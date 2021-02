Esto es Reddit: cómo un foro puso a Wall Street contra las cuerdas

“Seriamente, ¿cuál es tu estrategia de salida?”, fue una de las preguntas que le hicieron a Keith Gill el 22 de diciembre, conocido en Reddit como DeepF-Value, cuando publicó su usual post semanal en WallStreetBets mostrando las ganancias que obtenía por una inversión en GameStop (GME). Su respuesta fue irónica, pero ilustrativa: “¿Qué es una estrategia de salida?”. Sus ganancias habían crecido de 109.942 dólares a más de 3.405.300 dólares. Era rico.

Solo que ese no era el objetivo.

Desde hace más de un año, Keith publicaba las ganancias de su inversión en GameStop, empresa dedicada a la venta de productos electrónicos y de entretenimiento para computadores, además de accesorios relacionados a videojuegos. Keith dejaba que sus réditos económicos hablaran por sí solos. Su medio era Reddit, el principal foro de internet.

En la superficie parece sencillo. El sitio cumple la función de un foro donde miles de usuarios, llamados redditors, comparten publicaciones de otros sitios, noticias o contenido propio con el fin de comentarlo. Según sus creadores, es la “fuente donde está lo popular y lo nuevo en la web”.

Pero no es tan simple.

Es imposible hablar de un usuario tipo de Reddit. Existen millones de subforos, llamados subreddits, dedicados a nichos particulares. Según Front Page Metrics, dedicada a reunir las estadísticas del sitio, existen más de 2.5 millones, y cada día son creados 2.000 subforos nuevos. Cada uno mantiene independencia del resto. Reddit es el complejo de oficinas donde se reúnen cientos de rubros, solo que en vez de abogados y contadores hay sitios dedicados a seguidores de Donald Trump, comunidades de videojuegos e inversionistas abocados a un objetivo: entender la dinámica del mercado de valores. Es WallStreetBets, un nombre que no será fácil de olvidar.

El moderador del subreddit dedicado a Chile, Hernán Diethelm, que cuenta con más de 146.000 miembros, explica lo que cruza a Reddit: “Hay una cultura distinta. El público es especializado. Las tendencias o temas requieren un poco más de profundidad a veces, o apelan a un sentido del humor menos mainstream (común). Es la especificidad de estos espacios que producen mucha creatividad”, explica quien modera un subreddit que, por sí solo, alcanzó en enero más de 2,5 millones de visitas.

Hernán explica que una de las razones por las que el movimiento nace en Reddit yace en esta lógica. “Muchos usuarios no necesariamente tienen 18 años. El rango etario es amplio. No es solo un foro de gente joven, hay muchas personas con ingresos estables. Eso no pasa en todos los sitios. El caso de WallStreetBets es que se creó un ecosistema participante. La gente lo toma un poco como un juego, porque son ingresos que muchas veces no consisten en sus ahorros. Aunque no puedo decir lo mismo desde que comenzó febrero”, dice reflexivo.

La tragedia de GameStop: el beneficio de unos, la furia de Reddit y el rol de Robinhood.

El nombre de Ryan Cohen hasta agosto de 2020 no aparecía en la órbita de los principales inversores del mercado estadounidense. Fundador de la compañía de artículos para mascotas Chewy, que en abril de 2017 fue vendida a su competencia, PetSmart, en 3,35 mil millones de dólares, fue una de las compras del comercio electrónico más altas de su tiempo.

Su carrera daría un giro cuando adquirió el 9% de GameStop en agosto. Varios usuarios de Reddit hicieron un percance de la entrada del empresario de Montreal al mundo de los videojuegos. En diciembre la participación de Cohen aumentó al 13%. La noticia fue compartida en el subforo, provocando una avalancha de interesados. Uno de ellos escribió: “Esa es la confirmación que necesitaba para comprar más acciones”.

Era el punto de no retorno.

Desde hace meses el interés por los movimientos de Keith Gill había escalado, quien en julio subió su primer video al canal Roaring Kitty (Gatito Rugiente) en YouTube hablando sobre por qué había decidido realizar una inversión en GameStop. Y es que un grupo de inversionistas, entre ellos Melvin Capital, empresa dedicada a la gestión de inversiones, creía que el valor de las acciones de la empresa tendería a la baja, apostando por una táctica llamada venta en corto.

En resumen, consiste en que un inversor tome “prestadas” acciones de una empresa, las venda en el mercado con la esperanza de que estas bajen para luego recomprarlas. De esta forma, al devolver la acción que fue “prestada” obtienen una ganancia derivada de la diferencia entre el momento en que tomaron la acción y la regresaron. El negocio es regular y está permitido por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Pero para varios en Reddit esto era un juego sucio que no podían permitir.

