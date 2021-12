Paulina Núñez (RN): “Gabriel avanzó desde la rebeldía, y nosotros tendremos que hacer lo mismo”

Pasaron desde las federaciones universitarias a la Cámara de Diputados. Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Karol Cariola y Gabriel Boric entraron al Congreso en 2014. Hoy se aprestan a ser gobierno. En esa misma fecha ingresó la abogada Paulina Núñez, de Antofagasta, también con trayectoria en la política universitaria. Vicepresidenta de Renovación Nacional, en marzo asumirá en el Senado y ahora, tras la derrota electoral de José Antonio Kast, aboga por un profundo recambio en la derecha.

Nacida en 1982, la diputada Paulina Núñez se identifica con los millennials y subraya que uno de los rasgos de su generación es la valentía. Ella misma lo observa en el presidente electo, quien se enfrentó a su partido en el Acuerdo por la Nueva Constitución y luego asumió el desafío de conseguir las firmas para su candidatura presidencial.

De algún modo, la senadora electa da testimonio también de audacia y de las heridas que deja una derrota: reconoce errores de su sector, habla sin eufemismos de fracaso y adjudica responsabilidad a los líderes tradicionales de la derecha, así como a la “mochila llena de ladrillos” que significó el gobierno de Sebastián Piñera. Y, por cierto, Paulina Núñez se postula para liderar la renovación.

De acuerdo a su análisis, su sector no perdió la elección el domingo pasado, sino mucho antes. “Chile Vamos se quedó sin candidato en la primaria. En ese minuto ya sabíamos que Sichel no era el candidato de Chile Vamos, era una persona que venía del frente y con desprecio hacia los partidos políticos. Yo lo viví en carne propia con el tema del cuarto retiro”, dice, en alusión al momento en que el excandidato restó su apoyo a los parlamentarios a favor del proyecto. “Y sin escucharnos nos tildaron de populistas. Yo soy una persona responsable; si lo hice, fue porque cada vez que recorría mi región la pregunta era cómo llegar a fin de mes. Era una necesidad real”.

"Suelo escuchar desde mi sector, ¿pero cómo va a gobernar un país con 35 años? Yo les pregunto: ¿Cómo se gobierna un país con 72 años? ¿Gobernó bien? No, y con 72 años", dice en alusión al Presidente Sebastián Piñera.

Más allá de eso, ¿qué errores reconoce?

Salimos a jugar con las mismas cartas añejas de siempre. ¿Quién conduce hoy la coalición? Son personas que fracasaron: fracasaron en llegar con un candidato nuestro, fracasaron en ordenar el sector y fracasaron, evidentemente, en ganar la elección. Hoy tenemos que reorganizarnos política y estructuralmente, y entender que el país cambió después del estallido social y la pandemia, que hay un cambio de paradigma, que hoy este es un país femenino, que las políticas públicas para los niños y las niñas tienen que definirse ahora y no cuando sean adolescentes.

José Antonio Kast no creía en las demandas del estallido y ustedes lo apoyaron acríticamente, ¿fue un error?

Nosotros nos quedamos sin candidato y salimos a hacer campaña sin convicción, es cierto, pero logramos que el programa del Partido Republicano se convirtiera en un plan de gobierno. Logramos que considerara nuestra propuesta desde una derecha más social. Y creo que ahí hay un punto súper importante, porque nuestra coalición quedó pasmada con el 18 de octubre, no lo comprendimos y luego no sabíamos por dónde caminar y nos paralizamos.

Hasta la Convención parecía que la derecha desfallecía.

Con el resultado de la Constituyente el temor nos caló a la médula ósea. Yo creo que, en esta línea del tiempo, recién despertamos en la elección parlamentaria, o sea, en la primera vuelta. Y mientras nosotros estábamos pasmados, sin comprender, ¿en qué estaban Gabriel Boric y la oposición? Estaban en la calle, exigiendo ayudas universales y señalando con todas sus letras algo que algunos de los nuestros también señalamos, pero nos trataron de populistas: que acá hay demandas sociales que son reales, que son históricas y que requieren de una respuesta. Las personas no van a aguantar más que no hay plata o que no es tiempo, mientras otros se llenan los bolsillos de plata.

