Luis Vicente León: “Maduro va a jugar rudo para generar fracturas y abstención”

La oposición venezolana ha enfrentado obstáculos significativos en su intento de postular un candidato rival al Presidente Nicolás Maduro, que ha impuesto trabas para la inscripción de candidaturas de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. Después de María Corina Machado y Corina Yoris, ahora la atención se centra en un candidato “tapa” y en otro que no ha sido bendecido por Machado, la opositora más popular.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) nominó al exembajador Edmundo González como su tercer candidato para competir en las elecciones, mientras que Manuel Rosales también ha sido inscrito, aunque este último ha generado controversia dentro de la oposición, ya que se le acusa de ser un “traidor” y de tener vínculos con el chavismo.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado abraza a Corina Yoris Villasana, a quien nominó para reemplazarla como candidata presidencial, durante una conferencia de prensa, en Caracas, el 22 de marzo de 2024. Foto: Reuters

En conversación con La Tercera, el reconocido analista político venezolano Luis Vicente León, quien además es economista y presidente de la consultora Datanálisis, se refirió a las estrategias de la dividida oposición antes de los próximos comicios, donde se enfrentará al Presidente Maduro que, en busca de un tercer mandato, inscribió este lunes su candidatura y podría gobernar por seis años más, superando los 14 años de su antecesor, Hugo Chávez.

¿Cree que Maduro está asustado frente a las posibilidades de la oposición y por ello impidió las inscripciones de María Corina Machado y luego Corina Yoris?

La verdad es que yo no creo para nada que Maduro esté asustado. Es una estrategia que está clarísima desde hace muchísimo tiempo. Maduro obviamente sabe que es un líder no popular que tendría problemas básicos para poder enfrentar a la oposición si esa oposición estuviera unida y motivada al voto contra un gobierno que tiene desgaste importante en términos de soporte popular, pero que, por cierto, tampoco es una situación nueva. También ocurría en el año 2018. ¿Y cómo lo enfrentan? Lo enfrentan usualmente dividiendo a su adversario y provocando abstención. Entonces, al final él controla abiertamente los procesos institucionales y va a jugar rudo para tratar de justamente generar esas dos cosas: las fracturas y la abstención.

Manuel Rosales, gobernador de Zulia y candidato presidencial de la oposición, se dirige a los medios de comunicación en Caracas, el 26 de marzo de 2024. Foto: Reuters

¿Es eso lo que está ocurriendo ahora con la oposición?

La inhabilitación de María Corina Machado, que es un hecho antiguo, más la negativa para inscribir su candidato o candidata tienen que ver fundamentalmente con esa estrategia. Es decir, porque al final de cuentas eso hace que la oposición se fracture sobre la idea de qué hacer frente a una acción como esa de Maduro. Entonces es estratégico. Y segundo, obviamente que el mandar todos estos mensajes de control desmotivan el voto y él está, además, buscando que María Corina provoque esa abstención, que llame a no participar, a no votar. Entonces con eso puede reducir la potencia de opositora y con una posición minoritaria incluso poder ganar la elección. Entonces, el miedo no es estrategia de un líder que es minoritario, una estrategia, por cierto, cuestionable de mi punto de vista.

¿Cuál es la importancia de las inscripciones de Edmundo González y Manuel Rosales? ¿Qué cree que ocurrirá finalmente con esas candidaturas?

Creo que la inscripción de Manuel Rosales era una inscripción indispensable para la oposición que quería mantenerse en el juego electoral. Si ellos no hubieran aceptado hacer una modificación de su candidato a última hora, esa tarjeta se hubiera podido quedar completamente vacía, sin representante, y entonces ir obligatoriamente a la estrategia abstencionista, que es una estrategia que ha demostrado ser terriblemente mala en el pasado.

Nicolás Maduro saluda a sus seguidores después de aceptar la candidatura del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela para postularse para otro mandato en las elecciones del 28 de julio de 2024, en el Poliedro de Caracas, el 16 de marzo de 2024. Foto: Reuters

¿Qué alternativas tenía la oposición?

Su única opción era tratar de aceptar que había una condición inadecuada, pero que valía la pena mantenerse en el juego y provocar de alguna manera captar el voto de castigo. Se trata de un evento similar a lo que ya ocurrió en las elecciones regionales pasadas en el estado de Barinas, donde también fue inhabilitado el candidato incluso ganador y donde se tuvo que poner de acuerdo la oposición para tirar un candidato secundario, pero aglutinó alrededor de él básicamente la fuerza del deseo de castigo y cambio, y con eso logró ganar la gobernación. Entonces Rosales es una esperanza de mantener viva la tarjeta opositora y garantizar una captación de votos que le permita retar a Maduro.

¿En qué se diferencia con la inscripción de González?

La candidatura de Edmundo González es distinta. Primero, es una candidatura hecha extemporáneamente, la permitieron luego de que ya estaba cerrado el proceso electoral y la permiten para mantener viva básicamente a la oposición en la MUD. Yo creo que el gobierno en realidad va a buscar o tratar de buscar que la oposición se ponga de acuerdo para terminar de unificarse alrededor de Manuel Rosales. Por supuesto que María Corina, en cambio, va desesperadamente a buscar todos los mecanismos de presión para intentar que se le permita inscribir a su candidato o ella misma. O sea, mantener viva la lucha por eso. Y esa candidatura mantiene de alguna manera alguna esperanza. Pero la verdad es que yo creo que es muy difícil imaginarse que eso pueda realmente ocurrir.

María Corina Machado se dirige a los medios de comunicación después de que la coalición opositora de Venezuela no logró registrar un candidato para postularse en las elecciones presidenciales de julio, en Caracas, el 26 de marzo de 2024. Foto: Reuters

¿Cree que Edmundo González sea sustituido por María Corina Machado?

No. Creo que ese es un escenario muy poco probable.

¿Hay apoyo a los candidatos de oposición? Y de ser así, ¿considera que lo tienen por atributos propios, o solo porque basta que sean opositores a Maduro?

Evidentemente, la candidata favorita y con soporte popular es María Corina Machado. El tema central, digamos, es que su sustitución es compleja. Difícil, porque evidentemente la gente siente que hay un bloqueador en el sistema. Sin embargo, lo que nosotros vemos en las encuestas es que hay un deseo mayoritario de participación política y que ese deseo mayoritario de participación, una vez que corra la campaña, podría terminar convirtiéndose en una polarización alrededor de algún candidato. El problema es que no hay uno. Eso, a pesar de que obviamente Manuel Rosales es el candidato más importante representando a los partidos más importantes de la Plataforma Unitaria. Entonces ahí todavía está el reto de la participación, pero después está el reto de la polarización, porque si no se polarizan y se fracturan, obviamente la situación mejora en términos de la capacidad de Maduro de generar un evento favorable para él.