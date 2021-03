Las armas del alcalde Aguilera en su plan de expansión por la zona sur

Antes de bajarse de su camioneta, Gustavo Toro tuvo la sensación de que algo no andaba bien. Eran las 20.45 horas del lunes 15 pasado y, aunque los estrechos pasajes del sector de Alpatacal, en el corazón de la comuna de San Ramón, en la zona sur de Santiago, la gente caminaba tranquilamente, el concejal DC -crítico de la gestión del alcalde Miguel Ángel Aguilera- y actual candidato al sillón edilicio, estaba preocupado. Un automóvil blanco lo venía siguiendo mientras conducía rumbo a la cita con dirigentes de uno de los clubes deportivos y sociales de la comuna donde tendría un acto de campaña.

No era la primera vez que le ocurría. De hecho, varias veces antes había denunciado encerronas protagonizadas por activistas de Aguilera, el mismo que desde 2017 ha sido mencionado en investigaciones periodísticas por vínculos entre bandas narcotraficantes con su municipio. “Es algo muy alarmante; es habitual que me hagan encerronas cuando estoy haciendo puerta a puerta. Dos grupos de 10 a 20 personas, liderados por gente que trabaja en la municipalidad, llegan de pronto por los dos lados del pasaje. Filman a los vecinos que hablan conmigo, nos gritan insultos y amenazas”, señala Toro. El pasado domingo 7, mientras se encontraba haciendo campaña en la feria Alvear, un grupo de activistas de Aguilera, señala Toro, intentaron romper su camioneta. Fueron los propios feriantes y vecinos quienes lo impidieron, pero aun así los sujetos alcanzaron a rayarle el vehículo en varias partes y le llenaron de propaganda de Aguilera en el pickup.

Pero lo que vivió este lunes fue diferente. “Cuando nos bajamos, dos autos, uno blanco y otro gris, nos encerraron, sin detener el motor, con la música fuerte, y dispararon cinco balazos al aire en señal de amedrentamiento”, relató Toro.

El concejal DC presentó el martes una denuncia por estos hechos en la Fiscalía Sur, la que se suma a la que ya había presentado en noviembre pasado en la misma fiscalía, por amenazas de muerte en su contra, las que habrían sido efectuadas, según denuncia, por funcionarios de la Municipalidad de San Ramón, del Departamento de Educación, y colaboradores de Aguilera. Toro relata así lo que pasó: “Fue el día de las primarias para gobernador. Durante la mañana tenía que asistir a dos colegios para acompañar a personas que iban a votar, cuando me percaté de que me estaban siguiendo. En la tarde, concurrí al colegio Sendero del Saber, en la zona norte de San Ramón. Al entrar, tres sujetos se me acercan y me dicen: ‘Andamos cargados y no tenemos ningún problema en descargarnos contigo y correr bala. Te tenemos puras ganas’”.

La situación en la zona sur es preocupante, recalca Toro. En la vecina comuna de La Pintana, la actual alcaldesa DC, Claudia Pizarro, cuenta con dos escoltas policiales permanentes, tras sufrir varias acciones de amedrentamiento. La última ocurrió el 14 de octubre pasado, cuando un balazo atravesó el ventanal de la oficina de la edil, impactando en un muro junto a su escritorio.

Por eso, esta semana, tras la última denuncia del concejal DC Gustavo Toro, el timonel de su partido, Fuad Chahin, afirmó que “la narcopolítica y sus prácticas en San Ramón deben detenerse ya”.

Al menos desde 2017, tras un reportaje de Informe Especial, que daba cuenta de presuntos vínculos entre funcionarios de confianza del alcalde Aguilera con bandas narco en la zona, el Ministerio Público tiene abierta una investigación por eventuales delitos de fraude al Fisco y delitos funcionarios en San Ramón. Desde la fiscalía estarían preparando las últimas diligencias para ver una posible formalización del alcalde Aguilera. El CDE, en tanto, ya determinó que hay responsabilidades penales que perseguir y por eso presentó una querella en base a los antecedentes que ha recopilado en este tiempo el Ministerio Público por delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible.