¿La derecha se identifico demasiado con los intereses de la élite económica?

Sí, yo creo que el poder económico se tiene que separar del poder político, la derecha economicista no puede seguir tomando decisiones pensando en el empresariado, porque eventualmente te pueden dar plata para la campaña. Nosotros tenemos que tomar decisiones pensando en el bien común y respondiendo estas demandas sociales. Hoy se requiere un cambio no solamente de rostros. Tenemos que ser capaces esta vez de actuar con mano dura respecto de los abusos, de la impunidad y, por lo tanto, nuestra columna vertebral deben ser la probidad y la transparencia. Y a mí no me vengan con que en el otro sector es igual y cada vez que uno habla de Penta termina hablando de Caval. No, no estamos para el empate. Las personas se cansaron de la pelea chica y del empate entre los políticos. Y este es mi objetivo: liderar con un equipo de millennials, de mujeres, de regionalistas, un proyecto de centro social.

¿Las dirigencias deben cambiar?

Yo no sé cómo la dirigencia de los partidos de Chile Vamos continúan. Deberíamos tener un consejo ideológico o programático y remecernos, creo que eso hace bien. A mí me impactó cuando vi al presidente del partido, el domingo en la noche, diciendo somos el partido más grande, como si fuera el premio de consuelo. Creo que aquí algunos tienen que caer o dar un paso al costado. Pero lo más importante, más allá de si sale uno y entra otro, es entender que estamos en un nuevo país, que necesitamos elementos diferenciadores, que tenemos que darles espacio a las mujeres de toda maneras.

¿Por qué las mujeres votaron por Boric?

Yo estaba en vivo en un matinal cuando entrevistaron a (Johannes) Kaiser, después de que empezó a circular en redes sociales su intervención. Cuando le preguntaron, después de ver su video, pensé aquí tiene la oportunidad para corregirse, pero lo ratificó. Yo no lo podía creer. En ese minuto me di cuenta de que eso le iba a costar caro a José Antonio. Y Kast primero salió medio tibio y dijo no estoy de acuerdo, y después fue la expulsión. Pienso que debería haberlo expulsado inmediatamente. Yo tengo una sobrina de nueve años y ella no lograba entender. Me preguntaba ¿pero Pauli, las mujeres no votaban? El problema no es solo que un hombre que llega a diputado cuestione el derecho al voto de la mujer, sino que no logra entender que hoy las nuevas generaciones como ella, por ejemplo, no entienden en qué minuto nosotras no votamos. Lo del Ministerio de la Mujer, creo en la buena fe de José Antonio Kast y su equipo, de querer achicar el Estado y con eso rearticular en un solo ministerio la familia, la mujer, la niña…

¿Era eso, no ve rasgos de misoginia?

No, más que eso yo no lo veo convencido de que hoy las mujeres tienen que estar donde se tomen decisiones. A mí me impactó cuando escuché a su hija que decía mi papá sin ley siempre entendió que la corresponsabilidad en la casa es entre los dos, entre mi papá y mi mamá. Pero no estamos hablando de esos temas, además tan personales. Si no hubiésemos gritado y no nos hubiesen gritado de vuelta, no tendríamos la Convención paritaria. Yo espero que la nueva Constitución considere un Congreso paritario: la paridad llegó para quedarse. Y me da vergüenza ajena cuando veo que desde mi sector se están disputando la presidencia del Senado entre puros hombres y hombres mayores. Nosotros, dentro de la coalición, somos cinco mujeres: Luz Ebensperger, senadora por Iquique; María José Gatica, que viene llegando de Valdivia, donde le ganó a Ena von Baer; Carmen Gloria Aravena, independiente, y yo. ¿Cómo no vamos a ser capaces una de nosotras de presidir el Senado? Yo tengo ocho años de experiencia en la Cámara, Luz tiene cuatro, también Gloria. Pero ahí es donde uno dice o quiebras huevos para avanzar o no se te abren espacios, ni en la izquierda ni en la derecha. Porque lo que hizo Gabriel fue avanzar desde la rebeldía, y nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Y por supuesto yendo al centro. ¿A quién va a liderar José Antonio Kast? A Republicanos. Él no va a ser el líder de la oposición, él va a liderar a una parte de la oposición, y nosotros lo vamos a respetar. Y luego dentro de nosotros están la UDI, RN, Evópoli, el PRI, pero tenemos que ir al centro.

