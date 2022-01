El flanco de la participación: Un 48% no conoce los mecanismos para incidir en el proceso constituyente

La participación ciudadana en el proceso constituyente. Ese fue uno de los desafíos que la mesa que presidieron Elisa Loncon y Jaime Bassa se autoimpuso para su mandato. Y la posta la tomaron también sus sucesores. María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes) y Gaspar Domínguez (INN) han llegado a deslizar incluso una posible extensión del mandato de la Convención Constitucional en caso de que no se cumpla con una real y efectiva participación de la ciudadanía.

Y aunque durante estos seis meses de trabajo se han desarrollado una serie de audiencias públicas en las comisiones temáticas, semanas territoriales, una salida regional y la creación de un portal para recibir iniciativas populares de norma, para la ciudadanía algunos de estos temas siguen siendo ajenos.

Eso reflejó la cuarta entrega de la encuesta Zoom de ReConstitución, una iniciativa de Criteria, la Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera. Este cuarto sondeo se realizó entre el 31 de diciembre de 2021 y el 6 de enero de 2021, y tomó como muestra 1.007 casos, incluyendo a mujeres y hombres de 18 o más años, de los niveles socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D, y residentes de todo el país.

De esta edición se desprende que la mayor parte de los encuestados no está familiarizada con estas iniciativas y que una minoría está dispuesta a participar de ellas. Frente a la pregunta “¿Has oído hablar de los mecanismos de participación propuestos por la Convención Constitucional?”, un 48% de los individuos consultados respondió que no, y un 38%, que sí los conoce. En tanto, un 14% no sabe. De hecho, si se suman las respuestas “No” y “No sé” se llega a un 62% entre quienes desconocen los mecanismos.

Para Diego Córdova, director de cuentas del área de Asuntos Públicos de Criteria, “vemos que prácticamente cuatro de cada diez personas han oído hablar sobre los mismos, un dato que llama la atención y que dentro de todo es positivo, considerando que en el último tiempo la Convención había quedado un tanto en segundo plano, dada la relevancia mediática de las elecciones presidenciales”.

Dentro de quienes sí están familiarizados con los mecanismos de participación popular, cuando se les preguntó “¿Cuáles de los siguientes mecanismos de participación popular acordados por la Convención Constitucional has oído mencionar?”, los más conocidos resultaron ser los cabildos comunales (77%), la plataforma digital de la Convención (72%), las audiencias públicas (71%), las iniciativas populares de norma (63%) y la cuenta popular constituyente (63%). Por el contrario, las menos conocidas fueron los foros deliberativos (49%) y las jornadas nacionales de deliberación (39%).

Y entre quienes sí han oído hablar de los mecanismos de participación, al ser consultados sobre en cuáles de ellos estás dispuesto a participar, el primer mecanismo favorito son los cabildos comunales (45%), seguidos de las iniciativas populares de norma (41%) y la plataforma digital de la Convención (41%).

Por último, frente a la pregunta “¿Cuáles de ellos crees que serán más utilizados por las personas?”, dentro de quienes sí conocen los mecanismos de participación, el que se piensa que podría ser el más utilizado es el cabildo comunal (48%), seguido de la plataforma digital (41%) y las iniciativas populares de norma (41%). En la vereda opuesta, las que se creen que podrían ser menos utilizadas son los foros deliberativos (12%) y las jornadas nacionales de deliberación (14%).

El balance de la Convención

El convencional Bastián Labbé (Movimientos Sociales Constituyentes), quien es uno de los coordinadores de la comisión de Participación Popular de la Convención, realizó un balance positivo de la cuarta entrega del Zoom de ReConstitución. Según señaló a La Tercera, los mecanismos de participación que han sido promovidos desde la Convención, como los son las iniciativas populares de norma y los cabildos, coincidentemente resultaron ser los más conocidos.

Sin embargo, frente al resultado que indica que un 48% de las personas no conoce los mecanismos de participación, el convencional tiene una mirada crítica. “Sabemos que esto no solamente tiene que ver desde los medios de comunicación (...), sino que también la forma en que lo comunicamos. Eso evidentemente lo tenemos que mejorar”, sostuvo Labbé (MSC).

De las distintas preguntas realizadas referidas a los mecanismos de participación, llama la atención que en todas los cabildos comunales se posicionan como el mecanismo de participación predilecto. Frente a este resultado, Labbé (MSC) señaló que, desde 2019, los cabildos han sido muy reconocidos por parte de la comunidad y la población. “Las comunas realizaron estos encuentros de los cuales se dieron espacios de conversación, se levantaron las demandas de los territorios. Es un mecanismo que la gente ya conoce, que lo atribuye también al proceso constituyente”, explicó. D