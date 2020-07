Piñera alista nuevo mecanismo de coordinación entre gobierno y Chile Vamos en medio de crisis

El Presidente Sebastián Piñera fue directamente al Salón Amarillo de La Moneda para ir a buscar a los dirigentes UDI que lo esperaban sentados en ese lugar. Luego de los saludos, de hacerlos pasar al comedor presidencial y de ofrecerles té y tostadas, comenzaba la última de las tres reuniones que sostuvo ayer el Mandatario con los partidos de Chile Vamos. En medio de la crisis oficialista, los había convocado la noche del viernes para conversar con cada colectividad.

En el caso de la UDI, asistieron Jacqueline van Rysselberghe y los extimoneles Juan Antonio Coloma, Patricio Melero y Ernesto Silva, quienes habían tenido una reunión por Zoom para coordinar una postura común. En la cita con el Mandatario, el gremialismo apuntó a la necesidad de gobernar con “nuestras ideas”, no buscando permanentemente el voto de la oposición y estando dispuestos a “perder”. Así, enumeraron una serie de proyectos en los que, a juicio de la UDI, se ha notado ese déficit que molesta al gremialismo. Y si bien no se personalizaron las críticas en el ministro Gonzalo Blumel, los dirigentes hicieron ver -en una cita de dos horas que fue calificada en el oficialismo como “frontal” y “franca”- que han existido “señales confusas” de La Moneda que influyen en el “populismo” que se estaría instalando en sectores de Chile Vamos. Y plantearon que si el propio Mandatario y el gobierno permiten que haya parlamentarios que actúen como oficialismo y oposición a la vez, el problema -señalaron- también estaba en el Ejecutivo.

Los representantes de Evópoli fueron los segundos en llegar. Foto: Ailen Díaz / Agencia Uno.

En este contexto, además, la UDI decidió convocar a un consejo directivo ampliado para reflexionar sobre el rol de la colectividad en este escenario y ver cómo reforzar el orden interno ante los debates en el Congreso. El encuentro se iba a realizar inicialmente mañana, pero lo más probable es que la fecha definitiva se fije para el próximo fin de semana.

Según asistentes a la cita de ayer, Piñera, en tanto, planteó que se debe terminar con el “desorden”, algo que transmitió a los tres partidos.

Los primeros en llegar habían sido los representantes de RN: el presidente del partido, Mario Desbordes, y los jefes de diputados y senadores, Sebastián Torrealba y Rodrigo Galilea, respectivamente. Después fue el turno del líder de Evópoli, Hernán Larraín Matte, acompañado del senador Felipe Kast y del diputado Luciano Cruz-Coke. Y en todas las reuniones el Mandatario pidió -dicen fuentes del oficialismo- que los timoneles ordenen a sus partidos para que no existan votos del sector a favor en la discusión en particular del proyecto sobre retiro de fondos de AFP, que se vota el miércoles en la Cámara. Y les agregó que ese día será clave para demostrar si es viable o no un “nuevo trato” con el bloque.

En ese contexto, el Jefe de Estado notificó a Chile Vamos que está elaborando un documento para plantear un nuevo mecanismo de coordinación entre el gobierno y el conglomerado, una idea similar a la que lanzó en diciembre de 2019, luego de que la UDI congelara su participación en Chile Vamos por el apoyo de RN y Evópoli a la paridad de género en la convención constitucional. Esa vez, sin embargo, la propuesta no tuvo mayor efecto en el bloque. Ahora, en medio de la crisis oficialista, Piñera les dijo que enviaría un nuevo texto la próxima semana.

Para eso, recogió opiniones de cada colectividad sobre qué puntos deben incluirse. La UDI le planteó, por ejemplo, que para ellos era clave que los presidentes de partidos y jefes de bancadas tengan una participación en la toma de decisiones estratégicas del gobierno. Además, ese partido y Evópoli dijeron que era necesario contemplar fórmulas para ordenar a los parlamentarios y para que exista algún tipo de sanción.

Ese mecanismo -dicen en el Ejecutivo- será abordado mañana en la reunión que habitualmente tienen los ministros del comité político con el Mandatario. Y en el oficialismo dicen que también incluiría un punto sobre los denominados proyectos “inconstitucionales”, otro tema que ha tensionado a la centroderecha.

En el encuentro con RN, además, se acordó trabajar en dos áreas: afinar medidas para la clase media -para lo que el partido entregó nuevas propuestas- y un compromiso mutuo. Esto, en el sentido de que los dirigentes quedaron en mejorar el trabajo interno para llegar con iniciativas en común para el gobierno; y el Mandatario, a su vez, se comprometió a que cuando haya inquietudes sustantivas de las bancadas en temas de facultad exclusiva del Ejecutivo, se generarán las conversaciones entre los ministros y los legisladores para consensuar una iniciativa que recoja las inquietudes, pero que, a la vez, cumpla los requisitos constitucionales y fiscales.

El tercer encuentro del Presidente fue con la UDI. Foto: Ailen Díaz / Agencia Uno.

En ese sentido, un mensaje que Piñera recalcó en las tres reuniones fue que cuando un país vive una situación tan compleja como la actual, la “gobernabilidad” y “responsabilidad” era clave. Así, llamó a que se midan las consecuencias de las iniciativas que se impulsan desde los partidos y que se debe tomar en consideración el cuadro completo de la situación que enfrenta Chile.

Así, el Mandatario les hizo ver que lo que está en juego es muy importante, que se deben concentrar esfuerzos en proteger a la clase media y a los más vulnerables, pero respetando la Constitución y considerando que se debe iniciar un “período de recuperación”. En ese sentido, respecto del proyecto de AFP, Piñera insistió ante los dirigentes que no se puede “destruir” la capitalización individual y que hay que tener en cuenta que ya existe un problema por las bajas pensiones, lo que se profundizaría con esta iniciativa.

Al respecto, en la cita con RN los dirigentes le respondieron que, para ordenar a los parlamentarios de cara a la votación de la próxima semana, era necesario mejorar las medidas para la clase media. Para eso, el Ejecutivo está trabajando en base al documento que negoció con el oficialismo el miércoles, en el que se incluye un IFE para ese sector de la población, entre otras cosas.