¿No es renunciar a sus principios?

Cuando surge Chile Vamos fuimos a buscar a Evópoli y al PRI. Convencimos a la UDI de que teníamos que ser más que dos. En el caso de RN tuvimos que modificar la declaración de principios, sacamos el 11 de septiembre; eso no es un principio, es un hecho histórico. Así como algunos nos dicen no abandonemos nuestros principios, definamos cuáles son. En los retiros de fondos, por ejemplo, ¿cuál es único principio? Defender la pensión básica universal y digna para todos los chilenos y chilenas. ¿Cómo lo vamos a hacer?, ¿con qué sistema?, ¿cuánta plata va a poner el Estado?, ¿vamos a aportar un poquito para el resto que no puede ahorrar tanto? Esa es la discusión que tenemos que tener en el Congreso, pero el único principio es defender pensiones dignas para todos.

¿Las AFP no son intocables?

Las AFP ya murieron. Muchos estamos cansados de los mismos liderazgos que hoy están fracasados. Adaptarse y responder a cambios sociales reales de este nuevo Chile no es abandonar nuestros principios, y estos tienen que tener una base que es la probidad y la transparencia, la ética. Si nosotros lo que hicimos fue darle un portazo a la ética. ¿Por qué tuvimos que crear una ley de nepotismo? Nunca más un familiar en el gobierno. O los contratos del Estado con los amigos, nunca más. No renunciamos a los principios, pero nos adaptamos. ¿Para mí la familia es el núcleo fundamental de la sociedad? Sí, pero todos los tipos de familia. Votar por el matrimonio igualitario ni te lo cuestionas.

¿Por qué no han llegado a los jóvenes?

Porque no nos han dado espacio. Porque si los jóvenes no entienden que alguien se cuestione el matrimonio igualitario o que le digan que el cambio climático es un invento o que el cuidado y respeto a los animales no es tan importante, y que la empatía tiene que ser para cuando uno se esfuerza no más, porque ser empático es estar del lado flojo, cómo le vas a pedir que voten por ti o por tu sector. Y si eso se lo viene a pedir alguien que es como su papá o su abuelo, no hay ninguna posibilidad. Si queremos llegar al voto joven, tenemos que llegar con jóvenes. Si queremos llegar a las mujeres, tenemos que hacerlo con mujeres. ¿Por qué como sector no hemos logrado llegar? Porque estamos llegando con los mismos de siempre.

¿Es el momento de que se retiren?

Yo creo que tienen que estar generosamente apoyando, asesorando y empujando el carro. ¿Vamos a mandar para la casa a todos los que construyeron el país durante estos 30 años? No. Pero sí creo que la presidencia del partido, el Senado, los candidatos presidenciales, tienen que cambiar. ¿O alguien duda que el próximo candidato presidencial no vaya a tener 30 y tantos? Yo no lo dudo. Suelo escuchar desde mi sector, ¿pero cómo va a gobernar un país con 35 años? Yo les pregunto: ¿Cómo se gobierna un país con 72 años? ¿Gobernó bien? No, y con 72 años.

La senadora electa cree que su sector no tiene otra alternativa si quiere volver al gobierno, y subraya, desafiante: “Los liderazgos se ganan, se construyen y se ejercen sin pedir permiso. Ganar elecciones en zonas complejas ya genera un liderazgo, el trabajo que viene después requiere perseverancia y equipos”.