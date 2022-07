Nikolai Patrushev, el halcón de Putin que se perfila como su sucesor

Si bien el nombre de Nikolai Patrushev es desconocido para la mayoría de las personas, ha sido una figura clave al interior del Kremlin, especialmente en lo que se refiere a la invasión rusa a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero pasado, al punto que ahora se perfila como un posible sucesor del Presidente Vladimir Putin.

Como jefe del Consejo de Seguridad, cargo que ocupa desde 2008, habría sido Patrushev quien convenció a Putin de que Ucrania estaba llena de nazis y necesitaba ser sometida, y también habría sido quien le dijo que era Estados Unidos el que estaba detrás de las tensiones en el este de ese país y buscaba orquestar el colapso de Rusia. “Nuestra tarea es defender la integridad territorial de nuestro país y defender su soberanía”, dijo Patrushev en comentarios televisivos.

Patrushev, cuyo cargo es equivalente al de asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, expresó una visión de la Guerra Fría que ha impulsado la guerra de Putin. Desde que el Presidente ruso ordenó la invasión, sorprendiendo a gran parte de la élite del país, Patrushev se ha convertido en un avatar de línea dura para una Rusia militarista, explicó el diario The Washington Post.

Nikolai Patrushev mira a Vladimir Putin durante una reunión con altos funcionarios de los países BRICS a cargo de asuntos de seguridad en el Kremlin en Moscú, el 26 de mayo de 2015. Foto: Reuters

Así, mientras que Putin parecía tambalearse en los primeros tres meses del conflicto, enojado, a la defensiva y casi desapareciendo de la vista, Patrushev dio un paso al frente para justificar la invasión y promover los objetivos bélicos de Rusia, indicó el periódico. En una serie de entrevistas con medios rusos, predijo que Europa colapsaría bajo el peso de una crisis mundial de alimentos y refugiados, mientras que Ucrania se desintegraría en varios estados. Pidió un renacimiento de las “tradiciones históricas” en el sistema educativo de Rusia para crear “genuinos patriotas”. Incluso, se aventuró en la política económica, pidiendo una “perestroika estructural”, una referencia a la reforma de la era soviética, que en parte incluiría un nuevo sistema soberano para determinar la tasa de cambio del rublo.

El diario Moscow Post señala que durante muchos años Patrushev ha estado coordinando todas las agencias policiales rusas. “En muchos aspectos, sus talentos estratégicos han llevado a cabo con éxito muchas operaciones para proteger a la población de habla rusa en estados con un régimen hostil. Muchos enemigos llaman a Patrushev ‘el político más peligroso del séquito de Putin para Occidente’”, indicó el periódico.

Patrushev a menudo da entrevistas a los medios estatales sobre sus puntos de vista conspiradores sobre Occidente y lo que el Kremlin describe como la “operación militar especial” de Rusia en Ucrania.

La estrecha relación de Patrushev con Putin, que comenzó hace más de 50 años, le ha dado mucha influencia sobre el Presidente. Ambos deploran el fin de la Unión Soviética y ambos comparten una profunda desconfianza hacia Occidente, alimentada por teorías de conspiración que, a juicio de los expertos, no tienen sentido.

El Presidente Vladimir Putin y el jefe del FSB, Nikolai Patrushev, vuelan en un helicóptero para visitar un puesto militar en Nalchik, el 4 de febrero de 2008. Foto: AFP

Patrushev se ha convertido en una de las principales voces en el círculo íntimo de Putin que quiere librar una guerra despiadada en Ucrania, con el objetivo final de capturar Kiev, indicó la editora de The Conversation, Jo Adetunji.

Según Mark Galeotti, un experto británico en los servicios de seguridad de Rusia, Patrushev es el ideólogo más derechista de Putin y se le conoce como “el Halcón del Halcón” dentro del círculo íntimo de Putin.

“Nos unen largos años de amistad y trabajo conjunto. En todas las etapas de su carrera profesional, Nikolai Platonovich (Patrushev) invariablemente demostró altas cualidades comerciales, erudición brillante y habilidades analíticas, la capacidad de asumir la responsabilidad personal de resolver tareas importantes que están en demanda en ese momento. En gran parte gracias a su experiencia y talento organizativo, el aparato del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa funciona como un equipo competente y bien coordinado, contribuye a la solución efectiva de problemas clave para garantizar la seguridad nacional, el desarrollo económico del país, la política exterior y la construcción del Estado. Lo principal para Nikolai Platonovich, como un verdadero patriota, fue y sigue siendo servir a Rusia y a nuestro pueblo”, dijo Putin cuando se le preguntó su opinión sobre Patrushev, según Moscow Post.

El repentino surgimiento de Patrushev después de más de dos décadas de estar detrás de escena ha subrayado su papel como fuerza impulsora en el Kremlin. Durante un tiempo, dice The Washington Post, incluso generó dudas sobre si estaba buscando posicionarse para reemplazar a Putin, en medio de persistentes especulaciones sobre la salud del presidente y la retirada de Rusia de Kiev.

El Presidente chino, Xi Jinping, le da la mano al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 14 de septiembre de 2016. Foto: AFP

Desde que comenzó la invasión, las apariciones públicas del mandatario ruso han sido más cuidadas, ya no juega hockey como solía hacerlo. Esto ha llevado a especulaciones sobre su salud. Mientras que Patrushev ha estado mucho más visible y ha recorrido el país.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a The Washington Post que la sugerencia de que el papel de Patrushev había cambiado era una “invención”. Patrushev siempre había estado activo en línea con su “amplia esfera de autoridad”, dijo Peskov.

