “La FEN demuestra no tener una sola línea ideológica y sería lamentable que fuera homogénea. Es por ello que encontrar a gente vinculada con la FEN, que se ha formado o que hace clases, apoyando diversas candidaturas, es una muestra más que el aporte que hacemos es relevante para el país, transversal, y diverso”.

Más allá del alma mater del jefe programático, hay otro aspecto que une a comunistas y frentreamplistas: los gurús internacionales que siguen a través de las redes y sus publicaciones. Entre ellos está Mariana Mazzucato (53), economista estadounidense-italiana que dirige el doctorado en Innovación y Políticas Públicas en el University College de Londres, que cursa hoy Petersen y al cual planeaba partir Giorgio Jackson antes de que Boric ganará las primarias. Los libros de Mazzucato –El Estado emprendedor y El valor de las cosas- son la “biblia” de los economistas de Boric.

La venezolana Carlota Pérez, el coreano Ha-Joon Chang y el francés Thomas Piketty se suman a los economistas críticos del neoliberalismo que hoy inspiran a este grupo que mantiene distancia de lo realizado por los gobiernos de la Concertación.

¿Tercera versión del programa?

Un secreto a voces al interior del equipo -y al mismo tiempo otra alarma para el PC- es que si Boric pasa a segunda vuelta junto a un Kast fortalecido y en pleno ascenso -como indican las encuestas-, un puñado de economistas de peso que hoy apoyan a Provoste quedarán huérfanos y podrían sumarse al proyecto de AD, pero agregando sus propuestas. Algunos revelan que ya ha habido algunas conversaciones informales entre connotados economistas de la ex Concertación y el equipo de Boric.

El viernes, en Estación Moneda, espacio de entrevistas a presidenciables de La Tercera y Radio Duna, el diputado expresó que en un escenario de balotaje -en el que enfatizó, no está asegurada su presencia-, no descartaba incorporar a Nuevo Pacto Social, precisando que conversarán “con todos los que sean necesarios”, ya que para gobernar “se necesitan mayorías que perduren en el tiempo” (ver entrevista a Jackson en pág. 20).