A tres meses de su puesta en marcha: inhibidores de señal en cárceles han bloqueado 11.900 celulares y 15.100 chips

Tres son los penales donde, hasta ahora, está operando la tecnología que permite a Gendarmería inhibir la señal de teléfonos celulares. Funciona en Santiago 1, en la exPenitenciaria, y en el Repas, recinto antes conocido como la Cárcel de Alta Seguridad.

Entraron en operaciones el pasado 8 de abril y, según dan cuenta desde el Ministerio de Justicia, a casi tres meses de ella ya sacan resultados positivos.

Como pudo conocer La Tercera el sistema -que tiene un valor de $ 5.654.880.000 durante 36 meses de servicio- ha permitido bloquear 11.900 teléfonos celulares, 15.100 chips de telefonía y 1.000 módems de Wifi.

Ante los resultados, desde la cartera manifestaron que “aún cuando el sistema ha sido eficiente, se ejecutarán acciones y nuevas estrategias para reducir los tiempos de detección; automatizar los procesos de bloqueo; incorporar equipos para aumentar la detección de wifi; e incorporar detectores de celulares mediante dron”.

Los “baches”

Pero pese a que desde el gobierno han insistido en la efectividad del la herramienta, los cuestionamientos y reproches no han faltado. Recientemente, de hecho, gendarmes acusaron que los inhibidores no estaban funcionando del todo.

Consultado al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó que este “este es el primer esfuerzo que ha tenido efecto. Su tasa es altísima y los funcionarios penitenciarios no están informados sobre su uso ni de su locación, por razones de seguridad”.

“Gendarmería tiene perfectamente claro cuántos teléfonos hay, cómo se trasladas, cómo se movilizan. Y frente a este tipo de controversias, de hecho, Contraloría inició una auditoría y Gendarmería está entregando todos los datos. Los auditores han ido a ver el sistema, pero acá hay que combinar el uso con cierto ámbito de protección por razones de seguridad”, aseguró el secretario de Estado.

Desde el Ministerio, además, explican que la tecnología implementada, denominada Sistema de Gestión de Radiofrecuencia, “es el resultado de diversos estudios y consultas al mercado, considerando aspectos como no bloquear al exterior de los recintos penales, para no restringir las comunicaciones de las personas que no se encuentran privadas de libertad; no afectar las radiocomunicaciones institucionales; efectuar bloqueos selectivos de teléfonos, de acuerdo a criterios de seguridad pre establecidos; y la generación de listas blancas, para garantizar la comunicación de los funcionarios de Gendarmería”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

En el mismo sentido, agregaron que el sistema opera las 24 horas del día. “La acción de bloqueo que efectúa el sistema sobre un aparato de telefonía celular provoca que este no pueda efectuar llamadas (voz), ni uso de datos (internet, whatsapp, tiktok, etc.). El bloqueo del aparato celular, no genera el apagado del teléfono”, detallaron.

Puntualizaron, igualmente, que en el marco del perfeccionamiento constante de esta tecnología, también se ha detectado y bloqueado módem wifi. “Es así como ahora encuentra en etapa de implementación antenas de detección de WIFI para bloqueo automático una vez detectada la red; como así también el bloqueo inmediato de teléfonos georreferenciados”, sumaron.

Hay que tener presente, igualmente, que en algunos casos y en función de investigaciones judiciales, es factible mantener fuera del sistema de bloqueo equipos telefónicos que puedan aportar información relevante para el éxito de las mismas.

¿Qué detectan los inhibidores de señal?

Consultados respecto del funcionamiento de la herramienta, desde Justicia detallaron que el sistema permite:

Detectar teléfonos celulares.

Identificar teléfonos celulares.

Georreferenciar teléfonos capturados por el sistema.

Bloquear aparatos de telefonía.

Conocedores de todo el proceso, además, detallaron que el sistema, antes de efectuar el bloqueo de teléfonos celulares, desarrolla procesos de recolección y obtención de datos, así como procesamiento de los mismos, para luego definir los objetivos a bloquear.

“El tiempo que toma la ejecución de estos procesos es variable, generando la posibilidad de eventuales comunicaciones aisladas con el exterior”, precisaron.

Foto: Andres Perez

Nuevas licitaciones

Tal como adelantó hace algunas semanas La Tercera, actualmente se encuentra en desarrollo un proceso adicional para contratar un servicio integral de gestión de telefonía para personas privadas de libertad.

Se sumarán, de esta forma, herramientas que permiten la inhibición selectiva de señales en otros nueve establecimientos penitenciarios.

Las Unidades Penales involucradas en el proyecto de bloqueo son CP Arica, CCP Copiapó, CCP Colina I, CCP Colina II, CDP Puente Alto, CP Valparaíso, CCP Temuco, CP Valdivia, CP Puerto Montt. Las bases de dichas licitaciones fueron remitidas el pasado13 de junio para toma de razón de la Contraloría General de la República.