Paulina Vodanovic por lista única: “Lo de los equilibrios dentro del gobierno no tiene que ver con la definición electoral de ahora”

Mientras el comité central del Partido Socialista respaldó una lista que incluya desde el PC hasta la DC, el PPD ratificó, con un 94% de aprobación, su posición de ir en una lista que excluya a Apruebo Dignidad. La timonel socialista, Paulina Vodanovic, profundiza en las negociaciones que continuarán entre las fuerzas oficialistas para alcanzar un acuerdo electoral. Confía, además, en que el factor Bachelet influya en la definición del resto del Socialismo Democrático.

El comité resolvió ir en una lista, pero el PPD optó por ir en dos. ¿En qué pie queda ahora el Socialismo Democrático?

No nos vamos a mover por resultados electorales. Lo que nos mueve son nuestras convicciones. Por eso creemos firmemente en la unidad de todas las fuerzas progresistas, para poder estar representados en igualdad de condiciones, y ojalá en superioridad de fuerzas (en el Consejo Constitucional).

Tras el comité, dijo que el 31 de enero será su fecha límite para cerrar la discusión electoral. ¿Retomarán las conversaciones con aquellos que están por una segunda lista?

Me parece razonable que tengamos una discusión teniendo nuevos antecedentes a la vista, como la disposición de la Presidenta Bachelet de encabezar una lista de unidad. Hemos hecho el ejercicio electoral de que todos entren en una lista, más la DC. Serían 30 (candidatos) por Apruebo Dignidad, 30 por Socialismo Democrático y 12 por la DC.

Se entiende, entonces, que de aquí al 31 de enero intentarán convencer al Partido Radical y al PPD de sumarse al esfuerzo unitario.

No me podría tomar yo esa atribución, no corresponde. Yo no he visto si sacamos más o menos en una o dos listas, pero es tan importante esta tarea, de construir una nueva Constitución, que ¿cómo no vamos a ser capaces de tener una visión unitaria del progresismo? Aquí no vamos a ir, como fue el gran error de la Convención, por derechos identitarios. Tenemos que construir una Constitución para las mayorías.

Si no se forma una lista única y Bachelet baja su candidatura, ¿sería responsabilidad del PPD?

La Presidenta Bachelet ha manifestado su posición por la unidad. Su trayectoria la pone a disposición no de un partido político, sino de una fuerza social que pueda transformar Chile.

Los diputados PS dijeron que la presidenta solo se va a postular si hay lista única...

Yo fui la persona que habló con ella. No soy su vocera, pero ella no ha manifestado en esos términos su posición, sino, en favor de la unidad y encabezar una lista única con la unidad de las fuerzas progresistas.

En caso de que efectivamente compitan en dos listas, ¿puede significar el fin de SD?

No es el momento de disputar o definir una política de alianzas o de futuro en este momento. Pero no hemos sido nosotros, como PS, los que no han hecho esfuerzos por la unidad.

¿No fue el respaldo a la lista única una forma de hacerle un guiño al gobierno sabiendo que de todas formas irán en dos?

Se superponen conversaciones entre lo que es la lealtad al gobierno y la discusión de alianzas futuras. El tema de la Constitución es un tema que está por sobre la coyuntura. Además, como PS tenemos un apoyo y lealtad al gobierno que no pasa por cargos. Incluso, pedí formalmente a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que no se hiciera ningún nombramiento de socialistas mientras estemos definiendo esto, porque no pasa por cargos ni por pegas, pasa por convicciones.

¿En ningún caso se está a la espera de que el PPD diera el portazo a la lista única, para después ustedes aliarse con el Socialismo Democrático sin quedar mal con el gobierno?

No. Todas esas especies de estrategias escapan a mi actuar político. Yo actúo por convicciones y mi partido se conduce por convicciones.

En consideración del resultado del PPD, ¿usted se inclina por formar una alianza con Apruebo Dignidad o con el Socialismo Democrático?

No voy a pisar el palito. Siendo la presidenta, tengo que ser la primera que respeta la institucionalidad partidaria.

En el escenario de ir en lista con Apruebo Dignidad, ¿es cierto que se pone en juego la identidad?

Hay dos coaliciones en el gobierno que representamos sectores, mundos distintos. El secreto está en cómo desde la diferencia buscamos una construcción conjunta. Eso es lo que yo le he pedido al gobierno. No he pedido cargos, cupos, ni pega. Lo que he pedido es que construyamos en conjunto un proyecto futuro.

¿Percibe que el PPD tuvo un actuar hostil a raíz de la discusión de las dos listas?

Cada partido tiene su identidad, tiene sus formas de conducirse y tiene distintas visiones. Yo no podría criticar ni al PPD ni a otras fuerzas políticas por los acuerdos que adopten.

Esta semana sugirió que se haga un cambio en el gabinete lo antes posible en aquellos cargos que estén mal evaluados, pero todo indica que se harían recién en marzo. ¿Cómo se toma eso?

No sugerí que se hicieran cambios, dije que había cambios en regiones particularmente que podían irse haciendo. Sí me parece urgente que el 1 de marzo ojalá estén nombrados todos aquellos cargos de regiones que están vacantes. No lo digo para pautear al gobierno, sino porque el 1 de marzo tenemos que llegar todos peinaditos al primer día de clases a trabajar, trabajar y trabajar.

¿En qué pie queda el SD si decide ir en una segunda lista para pedir mayores equilibrios en el gobierno?

Lo de los equilibrios dentro del gobierno no tiene que ver con la definición electoral de ahora.

Bachelet es probablemente la militante más respetada del PS. ¿No es riesgoso exponerla a una candidatura?

Es la militante más destacada que tenemos. No es fácil para mí como presidenta pedirle esto, porque yo sé que implica un sacrificio enorme para ella. Lo conversamos mucho y finalmente ella entendió que la tarea de la unidad es tan importante. Se pone a disposición de esta lista de unidad.