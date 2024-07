A lo Biden: los lapsus que han puesto en aprietos a los políticos chilenos

Ayer por la tarde, el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, provocó que los dirigentes del Partido Demócrata se golpearan la frente con la mano. Con solo minutos de diferencia, confundió al exjefe de Estado Donald Trump (Partido Republicano) con su vicepresidenta, Kamala Harris, y a Vladimir Putin (Mandatario ruso) con Volodímir Zelenski (Ucrania).

Los lapsus generaron preocupación en su círculo, en consideración de que Biden está en campaña presidencial y lleva semanas siendo cuestionado y presionado para que abandone la carrera por llegar a la Casa Blanca. Pero fuera de él, se prestó para risas y memes. Algo que en Chile ha ocurrido varias veces.

Sin ir más lejos, el Presidente Gabriel Boric ha protagonizado algunos. En 2022 ocurrió uno que fue ampliamente criticado por la oposición. En el marco del lanzamiento de la Coalición Américas por la Protección del Océano, en la novena Cumbre de las Américas, el Mandatario dijo “le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados como Estados Unidos, que no está aquí, la Unión Europea, China e India que tienen el deber de hacer más para proteger el medio ambiente”. Sin embargo, dos asientos a su derecha estaba John Kerry, exsecretario de Estado de Estados Unidos y entonces representante del clima de la Casa Blanca.

Uno menos grave ocurrió en Francia en julio del año pasado, cuando Boric sostuvo que “cuando la solidaridad se expresa institucionalmente, también es signo de una democracia viva”. Y luego reconoció entre risas: “No es el mejor nombre en este momento (...). De una democracia que late con fuerza”. Se desdijo rápidamente, en consideración de que el escándalo de corrupción ligado a la fundación Democracia Viva ha sido uno de los peores dolores de cabeza de su administración.

Uno de los más polémicos, en todo caso, fue cuando el Jefe de Estado indicó dirigiéndose a los empresarios -en marzo pasado, durante una gira en la Región de Coquimbo- que deben abandonar la “soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig”.

Su frase fue enigmática y tuvo a los ministros de su gabinete dando explicaciones por varios días, hasta que se confirmó que el Presidente hizo alusión a los distintos estilos de los hermanos Luksic: Andrónico Luksic Craig y Jean-Paul Luksic Fontbona. Sin embargo, había pronunciado mal sus apellidos.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Con el expresidente Sebastián Piñera la lista de lapsus es larga. De hecho, hasta hay una página de Wikipedia dedicada a las “piñericosas”. Algunos de sus más memorables son cuando dijo “marepoto” en lugar de “maremoto”, cuando mencionó que los leopardos son una especie en peligro de extinción en Chile -en el país no hay-, o la vez que, en los inicios de la pandemia pronunció el nombre de la ciudad china de Wuhan como Yahoo.

Pero esas no fueron las únicas, en 2018, por ejemplo, Piñera confundió al escritor y poeta Baldomero Lillo con el autor del himno nacional, Eusebio Lillo. “También yo recuerdo que cuando niño leíamos a Eusebio Lillo, las dramáticas historias del carbón”, expresó entusiasta el expresidente, sin advertir el error.

Michelle Bachelet, en todo caso, también protagonizó algunos. En 2004, cuando era ministra de Defensa, antes de que oficializara su primera aventura presidencial, se le escapó un “soy precand...” y rápidamente se retractó. En otra ocasión, durante su primero gobierno, indicó que ella era partidaria de un “Estado social de derecha”. Quizás el más conocido de todos fue cuando en 2018 intentó dictar el link de una página web. “Hache, te, te, pe... eh, slash, slash, catálogo texto punto... doble punto primero, hashlag, sí, slash, slash catálogo textos punto Mineduc punto CL. Sin www”, dijo.

Otro recordado es cuando, en 2022, el entonces diputado Pepe Auth intentó anunciar la solicitud de crear una comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la gestión de la exintendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe (UDI). Sin embargo, pronunció mal su apellido y sacó carcajadas entre quienes lo acompañaban. “Van Rysselberga”, aseveró.

En 2019, en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, la expresidenta de la UDI recordó ese episodio y sostuvo que “yo cuando vi eso me dio mucha vergüenza. No me dio rabia ni nada, me dio mucha vergüenza porque yo dije: ‘¿Y este hombre en qué estaba pensando?’”.

La confusión de nombres es algo común. Una vez, en 2018, la entonces presidenta de la Cámara, Maya Fernández (PS), llamó Luciano “Cruz-Coco” a su par Luciano Cruz-Coke (Evópoli). Ese mismo año, el entonces diputado RN Leopoldo Pérez quería referirse a Sebastián Piñera, pero lo llamó “Presidente de la República Salvador...”. Su lapsus incluso sacó aplausos de otras de las bancadas. “Quise decir el Presidente salvador de Chile, electo a partir de marzo de este año”, explicó después, a modo de broma.

Quien también pasó una mala pasada por un error al hablar fue el senador UDI Iván Moreira, cuando, en 2022, “dijo que cada 15 días tenemos que hacer un antígeno prostático”. Cuando se dio cuenta de su lapsus, se limitó a decir “chuuuu” y sacó risas y aplausos en la sala. “Ese es un gran micrófono abierto”, respondió la entonces presidenta del Senado, Ximena Rincón.

Si bien los “enredos” de ese tipo suelen generar risas, hay algunos que han sido ampliamente cuestionados, como la vez que el otrora presidente de la Cámara Marco Antonio Núñez (PPD), llamó “ricardini” a la diputada Daniella Cicardini (PS).

En esa ocasión, tras el comentario, la diputada señaló que ese mismo día Núñez se acercó a ofrecerle disculpas. “Me dijo que fue un impasse, que se traspapeló, se confundió. Eso se entiende, pero obviamente deja a descubierto el machismo que existe en el Congreso”, afirmó la parlamentaria. Por su parte, él explicó que fue “una equivocación” y que “no hubo ningún contexto de sexismo ni de intentar agredir a ninguna parlamentaria”.