“Por supuesto, el presidente es el presidente y, en las condiciones de la operación militar especial, desempeña el papel de comandante en jefe”, dijo Peskov, utilizando el término del Kremlin para la invasión.

Patrushev junto al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump, John Bolton. Foto: AFP

El portavoz del Consejo de Seguridad, Yevgeny Anoshin, también negó que Patrushev pretendiera desempeñar un papel más importante. “Es un patriota. Es un actor estatal que durante muchos años se ha dedicado a la Federación Rusa y a Putin”, dijo.

El ascenso de Patrushev subraya la influencia de exmiembros del KGB de línea dura, que han estado luchando contra tecnócratas de tendencia liberal por ganarse la atención de Putin durante más de dos décadas. Cuando Putin lanzó la guerra, parecía que “había llegado el momento de Patrushev”, dijo Tatiana Stanovaya, fundadora de la consultora política rusa R. Politik. “Sus ideas forman los cimientos de las decisiones tomadas por Putin. Es una de las pocas figuras a las que escucha Putin.

Las largas entrevistas de Patrushev y sus viajes recientes demuestran que él “es el que tiene permitido explicar y aclarar los pensamientos de Putin”, dijo a The Washington Post Andrei Kolesnikov, investigador principal de Carnegie Endowment for International Peace. “No todo el mundo puede hacer esto. No todo el mundo sabe esto”.

Una vieja amistad

Nikolai Patrushev nació en Leningrado (la actual San Petersburgo) en 1951. Su formación es la de ingeniero naval y doctor en ciencias jurídicas. Pronto se vio atraído al trabajo del KGB, al que se unió en 1975. Recibió entrenamiento en la academia de inteligencia de Minsk, la segunda más importante de los servicios secretos soviéticos después de la de Moscú. Después, en 1970, fue enviado a la sección del KGB en Leningrado, donde coincidió con Putin (aunque ambos trabajaban en departamentos diferentes). Tras estar destinado unos años en Karelia en un cargo de alta responsabilidad, fue finalmente transferido a Moscú, donde empezó a escalar posiciones.

Putin ha dicho que siente una “camaradería” hacia Patrushev.

Ambos hombres sirvieron en el gobierno de Boris Yeltsin. En 1998, Yeltsin nombró a Putin para dirigir el FSB, el sucesor del KGB, y Patrushev se convirtió en el primer adjunto de Putin.

Cuando Yeltsin nombró a Putin primer ministro interino, el 9 de agosto de 1999, Patrushev reemplazó a Putin como director del FSB.

Vladimir Putin, acompañado por el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, asiste a una reunión con altos funcionarios de los países BRICS. Foto: AFP

En la víspera de Año Nuevo de 1999, Yeltsin hizo el sorpresivo anuncio de que Putin lo reemplazaría como presidente interino. Putin ganó las elecciones presidenciales el 26 de marzo de 2000.

Poco antes de que Putin ganara las elecciones, la acogedora relación entre Putin y Patrushev se mostró cuando los dos decidieron, en la víspera de Año Nuevo, en 2000, volar a Chechenia con sus esposas para reforzar las tropas rusas.

Esto fue durante la segunda guerra de Chechenia, que ocurrió entre 1999 y 2009.

A pesar de otro giro en las hostilidades y los sangrientos ataques contra civiles por parte de las fuerzas rusas en tierra, Putin y Patrushev abrieron dos botellas de champán y las dos parejas bebieron directamente de las botellas mientras volaban en el helicóptero sobre la zona de combate.

Después de pasar una hora con una unidad de soldados sorprendidos, el grupo voló de regreso a Moscú.

Una semana antes de la asunción de Putin, el 7 de mayo de 2000, el periódico Kommersant señaló que Putin estaba llenando su nueva administración con exfuncionarios del FSB, la principal agencia de seguridad de Rusia, junto con el SVR, el Servicio de Inteligencia Exterior, que también había sido parte del KGB durante el período soviético, pero ahora era una agencia separada.

En un artículo posterior, Kommersant escribió que los empleados colocan “la vida política de Rusia bajo el control total del Kremlin” con el uso de “métodos del KGB”.

En una entrevista en diciembre de 2000, Patrushev explicó la preponderancia de exfuncionarios de FSB y SVR en el Kremlin, la administración presidencial y en las regiones periféricas de la Federación Rusa.

Vladimir Putin y Nikolai Patrushev llegan a una reunión con jefes de seguridad e inteligencia en 2017. Foto: AFP

Fueron colocados “en los más altos niveles de poder”, dijo Patrushev, porque provenían de “roles de liderazgo en instituciones de seguridad nacional”.

Agregó que había una “necesidad vital de revivir el cuerpo administrativo ruso con ‘sangre fresca’..., no idealistas cojos, sino pragmáticos duros que entienden los desarrollos políticos nacionales e internacionales, las contradicciones y amenazas emergentes”.

Nombrado en 2008, Patrushev se ha convertido en el secretario del Consejo de Seguridad con más años de servicio. Desde entonces, el consejo ha cambiado mucho desde la década de 1990, cuando era una sinecura para los veteranos de las fuerzas de seguridad que envejecían. En este sentido, Patrushev lo ha convertido en una institución dinámica para todos los asuntos relacionados con la seguridad de Rusia y se ha posicionado como asesor principal.

Galeotti, el experto en los servicios de seguridad rusos, cree que Patrushev es peligroso debido a su “mentalidad paranoica impulsada por la conspiración”.