Los comentarios en contra de Melvin Capital por parte de usuarios de Reddit apuntaban a que no estaban invirtiendo de forma honesta. El usuario Spirited_Cheer comentó, en la noticia publicada en el foro sobre las pérdidas que enfrentaba la empresa, las razones de su molestia: “Cuando una compañía fracasa, los más pobres sufren. Los dueños de estas inversoras hacen dinero apostando a que otra compañía fracase. ¿Ahora las mismas personas lloran de que sus empresas estén afectadas por su mismo tipo de apuesta?”. Se creó, de esta forma, una tendencia en WallStreetBets: “DeepF-Value contra Melvin Capital”.

Envalentonados por el rendimiento que personas como Keith estaban obteniendo, comenzó una avalancha de inversionistas que comenzaron a apostar por GameStop. Su principal medio fue una aplicación llamada Robinhood, un bróker, es decir, un agente digital para realizar transacciones en el mercado financiero, a través del cual podían comprar acciones y ser parte de la cruzada en contra de Wall Street. Estaban la motivación, el objetivo y el medio.

Según Apptopia, una aplicación con el fin de rastrear el tráfico que tienen aplicaciones de internet, Robinhood se transformó en la última semana de enero como la aplicación más descargada de la Playstore, alcanzando su tope el 27 de enero, cuando logró más de 120.000 bajadas.

Millones de usuarios estaban lanzados a invertir, provocando uno de los descalabros grandes que ha visto la Bolsa. El precio de las acciones de GameStop, que había comenzado el año alrededor de los 17 dólares, alcanzaron el insólito precio de 347 dólares el 27 de enero. Un aumento del 1.941%.

Abrumados, los ejecutivos de Robinhood tomaron la decisión el 28 de enero de limitar las transacciones permitidas. “En medio de las extraordinarias circunstancias en el mercado de esta semana, hoy tomamos una decisión difícil de limitar temporalmente la compra de ciertos valores”, escribieron en un comunicado que desató la furia de Reddit, quienes le dieron una votación negativa que dejó en una estrella el rating de la aplicación en la Playstore.

Los usuarios de WallStreetBets estaban decepcionados. Pero no era el fin.

El negocio que derivó de GameStop: el negocio de las cifras

Tomás Claro tiene más de 12 años de experiencia en inversiones. Se curtió trabajando en el área de mesa de dinero, una actividad económica dedicada a generar solvencia a empresas del sector financiero. En 2018 llegó a Chicago a realizar un MBA en la Universidad de Chicago. Tenía planeado volver a Chile en poco tiempo, pero algo lo detuvo. Era el mundo de las inversiones.

“Mi MBA era part-time. Me puse a buscar pega. Los trabajos en Chicago eran muy junior. Donde llevaba 10 años comprando y vendiendo acciones en Chile me pregunté cómo me iría con eso. Empezó a resultar y en unos meses dije que me dedicaría a esto. Ahora estoy instalado acá con mi esposa”, dice el trader, quien estos últimos días ha confesado estar ceñido a la pantalla por el caso de GameStop.

Fue durante su investigación que decidió invertir.

Tomás Claro fue uno de los chilenos que decidió invertir en GameStop

“Yo no creía que valía tanto. Iba a invertir para una pequeña ganancia, pero al día siguiente subió de nuevo. Había algo extraño”, cuenta Tomás. Poco a poco se metió más en el caso. Se introdujo en el mundo de WallStreetBets y se dio cuenta de que no podía quedarse fuera. “Cuando vi que efectivamente podía haber un buen negocio me metí con plata que estaba dispuesto a perder. Al final, era casi como un casino esto”, dice.

Un elemento clave, describen Tomás y varios analistas estadounidenses, entre ellos el billonario Jeffrey Gundlach, fundador de fondo de inversión DoubleLine Capital LP, fue el uso de los cheques para paliar la crisis del Covid-19 que recibieron cientos de americanos desempleados. Tal fue el caso de Arya Hamzelou, en un caso cubierto por el New York Post, que con 2.400 dólares logró obtener más de 36.000 dólares, describiendo una realidad que colaboró en el fenómeno.

Existen tres principales categorías de inversores: los institucionales, calificados y los llamados inversores de retail. Los primeros se refieren a bancos, sociedades financieras o compañías de seguros dedicadas a la inversión con fondos de terceros. Los segundos son inversionistas calificados que realizan operaciones por sí solos con una experiencia y valor importante que aportar. En cambio, el inversor retail o minorista es un particular que compra y vende sus acciones por cuenta propia, con importes de menor magnitud.

