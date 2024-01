Daniel Noboa, Presidente de Ecuador: “Le hemos declarado la guerra frontal al terrorismo”

La situación en Ecuador no era buena, al menos en lo relativo a la seguridad y al índice de asesinatos por cada 100.000 personas. De hecho, para inicios de 2023 ya era malo, pero tocó fondo a fines del mismo año, cuando se reveló que hubo 7.878 crímenes intencionales en aquel año, dando como resultado una tasa de 46,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la peor de Sudamérica. Sin embargo, hace una semana, la burbuja terminó de estallar.

En una entrevista por escrito con La Tercera, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien asumió en noviembre pasado, respondió una serie de preguntas sobre el presente, pero también del futuro del país que dirigirá por los próximos 18 meses.

No alcanzó a gobernar dos meses, cuando una de las peores crisis de seguridad estalló en el país que funciona como corredor para el tráfico de droga, lo que, entre otras razones, provocó la proliferación de bandas criminales. La máxima expresión de aquello ocurrió hace una semana, cuando, tras la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, Noboa decretó el estado de excepción.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita las instalaciones de TC Televisión, en Guayaquil, el 12 de enero de 2024. Foto: Reuters

La respuesta de las agrupaciones delictivas, sin embargo, fue el desatar el caos: seis cárceles fueron tomadas de forma simultánea por los reos, sumado a la invasión de TC Televisión, un canal en Guayaquil donde amenazaron con armas, granadas y explosivos al personal del medio de comunicación, todo mientras se transmitía en vivo el impactante hecho. La siguiente decisión del Ejecutivo fue declarar un “conflicto armado interno”, dando pie a la intervención de las Fuerzas Armadas para contener a las bandas delictuales, varias de ellas ahora catalogadas como terroristas.

El Mandatario asegura que no cederá, puesto que lidera “un gobierno responsable que va a proteger a los ciudadanos y no va a dejar que la sociedad se muera lentamente”. Si bien prefiere no referirse a una potencial candidatura en las próximas elecciones de 2025, año en que formalmente terminaba el mandato del expresidente Guillermo Lasso –quien decretó la muerte cruzada y forzó la elección de un nuevo gobierno–, reconoce el apoyo de los distintos sectores políticos, ya que siente que existe “un sentimiento de unidad y de compromiso, el que se agradece”.

La actual crisis de seguridad se desató menos de dos meses después de asumir la presidencia. ¿Ecuador corre el riesgo de convertirse en un Estado fallido, o cree posible revertir la situación?

La crisis de seguridad de Ecuador se desató hace varios años, la diferencia es que mi gobierno decidió actuar de una manera frontal. Es una medida extrema que estamos obligados a tomarla. Este es un gobierno firme que por eso está en un conflicto armado no internacional, también somos un gobierno responsable que va a proteger a los ciudadanos y no va a dejar que la sociedad se muera lentamente. Sabemos que es el camino correcto y que lograremos vencer. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita las instalaciones de la TC Televisión después de la toma sufrida por parte de personas encapuchadas y armadas durante una transmisión en vivo, en Guayaquil. Foto: Reuters

Además de las actuales medidas tomadas, ¿planea aplicar otra tanda en el corto y mediano plazo? ¿Se logrará poner en marcha el Plan Fénix prontamente?

Estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Vamos paso a paso, trabajando por la seguridad de la gente. Parte del Plan Félix es construir prisiones de máxima seguridad en lugares remotos, proceso que se presentó esta semana. Ahí alojaremos a los criminales más peligrosos, a los cabecillas de estos grupos terroristas, a los asesinos y narcotraficantes, los que merecen estar en las más duras condiciones de confinamiento por el daño que le hicieron al Ecuador. Además, propuse una Consulta Popular para dar seguridad, justicia y empleo a los ecuatorianos.

¿Piensa repostularse en 2025 pese a la actual situación social?

Al momento, mi prioridad, mis esfuerzos y mi objetivo es devolverles la paz a los ecuatorianos, que puedan trabajar sin miedo a ser extorsionados, sin tener que rendirles tributo a las mafias.

¿Por qué cree que la seguridad se deterioró en tan poco tiempo, y de manera tan abrupta?

