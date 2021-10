Abogados de DD.HH. cuestionan rol de Lorena Fries en la Vicaría de la Solidaridad tras celebrar “broma” sobre detenidos desaparecidos

Por el canal de YouTube “Caco TV” han pasado ministros como Jaime Bellolio, candidatos presidenciales como José Antonio Kast y diputadas como Karol Cariola. La semana pasada fue el turno de la candidata a diputada del Frente Amplio por el distrito 10, Lorena Fries. Sin embargo, lo que sería una oportunidad para acercarse a un público juvenil y consumidor de las redes sociales, terminó generando más de un mal rato.

Con 11.125 reproducciones, la entrevista a la abogada terminó siendo una de las más vistas. Y claro, si tuvo un momento más que polémico. El entrevistador, Hermann Heim, le consultó a la exsubsecretaria de Derechos Humanos (DD.HH.) cómo llegó a ver esos temas, si es que se dedicaba al Tarot, lanzando “una broma” respecto de lanzar las cartas y preguntarse: “¿Dónde están?”. Esto último alusivo al emplazamiento que hacen familiares de detenidos desaparecidos en su anhelo por encontrar los restos de sus deudos.

Sin embargo no fue la pregunta, sino la reacción de la abogada lo que desató las críticas. Fries se rió ante la pregunta del entrevistador, lo que después, cuando se comenzó a viralizar el video, fue asumido por la propia candidata como un error: “Lamento profundamente el dolor y la revictimización que este tipo de acciones genera en miles de familias que han tenido que luchar más de 40 años por verdad y justicia, contra un Estado que ha negado una y otra vez derechos tan básicos para garantizar el nunca más”, dijo en un comunicado, explicando, además, que no escuchó lo que el conductor le dijo y que por eso su risa nerviosa.

Hechos sus descargos, entre distintos grupos de abogados dedicados a litigar en causas de derechos humanos repararon en otra frase expresada por Fries en el mismo comunicado. La exsubsecretaria señaló que “en estos tiempos líquidos, en los que una imagen de YouTube puede ser más importante que nuestra biografía, quiero decir que he dedicado gran parte de mi vida, justamente, a luchar por el respeto a los derechos humanos, desde mis inicios en la Vicaría de la Solidaridad hasta el activismo y la función pública”.

Enseguida, en Twitter, el abogado Álvaro Varela, quien integró la Vicaría de la Solidaridad, le preguntó directo a Fries: “Lorena, una inquietud de muchos que trabajamos en la vicaría, en qué época y unidad nos tocó compartir?”. Varela no quiso profundizar en su crítica, aunque deslizó que “no tengo muy claro qué es lo que hizo”.

Los abogados de la Vicaría de la Solidaridad -entidad de la Iglesia Católica creada en 1973 para tramitar causas de derechos humanos y agilizar la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura- fueron los encargados de presentar recursos de amparo, demandas y orientar judicialmente a familias de las víctimas del régimen de Augusto Pinochet.

Luciano Fouillioux -otro de los históricos abogados dedicados a este tipo de causas- indicó a La Tercera PM que “tengo muy buena opinión de Lorena, pero creo que se equivocó, la traicionó el afán político. Me parece traumático, inmoral, que un conductor de un programa de televisión, cualquiera que sea, lleva a una sátira la situación de los desaparecido, porque revictimiza y reactiva un grave el dolor, y es más grave aún que el entrevistado no se percate”.

Sobre el rol de Fries en la vicaría, Fouillioux advirtió: “No recuerdo haberla visto ahí en esos tiempos, es probable que haya tenido otro tipo de labores, pero en la litigación para la defensa de los derechos humanos no la vi nunca”.

Luis Toro, quien fue parte del grupo de abogados que integraron la Vicaría de la Solidaridad, también fue crítico de lo ocurrido con Fries y de ocupar a modo de biografía su paso por el organismo. “En la época en que se trabajó en dictadura no había espacio para tomarlo de manera tan frívola. Ahí hay un error de Lorena, y lo segundo ella no fue de la planta de la vicaría, trabajó de manera externa por cuatro meses. ¿Qué entiendo yo de alguien que trabajó ahí? Presentar amparos, denuncias, ir a los centros de detención, ‘pelear’ los detenidos, denunciar los centros de torturas, era una actividad muy arriesgada y no éramos muchos tampoco. Lorena no cumplía esa labor”, cuestionó.

Por último sostuvo: “Espero que Lorena no haya utilizado estas circunstancias para postular a un cargo público, presentándose como abogada de la Vicaría de la Solidaridad, porque no lo fue”.

Fries descarta haber “sacado provecho” de su trabajo en el organismo

Consultada Lorena Fries por la crítica de los abogados de la vicaría, y también de la asociación de trabajadores del organismo (señalaron que la abogada solo participó como asesora externa) reiteró sus disculpas por su reacción en el programa de YouTube, pero defendió su labor en el organismo. “Yo nunca he sacado ningún provecho de esto, lo único que he dicho es que trabajé en la vicaría. Efectivamente, trabajé en la Unidad Jurídica, entre cuatro y seis meses, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que ahí me tocó conocer a un gran defensor de derechos humanos que se llama Roberto Garretón, me recuerdo también -porque yo era estudiante en esa época-, o por lo menos no me había titulado, del abogado Héctor Contreras y de mi jefe directo, que era Carlos Fresno”, dice Fries a La Tercera PM.

¿Qué hacía en la vicaría?

Hacía un trabajo que a mí me impactó mucho y que marcó mi carrera hacia adelante, a mí me pidieron que sistematizara las denuncias por violaciones a los derechos humanos y día tras día durante esos meses yo leía los expedientes, miraba las fotos y obviamente que siendo una estudiante durante la dictadura, que le toca ver eso, es algo que me marcó. Y eso no solo marcó mi carrera, sino que mi vocación por los derechos humanos y el servicio público. Entonces, me parece que no he hecho ninguna alusión de que yo fuera especial o algo así, solo he dicho que trabajé en la vicaría y me siento orgullosa de eso.