Un contador con más de 10 años de experiencia en el mundo de las inversiones y en empresas del sector financiero nacional explica a La Tercera que en el negocio de GameStop se pudo apreciar la complejidad del fenómeno, donde muchos aún apuestan a no salirse: “Encuentro todo esto bien singular. Están todos en la misma, pero basta que alguien se salga y se empiezan a salir todos. Después del cierre de Robinhood me metí a revisar Reddit y hay gente que sigue, que su objetivo es ir contra Wall Street. ¿Quién no te dice que ellos no se van a salir mañana? El manejo de masa es complicado, porque es mucha gente. Un día tus acciones pueden subir un 300% y al otro pueden bajar al original”, dice el experto en inversiones.

Tomás Claro, por su parte, cree que lo de Reddit apunta a la apertura del mercado: “Se ha democratizado un poco el asunto, sobre todo con Robinhood. Les tocó un buen timing. Se fue creando una especie de traders retail que tuvieron mucha suerte. Pero si bien creo esto, muchos van a perder al final, porque no tienen un buen manejo de riesgo”, dice Tomás.

El principal afectado con esta apertura fueron los “hedge funds”, es decir, fondos de cobertura que funcionan como maquinarias de inversión, como fue el caso de Melvin Capital, uno de los principales afectados con el caso GameStop, pues gran parte de sus recursos estaban puestos en acciones cortas en la empresa. Un inversor con gran experiencia en el mercado explica por qué el impacto para ellos fue tan alto: “El riesgo de los cortos es que las pérdidas pueden ser infinitas. Si tengo 100 pesos en una acción, lo que más puedo perder son 100 pesos. Pero si tengo acciones cortas, significa que debo devolverlas, por lo que si tengo 100 pesos y la acción sube a 1.000, significa que debo 900. Es muy peligroso”.

De hecho, el fondo de Melvin Capitals, según informó The Wall Street Journal, perdió cerca del 53% de su patrimonio, que a comienzos de año estaba avaluado en 12,5 mil millones de dólares que pasó, tras la última semana de enero, a solo 8 mil millones de dólares, incluyendo un rescate por parte de Citadel donde les aportaron 2,75 mil millones. En Reddit el festín se dio a través de varios posts, donde celebraron el panorama.

Era David luchando contra Goliat. Y estaban ganando.

¿Por qué GameStop?

Tras el peak de la última semana de enero el valor de las acciones en GameStop han descendido muy por debajo de los 347 dólares que logró el 27 de enero. Sin embargo, sus usuarios no están satisfechos, y muchos se han comprometido a no vender.

Muchos no entienden las razones de esto, y acusan tácticas de mercado que, desde Reddit, desconfirman post a post. “Nos quieren asustados. Hemos logrado tanto que olvidamos la real razón por la cual invertimos en GME”, escribió uno de ellos, logrando cientos de reacciones positivas. “No puedo permitirme perder, pero he perdido tanto que ya no hay un punto para vender”, fue una de las respuestas.

Sus objetivos, por sus diferencias dentro de Reddit, no son uniformes. Mientras algunos buscan obtener ganancias, otros apuntan directamente a jugarles una mala pasada a grandes capitales como Melvin por aprovecharse de una empresa por un beneficio económico. Sin embargo, no es casualidad que varias de las compañías señaladas para las inversiones sean Nokia, BlackBerry y GameStop: empresas que tuvieron su mejor época a comienzos de siglo.

El profesor de la Universidad de Chile y doctor en Estudios Culturales de la University of London, Tomás Peters, cree que hay un elemento generacional que atraviesa que, además de ser fuentes de ingreso, son empresas que están en la retina de los usuarios de Reddit: “Cada generación tiene un proceso biográfico donde se vincula marcas a momentos específicos. Yo creo que efectivamente estas empresas representan una vinculación sensible con esta generación, pero que ahora, ya en sus ruinas, es un lugar que puedes tomarlo por tus manos”.

De hecho, varios usuarios han romantizado la figura de GameStop. Un usuario llamado GeneEnviromental925 escribió un largo post el 26 de enero que logró más de 7.000 votos a favor, abriendo un debate sobre la relevancia de las acciones que el foro estaba tomando: “Por las últimas dos semanas, los inversores a favor de GME han mostrado un gran interés en el potencial de dar vuelta la historia de una tienda que tiene un gran rol en sus recuerdos de infancia. Con la presencia de personas como Cohen y sus amigos de Chewy, un gigante del comercio virtual, pequeños inversores pueden ver que GME está infravalorado”.

Muchos columnistas norteamericanos han señalado que detrás de estas prácticas hay una rabia acumulada tras la crisis de 2008. Ejemplo fueron las declaraciones de un usuario a El País, donde señaló que el fenómeno es “una guerra de clases, estoy dispuesto a perder lo invertido”. El moderador del subrredit Chile, Hernán Diethelm, piensa que es parte de la lógica que se haya en estas acciones: “Un pensamiento común es que, si todo el mundo puede transar en la Bolsa, bueno, hay que ver qué pasa si nos juntamos como si fuéramos traders. Es llevar las reglas al extremo, hasta las últimas consecuencias”.