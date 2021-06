Encuesta tras debate en Chile Vamos: Lavín sale fortalecido en atributos y Sichel se posiciona como su rival más cercano

Estaba lejos de ser un escenario novedoso para él, pero Joaquín Lavín corría riesgos. Si el alcalde de Las Condes en 1999 llegaba a su primer debate presidencial como un expectante retador en un mano a mano con Ricardo Lagos, veintidós años después tenía la presión de ser quien, de acuerdo con los sondeos, lidera la primaria de Chile Vamos. Además, frente a él tenía a tres rostros debutantes en este tipo de encuentros: Sebastián Sichel (independiente), Ignacio Briones (Evópoli) y Mario Desbordes (RN y PRI).

En estos casos, el análisis de los expertos apunta a que quien va al frente debe evitar cometer errores. Y en ese sentido, Lavín parece haber cumplido con la tarea. Según los resultados de una encuesta Panel Ciudadano-UDD, realizada este jueves 24 y viernes 25 para conocer las impresiones del debate, el candidato de la UDI obtuvo la mayor parte de las menciones de los consultados en cuanto a los atributos presidenciales.

Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, explica que la medición no es un reflejo de intención de voto, sino que se optó por enfocarse en personas que han demostrado en alguna ocasión preferencias hacia figuras de Chile Vamos y en preguntas apuntando a atributos, que son los elementos que se toman en consideración a la hora de decidir el voto.

En la medición -realizada a 1.118 personas residentes de la RM que votarían en una primaria de Chile Vamos-, el 59% de los consultados dijo haber visto el debate del pasado lunes 21. Ante la consulta de quién consideraban que lo había hecho mejor, Lavín obtuvo el 35% de las menciones, Sichel el 32%, Briones el 13% y Desbordes el 6%, con un 14% que no expresó preferencias.

En grupos, a Lavín lo favorecieron las personas entre 31 y 60 años y los segmentos ABC1, D y E, donde aventajó a Sichel por entre 6 y 27 puntos. A su vez, el exministro de Desarrollo Social y expresidente de BancoEstado tuvo mejor percepción que el edil en los bloques de 18 a 30 años, los mayores de 61 y los grupos socioeconómicos C2 y C3, en su caso con diferencias de entre 3 y 11 puntos porcentuales.

Ventaja en atributos

Es en el zoom a los atributos donde hubo mejores noticias para Lavín. Aventajó por 13 puntos a Sichel en la mención de qué candidato transmitió más seguridad (40% a 27%), por 21 puntos en la disposición al diálogo (45% a 24%), en 23 puntos sobre cuál era el postulante más preparado para gobernar Chile (47% a 24%) y en 13 puntos sobre qué figura le parecía más competitiva para una segunda vuelta presidencial (43% a 30%).

“En general, se ve que Sichel aparentemente ha hecho una buena competencia, pero de todas maneras en las preguntas de atributos más importantes, en los que son finalmente más relevantes en una competencia de esta naturaleza -que son quién tiene mayor posibilidades de segunda vuelta y quién tiene capacidades de gobierno-, Lavín saca una ventaja importante”, señala Eugenio Guzmán.

A su vez, Sichel lideró en dos categorías: una en las que las personas tenían que señalar de qué candidato había mejorado su opinión después del debate (33% contra 22% de Lavín), y otra en que se consultaba cuál de los cuatro oponentes fue percibido como el más agresivo. Allí, el postulante independiente alcanzó el 31% de las menciones, Desbordes el 25%, Briones el 14% y Lavín el 9%, algo que, según analiza Guzmán, puede ser un punto complejo para sus intenciones. “A algunas personas les puede gustar o no la agresividad, pero Sichel quedó estancado con un candidato que está en otro nivel de preferencias”, plantea.

En cuanto a los otros dos postulantes, Briones tuvo sus mejores valoraciones en los grupos ABC1 y C2 -de hecho, en el primero de ellos obtuvo el 19% de las menciones señalando que él era quien lo había hecho mejor en el debate, apenas un punto debajo de Sichel-, así como entre los 31 y 50 años. En tanto, los mejores rendimientos de Desbordes fueron en los bloques C3, D y E, así como entre los mayores de 50 años.