El escándalo provocó la salida de Aguilera del Partido Socialista, pero no el fin de su carrera política. Hoy el edil va por su segunda reelección y además busca ampliar su radio de influencia en el resto de las comunas de la zona sur. Integrantes de su círculo de hierro mencionados en esas investigaciones van como candidatos a concejal y alcalde con el apoyo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), partido que lidera el diputado Jaime Mulet y que está representado en la Cámara por otros dos diputados.

***

Adriana Barrientos apoyando de la candidatura de Francisco Andrés Olguín junto a Juan Droguett (ex FRVS)

Un día más de campaña municipal en las calles de San Ramón. En medio de una actividad llama la atención de los vecinos la presencia de una mujer de 1.80 de estatura. Se trata de Adriana Barrientos, quien busca llegar a la convención constitucional por el distrito 13 (El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y la propia San Ramón) apoyada por la FRVS. La modelo –acompañada ese día por el entonces presidente regional metropolitano de la FRVS, Juan Droguett- luce una mascarilla en respaldo al candidato a concejal Francisco Andrés Olguín. Este último, ahijado de Miguel Ángel Aguilera, el actual alcalde de la comuna y quien va a la reelección como independiente.

La escena ilustra, en parte, un entramado complejo. Aguilera renunció al Partido Socialista en octubre de 2017, tras la emisión del reportaje de Informe Especial, “Los tentáculos narcos en San Ramón”, en el que se acusaban vínculos del edil con narcotraficantes operando en su municipio. Sin embargo, continúa siendo una figura política poderosa, y va en busca de su reelección en abril. Además, según varios dirigentes opositores al alcalde, Aguilera está apostando por una serie de candidatos a alcaldes y concejales de distintas comunas para extender su red de influencia en la zona sur de Santiago.

Hay una coincidencia: varios de estos nombres hoy cuentan con el respaldo de la FRVS para conseguir sus aspiraciones edilicias.

Volvamos a Olguín. Aunque el aspirante a concejal no milita en la FRVS, utilizará un cupo independiente de ese partido. El candidato trabajó en la Municipalidad de San Ramón, pero antes estuvo condenado por manejar autos robados (receptación) y conducción en estado de ebriedad. Incluso portó una tobillera electrónica por 60 días mientras seguía contratado por la comuna. También Informe Especial mostró fotos de él compartiendo con familiares de Jorge “Chino” Pinto, un conocido narcotraficante de La Bandera y quien también estuvo contratado en la Municipalidad de San Ramón.

Francisco Andrés Olguín

Consultado por La Tercera por su actual vínculo con Aguilera, Olguín lo descarta: “Salvo que obviamente es la autoridad, no tengo ninguna relación”, dice. Sin embargo, algunos hechos demuestran lo contrario. En su propio videoclip de propaganda, que subió a sus distintas redes sociales, al candidato a concejal se le ve haciendo campaña junto con banderas de la candidatura del actual jefe comunal.

En esa misma comuna va como carta a concejal Pedro Jaque, representando al Partido Ecologista Verde (PEV). Él también fue uno de los protagonistas de aquel revelador reportaje de Informe Especial, en donde se le acusó de episodios violentos cuando trabajaba en la Municipalidad de San Ramón, lugar en el que, además, varios de sus familiares estaban contratados. Actualmente se supone que está distanciado de Aguilera, sin embargo, varios dirigentes aseguran que eso no es del todo efectivo y que, por ejemplo, en la mayoría de las casas donde se ha instalado propaganda en favor del actual líder municipal también hay propaganda de Jaque.

Los esfuerzos del círculo de Aguilera de extender sus dominios van más allá de San Ramón. En la comuna de El Bosque, compite por un cupo como concejal José Miguel Torres, también asociado al alcalde de San Ramón. El partido al que representa: FRVS. Torres fue condenado por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago por infracción a la ley de armas con una pena remitida de 541 días de presidio. Pese a esto, fue contratado por Aguilera como funcionario del Departamento de Obras de la Municipalidad de San Ramón. No obstante, la Contraloría ordenó anular su contratación y a Torres le pidió reintegrar cerca de 30 millones de pesos.

José Miguel Torres

Torres, quien fue militante del PS, hace dupla con el candidato a alcalde por El Bosque Héctor Cataldo, también de la FRVS. Desde antes de ser nominados, ambos venían realizando diversas actividades en la comuna, como entrega de regalos navideños, sanitización de viviendas, etc. Cataldo, según consta en fotografías de Facebook donde ha sido etiquetado, participó de viajes organizados por Aguilera para los vecinos de San Ramón. El candidato a jefe comunal en El Bosque busca derrotar a Manuel Zúñiga, actual concejal PS de la comuna y quien fue designado para relevar a Sadi Melo, impedido por ley para ir a una nueva reelección.

