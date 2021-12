El Ironman de Pucón vuelve con un gran plan sanitario y un pentacampeón mundial

Después de un 2021 donde la pandemia no permitió que se realizara el Ironman 70.3 de Pucón, la prueba regresa adaptada a los nuevos tiempos y con un fuerte énfasis en la prevención. La fiesta está programada para el 9 de enero.

“Principalmente nosotros nos estamos sometiendo al plan sanitario que ha implementado el Ministerio de Salud. Y si no hay mayores cambios a esa fecha, vamos a exigir sí o sí el pase de movilidad con las tres vacunas, en caso de los mayores de 18 años; y en el caso de los menores de 18, las vacunas que corresponda. Esto es lo que vamos a exigir también a toda la organización y a todos los que estén ligados al evento”, explica Guido Cornejo, director general de la prueba que organiza Universidad Católica.

La medida es celebrada por la triatleta Macarena Salazar. “Estoy cien por ciento de acuerdo, así que todos nos cuidamos. Yo estoy con las tres vacunas puestas. Al final si nos cuidamos algunos, no sirve de nada. Tenemos que cuidarnos todos”, afirma.

Sobre su experiencia compitiendo en pandemia, la deportista señala que no es tan diferente: “Lo que más cambia es la previa, porque no se pueden hacer muchas fiestas, pero la carrera va a ser igual que siempre, con todas las precauciones. Quizás haya más espacio en la zona de las bicicletas y tendremos que estar con mascarillas hasta que empiece, pero más allá de eso, no cambia mucho”.

Una imagen de la última edición del Ironman 70.3 de Pucón. Foto: Sebastián Miranda/Universidad Católica.

Asimismo, habrá un estricto control de seguimiento, ayudado por la tecnología desarrollada para este evento. “Levantamos un soporte profesional, que va a estar supervisado por la Red UC Christus. Ellos van a hacerse cargo de aplicar este completo protocolo de prevención. Además, vamos a tener un servicio monitoreado a través de una aplicación, que nos va a permitir conocer el origen y la trazabilidad de todas las personas vinculadas al evento”, anticipa Cornejo.

El recorrido también tendrá una pequeña variación como medida preventiva. “Le sugerimos al Ministerio del Deporte, que fue el que nos validó el protocolo junto con el Ministerio de Salud, que en vez de tres giros en el trote hiciéramos dos, con el objetivo de alargar el circuito por la ciudad para evitar la aglomeración de público. Sin embargo, está circunscrito a lo que nos diga la autoridad en la semana de la carrera. Es muy importante decir que hay una factibilidad favorable preliminar de desarrollo del evento, que está condicionada a que la comuna esté de fase 3 hacia arriba. El permiso final lo darán en la semana del evento”, explica el director de la carrera.

En cuanto a los atletas, el ejecutivo entrega una primicia: “Confirmamos la venida al ironman de Pucón de Javier Gómez Noya, a quien hace cinco años veníamos persiguiendo para que viniera. Vamos a tener a un deportista de nivel mundial, que se va a sumar a todos los de élite. Para todos los competidores nacionales va a ser una motivación enorme y será como jugar al lado de Pelé o Maradona. No nos andamos con chicas”.

Javier Gómez Noya, la gran estrella que tendrá el Ironman 70.3 de Pucón. Foto: REUTERS.

La estrella española, de 38 años, fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, fue cinco veces campeón mundial y además fue el número uno del ranking ITU por nueve años consecutivos. Una absoluta leyenda.

A la presencia del hispano, se suma la del brasileño Santiago Ascenço, campeón en 2019. Sin embargo, Bárbara Riveros todavía no está asegurada. “Bárbara no nos ha confirmado cien por ciento, pero entiendo que va a venir”, agrega el organizador, quien también ratifica que TVN tendrá una transmisión de al menos cinco horas y media.