Insisto, la crisis de seguridad de Ecuador viene desde hace años atrás. En el 2021, Guayaquil ingresó en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo y en el 2023 ya está entre las 10 más violentas. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional y que ningún gobierno se animó a tomar antes. Estamos saneando el sistema penitenciario que ha estado secuestrado por las mafias durante años. Le hemos declarado la guerra frontal al terrorismo y no vamos a parar hasta solucionar todos los problemas de seguridad en todas las zonas del Ecuador.

Miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador durante un operativo de seguridad en el barrio La Lucha de los Pobres tras una ola de violencia en todo el país, en Quito, Ecuador, el 12 de enero de 2024. Foto: Reuters

¿Considera aplicar el modelo Bukele en Ecuador? En la semana, el propio Mandatario salvadoreño se refirió al caso ecuatoriano.

Cada país tiene sus características propias y las soluciones a los problemas de Ecuador deben nacer aquí de acuerdo a nuestras realidades, a nuestras necesidades. Hemos recibido propuestas de armas, personal, equipamiento, dinero de más de 38 naciones hermanas que están preocupadas por lo que pasa en Ecuador, las aceptamos y las agradecemos. Pero acá el plan lo maneja el gobierno y lo aplican las Fuerzas Armadas.

En el plano político, ¿se siente apoyado por todos los sectores –incluido el correísmo– para tomar las medidas que considere necesarias para superar la crisis?

Existe un sentimiento de unidad y de compromiso, el que se agradece. A todos los políticos que han ofrecido su apoyo, les he dicho que la mejor forma de concretarlo es apoyar las leyes, mostrar unidad y respaldar las decisiones que se toman en el Palacio de Gobierno. El miércoles 10 de enero la Asamblea Nacional aprobó, de manera unánime, una resolución de apoyo al decreto 111, en el que se declaró a estos grupos como terroristas y como objetivo militar de las fuerzas del orden. Y hasta se tomaron una foto grupal diciendo que es momento del país y no de los grupos políticos, eso es lo que se necesita en este momento. Si alguien quiere venir a imponer soluciones, a dictar sus recetas les vamos a decir que las decisiones las toma el Presidente y las ejecutan las Fuerzas Armadas.

Soldados y policías se preparan para inspeccionar a la gente, en medio de la actual ola de violencia en todo el país, en Guayaquil, Ecuador, el 13 de enero de 2024. Foto: Reuters

¿Ve riesgos en entregar tantas facultades a las Fuerzas Armadas como medida para combatir la ola delictiva, considerando una posible amnistía “preventiva” a policías y Ejército, o confía totalmente en que cumplirán una labor apegada al derecho internacional y respetando los derechos humanos?

Las decisiones tácticas y técnicas las toman los policías y militares, nosotros lo que hacemos es dar los lineamientos y respaldarlos en su accionar. Una muestra es el decreto 111 en el que se declara como objetivos militares a los grupos terroristas y se declara un conflicto interno, en el que se deben cumplir todos los tratados internacionales. Aplaudo la valentía, aplaudo la decisión de las Fuerzas Armadas que han salido a defender a la población.

Por último, en una reciente entrevista señaló que jueces y fiscales que ayuden a terroristas, también se les considerará como integrantes de estas agrupaciones. ¿Cómo se aplicará en la práctica una medida que podría tomarse como una intervención en otro poder del Estado? ¿Está conversado con el Poder Judicial?

Hace pocos días la Fiscalía, con el apoyo del gobierno, ejecutó un operativo en el que quedó clara la contaminación de la justicia por parte de las mafias que operan en el país. Con pruebas se mostró cuánto se pagaba por una sentencia y se descubrió que ciertos administradores de justicia tenían una vida llena de lujos, que no podían justificar con sus ingresos. Entonces, ahora podemos juzgar a esos jueces, fiscales, miembros de las fuerzas del orden como cómplices de terrorismo. Policías y militares que frustran los operativos, también serán procesados por ayudar a los terroristas. Como le comenté, presentamos una propuesta de Consulta Popular en la que se habla de extradición para los criminales, en que sus bienes pasen al Estado y sus armas a las fuerzas del orden, que se pueda investigar las cuentas de jueces y fiscales, que haya penas más duras para los terroristas. Esta lucha es frontal y no la detendremos hasta conseguir la paz para los ecuatorianos.