Las candidaturas que tienen alguna relación con Aguilera se extienden más al sur. En San Bernardo, por ejemplo, Christian Pino va como independiente en busca del sillón de alcalde. El expresidente comunal del PS, en 2018 ingresó a trabajar a honorarios en San Ramón. Su esposa, Valeria López, también fue funcionaria de esa comuna. Varios dirigentes socialistas lo señalan como una figura muy cercana al círculo de Miguel Ángel Aguilera.

Christian Pino

En la comuna de Lo Espejo, la FRVS -a pesar del conflicto que les trajo con algunos socios de pacto- apoya la candidatura del actual edil, Miguel Ángel Bruna, también señalado como cercano de su par de San Ramón, debido a las propias labores de su cargo que los ha hecho estar en permanente contacto. Además, la esposa e hija de Bruna, Mónica Faúndez Pino y Camila Bruna Faúndez, respectivamente, trabajaron en la Municipalidad de San Ramón.

En tanto, en la comuna de La Granja, otras fuentes señalan que Miguel Ángel Aguilera favorece la candidatura de Claudio Arriagada. El ex DC buscar volver a la sillón municipal compitiendo con Felipe Delpín. Por otro lado, en La Pintana varios dirigentes aseguran que Aguilera estaría apoyando candidaturas opositoras a la actual alcaldesa Claudia Pizarro (DC), que busca su reelección.

Consultado por La Tercera respecto a todo esto, el alcalde Miguel Ángel Aguilera solo se remitió a responder algunas preguntas por escrito. Sobre su supuesto respaldo a candidaturas de otras comunas sostiene que “siempre he mantenido una buena relación con todos los alcaldes de la zona sur, independiente de nombres o sectores políticos determinados, ya que lo que nos importa es el progreso colectivo”.

Frente a la pregunta sobre este posible plan de expansión de su influencia en otras comunas de la zona sur, Aguilera responde que “el único acercamiento pleno que tengo por el distrito de la zona sur es por mi hermana Core Mónica Aguilera Sanhueza, quien va a la reelección y efectivamente tiene una muy buena relación con los alcaldes de su distrito. Pero siempre le insisto, yo estoy preocupado de San Ramón”.

Aguilera descarta cualquier relación con el FRVS, aunque reconoció las labores que desempeña el ahora expresidente regional de ese partido, Juan Droguett, en su comuna.

***

LA INFLUENCIA DE LA FRVS EN EL SUR

El presidente de la FRVS, diputado Jaime Mulet y el hasta hace unos días presidente regional metropolitano del FRVS, Juan Droguett

En la Federación Regionalista Verde Social, FRVS, reconocen que la decisión de legalizarse como partido en la Región Metropolitana generó un duro debate interno. No todos los dirigentes de la colectividad creían que era una buena idea llegar a la capital pues, como su mismo nombre lo indica, el espíritu de la tienda era precisamente representar a las regiones.

Al final se impuso la idea de oficializarse en la RM y fue Juan Droguett el encargado del proceso. Y fue todo un éxito. En la capital se inscribieron 5.992 militantes, es decir el 38,5% del total nacional del partido. La mayor cantidad de militantes están en la zona sur de Santiago.

Ya con esa tarea cumplida, llegó el momento de buscar candidaturas para los distintos procesos eleccionarios, entre ellos, las municipales. Nuevamente no todos quedaron conformes y varios internamente han cuestionado el perfil de los candidatos apoyados por el partido, entre ellos, todos aquellos que tuvieron algún nexo con Aguilera. En la directiva nacional del FRVS, que lidera el diputado Jaime Mulet, admiten en privado la molestia con el trabajo de selección de candidatos que llevó adelante Droguett en su calidad de presidente regional metropolitano. “Fue todo muy desprolijo”, asegura uno de los miembros de la mesa nacional. “Hubo cierto desorden, porque en ese momento estábamos inscribiendo el partido y no sabíamos si íbamos a llegar a legalizarnos en la Metropolitana, con toda la tensión que implicaba el no saber si los candidatos tendrían que juntar sus firmas e ir como independientes y eso implicó que hubo desprolijidad en el levantamiento de las candidaturas y en el chequeo de datos”, añade la misma fuente.

