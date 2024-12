A 25 días desde que Juan Pablo Hermosilla entregara el listado de jueces y fiscales que tuvieron contacto con su hermano, ¿qué pasará con los chats?

Casi 25 días han pasado desde que la tarde del 7 de noviembre, en el frontis de su oficina, el abogado Juan Pablo Hermosilla entregó la lista de las 29 personas que habrían mantenido contacto, vía mensajería, con su hermano, el también abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva, que le fue decretada tras ser formalizado por lavado de dinero y cohecho.

Si bien no todas las conversaciones forman parte de la investigación del denominado caso Audio ni de las nuevas aristas que se han abierto a lo largo de esta causa que se conoció en noviembre del año pasado, sí se han convertido en mensajes y menciones de un alto conocimiento y mediatización.

Luis Hermosilla seguirá en el Anexo Capitán Yáber.

La defensa del abogado, quien volverá a ser formalizado el próximo 8 de enero, ahora en la arista “Parque Capital”, aquel 7 de noviembre entregó solo el listado de nombres y el motivo por el que tuvieron contacto con su hermano, con el fin de dar “un plazo” de dos semanas a los fiscales y jueces que mencionó para que estos “den explicaciones primero”.

Pero ese plazo ya pasó y a casi un mes de que Hermosilla leyera frente a la prensa, en una extendida conferencia, el listado completo de nombres, hasta ahora salvo pequeñas excepciones, nadie ha explicado sus conversaciones con el ahora alicaído abogado penalista, quien hasta antes del estallido del caso Audio era uno de los abogados más importantes de la plaza.

El emplazamiento

“Queremos que esas personas sean las que tengan la posibilidad, las afectadas, directamente ellos de describir lo que pasó o lo que no pasó, pero no nosotros. Nosotros darles la primera oportunidad a ellos de hacerlo”.

Con estas palabras el abogado Juan Pablo Hermosilla explicó, en una introducción, las motivaciones y formas en las que entregaría el listado de las 29 personas del Poder Judicial y el Ministerio Público que tuvieron conversaciones con su hermano. Separando, además, las conversaciones en dos grupos, aquellos que tuvieron mensajes para tratar causas judiciales, como varios fiscales o los ministros Mario Carrosa o Manuel Antonio Valderrama, y aquellos con quienes habló para involucrarse en nombramientos, como la fiscal Lorena Parra, Ángela Vivanco, entre otros.

Pero en esa misma conferencia, con alta presencia de medios, Hermosilla también afirmó que si “en un par de semanas hay personas que no quieren entregar, cosa que ustedes sienten que es importante pues se trata de temas de nombramientos, ahí podríamos verlo, pero quiero que sean ellos los que tengan la oportunidad de dar la versión correspondiente y no nosotros”.

Santiago 7 de Noviembre 2024 Abogado Juan Pablo Hermosilla conversa con la prensa. Javier Torres/Aton Chile

Algo que a lo largo de la exposición Hermosilla reforzaría, explicando que no entregaría los mensajes, pero -reiteró- “si en dos semanas no se han entregado estos antecedentes podemos conversar en otro momento”, advirtiendo que lo que quiero “es que den explicaciones ellos primero, si ellos no pueden dar explicaciones ahí yo encantado estoy dispuesto a mostrar los mensajes y ahí se puede resolver todo”.

Ante los cuestionamientos de la prensa para conocer más detalles de las conversaciones anunciadas por el abogado del otrora reputado abogado, Juan Pablo Hermosilla reiteró más adelante que no iba a entregar detalles, “porque prefiero que ellos se refieran al tema, no quiero que la versión que salga sea mía. Yo pongo el tópico, por ejemplo, que hubo nombramientos, pero después encantado, pero no quiero ser yo el primero que dé la versión”.

El plazo con pocas respuestas

Pero el tiempo de dos semanas impuesto por el abogado Juan Pablo Hermosilla, ampliamente cuestionado y con comentario obligado en el mundo judicial, rápidamente pasó a ser calificado más bien como una estrategia de defensa que como un objetivo en concreto.

A esto se suma la baja respuesta que tuvo la arremetida del abogado. Y es que antes de que anunciara el listado de nombres, fiscales como Lorena Parra e incluso Ángel Valencia ya habían explicado los contactos con el penalista. A ellos se sumó la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien horas previas a que Hermosilla comunicara los mensajes explicó su vinculación con el abogado que se encuentra en prisión preventiva.

La vocera de la corte suprema, Soledad Melo, realiza un punto de prensa en los Tribunales de Justicia. Dragomir Yankovic/Aton Chile

“Los motivos de comunicación por chat con el abogado Luis Hermosilla entre 2020 y hasta diciembre de 2021 corresponden a coordinaciones propias de las actuaciones que desarrollábamos como Fiscalía Regional a cargo de la causa investigada por eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto del estallido social, habida cuenta que dicho abogado representaba a varias personas, entre ellos los subsecretarios del Interior Juan Francisco Galli y Rodrigo Ubilla”, explicó la fiscal.

Donde sí tuvo respuesta la acción judicial realizada por la defensa de Hermosilla fue en el Poder Judicial. Y es que solo horas después de que se conociera el listado de nombres, la vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, afirmó que los ministros de la Suprema “solicitaron al pleno la instrucción de una investigación sumaria administrativa con el objeto de poder ellos, en esa investigación, poder dar a conocer y acreditar efectivamente los antecedentes que los vincularon con el señor Hermosilla circunstancialmente”.

Pero a aquello, hasta ahora no se conocen los detalles de las conversaciones entre el penalista con fiscales y jueces, lo que hace preguntarse al mundo judicial por estos días: ¿Qué pasará con los chats anunciados por Juan Pablo Hermosilla?

La Tercera intentó contactar a la defensa de Hermosilla para conocer qué acciones realizará ante el fin del plazo que estableció. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta de parte del penalista.