Leo Varadkar: “Independiente de quién gobierne, queremos fortalecer la relación con Chile”

A los 38 años, Leo Varadkar -hijo de un médico indio y una enfermera irlandesa- se convirtió en el primer ministro (Taoiseach) más joven de Irlanda. Cuando apenas tenía siete años manifestó su interés en la política al señalar que quería convertirse en ministro de Salud cuando fuera mayor. “Mi mamá quería que yo fuera médico como mi papá, y a los siete años, yo realmente quería ser político, y me las arreglé en mi mente para combinar los dos”, dijo una vez en una entrevista.

A los 28 años, mientras trabajaba como médico interno, ganó un escaño en el Parlamento irlandés, transformándose en una estrella ascendente en su partido, Fine Gael, colectividad a la que se unió cuando estudiaba en la prestigiosa casa de estudios Trinity University en Dublín.

Leo Varadkar junto a Gabriel Boric.

Tras ser ministro de Transporte, Salud y Protección Social, se convirtió en primer ministro en 2017, cargo que ocupó hasta 2020. Tras las elecciones generales de ese año, Varadkar lideró la gestión de la crisis de salud pública causada por el Covid-19. Incluso, en marzo de ese año se registró para volver a trabajar como médico.

En esta entrevista con La Tercera, el también ministro de Empresa, Comercio y Empleo, que visitó el país con motivo del cambio de mando, analiza la relación entre Irlanda y Chile, la guerra en Ucrania y el Brexit.

¿Existe alguna preocupación por la revisión de los tratados comerciales en este nuevo gobierno que asumió en Chile?

Ciertamente, estamos muy interesados en que el acuerdo con la Unión Europea sea firmado y ratificado. Ha habido retrasos en la parte europea, más que en la parte chilena. Ciertamente, cuando me reuní con el Presidente Boric indicó que estaba dispuesto a firmarlo. La Unión Europea representa alrededor del 40% de toda la inversión en Chile. Queremos que eso continúe. Y hablando con algunos miembros de la comunidad empresarial, creo que les preocupa el cambio de política económica y lo que pueda significar la nueva Constitución. Pero también les tranquiliza el nombramiento del nuevo ministro de Hacienda, con el que me he reunido también esta mañana. Alguien que tiene experiencia en equilibrar presupuestos y en el Banco Central. Y creo que lo ven como una señal de tranquilidad en muchos sentidos.

¿Cuál es la expectativa que tienen de las relaciones con el gobierno de Boric?

Nuestra expectativa y nuestra esperanza es que podamos profundizar la relación entre Irlanda y Chile. Nos interesa el cambio de gobierno y el cambio de enfoque, pero independientemente de quién esté en el gobierno de Santiago, queremos que esa relación se fortalezca. Realmente estamos intentando enviar el mensaje al nuevo gobierno chileno de que Irlanda espera mantener unas relaciones sólidas, políticas y económicas, durante los próximos años, y lo mismo hace la Unión Europea.

El viceprimer ministro irlandés, Leo Varadkar, saluda antes de una reunión bilateral con Gabriel Boric, en Santiago, el 10 de marzo de 2022. Foto: Reuters

Irlanda también vivió un proceso de Asamblea Constituyente, ¿qué lecciones se pueden aprender de ese proceso?

Creo que hay dos paralelismos. Nuestra Constitución data de 1937 y fue la primera en el mundo en ser aprobada por un referéndum, que sé que es el plan para acá. También tuvimos una Asamblea de Ciudadanos, que recomendó cambios en nuestra Constitución. En realidad, algunas de las propuestas que la Convención de la Constitución hizo a los irlandeses fueron rechazadas en referéndum. Así que creo que no hay que asumir que la gente en Chile votará por la nueva Constitución si no es buena. Esa parece ser la suposición ahora. Pero yo diría a los políticos que nunca den por sentado el resultado de un referéndum. En última instancia, el pueblo decidirá.

¿Existe alguna preocupación en términos de que se vea afectada la relación comercial entre Dublín y Santiago?

Está claro que el cambio está ocurriendo en Chile y el resultado de las elecciones creo que indica que hay una gran demanda en el país por una sociedad diferente. Siempre respetaremos cualquier decisión que tome el pueblo. Y sólo esperamos que sea lo que sea que pase aquí, sean cuales sean los grandes cambios que haga el nuevo gobierno, sean cuales sean los grandes cambios que se hagan en la Constitución, se mantenga el compromiso con las instituciones, con el Estado de Derecho y con un modelo económico que ha funcionado en Chile. Así que supongo que se trata de intentar mantener las cosas que son buenas, pero también responder a los cambios que claramente la gente está demandando.

El viceprimer ministro irlandés, Leo Varadkar, habla con la prensa a su arribo a una reunión bilateral con Gabriel Boric, en Santiago, el 10 de marzo de 2022. Foto: Reuters

Tanto EE.UU. como la UE han aplicado sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania, ¿cree que han sido efectivas?

En la Unión Europea estamos realmente conmocionados por lo que ha sucedido y sentimos una enorme solidaridad con el pueblo de Ucrania. Y aunque pensamos que era posible que (el Presidente ruso) Vladimir Putin entrara en el Donbás o invadiera partes de Ucrania, lo que parece querer hacer es algo que no ha ocurrido en Europa desde los años 30 y 40, que es ocupar y tomar un país e instalar un gobierno títere. Creo que ha subestimado hasta qué punto el pueblo ucraniano se defendería, incluso los más prorrusos. Están luchando mucho contra esto y probablemente subestimó el alcance de las sanciones de la Unión Europea, que están diseñadas para aislar a Rusia y dañarla económicamente hasta que se pueda revertir realmente, hasta que tengamos un acuerdo de paz. Y es por eso que necesitamos un alto el fuego inmediatamente.

Han pasado dos años desde el Brexit, ¿cuál es la evaluación que hacen de esto?

Es un acontecimiento político que realmente lamentamos en Irlanda. Respetamos la decisión del pueblo de Reino Unido de irse (del bloque), pero ha hecho que la Unión Europea sea un poco más débil. La mayor preocupación que hemos tenido es Irlanda del Norte, la mayoría de la gente allí no votó por el Brexit y hemos negociado un acuerdo, lo que significa que no hay una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Pero eso significa que ahora hay controles en los puertos de Irlanda del Norte, y eso está aumentando las divisiones entre la gente unionista y la gente nacionalista en el Norte. Y creo que ha hecho más difícil que el Acuerdo de Viernes Santo funcione debido al Brexit. Y, sin embargo, tenemos que hacer que funcione.