“La Región Metropolitana obtuvo su legalización a tres días del cierre de su candidaturas y no hubo opción de supervisar la estricta petición de revisión de los antecedentes de cualquier candidato militante o independiente”, reconoció la directiva nacional del FRVS en un comunicado enviado a La Tercera.

Droguett sostiene que él sólo se encargó de visar las candidaturas a alcalde, y que fueron los encargados comunales de los partidos los que dieron el visto bueno a las cartas a concejales, y defiende la decisión del partido: “Nosotros teníamos que ver que no hubiera impedimentos legales. No estamos por sobre el Servel, así que entendemos que, cumpliéndose con la legalidad, no tenemos por qué ponerle problemas a un candidato. El partido puso como condición que había que cumplir con la legalidad, cualquier persona que cumpliera con la legalidad tenía el derecho de ser candidato”, dice.

Sin embargo, la directiva nacional del FRVS estaba sobre aviso desde hace tiempo de los esfuerzos que estaba haciendo el círculo de Aguilera para conseguir el apoyo de los regionalistas a sus candidaturas. En enero de 2020, cuando aún eran aliados electorales, al término de una reunión en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (CAL), en calle Ricardo Cumming, el presidente del PRO, Camilo Lagos, habló en privado con el timonel del FRVS, Jaime Mulet. En esa instancia le entregó antecedentes aportados por militantes de San Ramón, en el que detallaban los nexos con Aguilera de muchos de los candidatos y personajes que estaban sumándose a los regionalistas en la zona sur. “Ten cuidado, Aguilera se te está metiendo con todo en la zona sur de la Metropolitana. Ten ojo con eso, porque nos mancha a todos”, le advirtió Lagos. En la memoria estaba fresca aún la forma en que Aguilera había logrado armar un bolsón de más de cuatro mil votos en San Ramón, lo que le permitió no sólo hacerse de un asiento en la mesa nacional del PS, como vicepresidente, sino también de un porcentaje no menor del comité central del partido.

“Voy a verlo”, les respondió en esa ocasión Mulet, según relata Lagos.

En agosto pasado, llegó una segunda alerta a la FRVS. Esta vez fue el presidente regional metropolitano del Partido Comunista, Nelson Cornejo, quien le planteó la misma preocupación a su contraparte del FRVS en las mesas de negociación, Juan Droguett. Según una versión del PC, esa vez ni siquiera hubo acuso de recibo por parte de los regionalistas.

Las relaciones entre el PC y el FRVS están fracturadas y, pese a ir en el mismo pacto electoral, en la práctica no hay apoyos recíprocos y, por el contrario, hay competencia total entre ellos.

En la directiva nacional de la FVRS son conscientes del escozor que está provocando el acercamiento del núcleo aguilerista al partido en la Región Metropolitana. Una de las fundadoras del partido, la diputada Alejandra Sepúlveda, confirma que han levantado el tema. “La semana pasada le planteamos al presidente del partido nuestra preocupación por el ruido que existe en torno a algunos de los candidatos que está levantando el FVRS en la Región Metropolitana, especialmente en la zona sur. Eso es algo que nos preocupa”, dice Sepúlveda.

El jueves 18, en la noche, como consecuencia de las consultas de La Tercera para esta investigación, la directiva nacional de la FRVS se reunió pare analizar lo que estaba ocurriendo con el regional metropolitano y las candidaturas de la zona sur. La decisión que adoptó el organismo fue drástica: “La directiva nacional de la FRVS en forma unánime ha pedido al Tribunal Supremo de la federación la remoción del coordinador provisorio de la RM, Juan Droguett, debido a la inscripción de algunas candidaturas a concejales independientes en la zona sur de Santiago con vínculos a la cuestionada gestión de San Ramón, incluyendo según investigación de un matutino a un personaje acusado de porte ilegal de armas”. Hechos que la directiva nacional de la FRVS calificó de graves e inaceptables.

La mesa de la FRVS solicitó, además, la suspensión inmediata de la militancia de Droguett a la espera de que concluya el proceso en su contra en el Tribunal Supremo.