Acciones en Tesla, Amazon y Netflix: El patrimonio que informó Gino Lorenzini ante el Servel

Un departamento, una renta de $4.950.000 mensuales y millones de pesos invertidos en acciones es parte de lo que declaró el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, en su declaración de patrimonio e intereses, durante su fallida candidatura a convencional constituyente en abril pasado.

Por una interpretación que hace el Servicio Electoral (Servel) de la ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, no se publican las declaraciones de patrimonio e intereses de las candidaturas rechazadas, como sí se hace con aquellas que son aceptadas. Y al haber sido la postulación de Lorenizini a constituyente declarada inadmisible, al igual que su candidatura a Presidente cuyo rechazo fue ratificado ayer por el Tricel, hasta ahora nunca se había conocido la declaración de patrimonio del fundador de la empresa que recomienda a miles de usuarios hacer cambios en sus fondos de pensiones.

La Tercera accedió vía Ley de Transparencia a su declaración de patrimonio de abril. Y pese a que el Servel envió el documento de 16 páginas con la información tachada, se pudo rescatar el contenido.

Departamento de $40 millones

En el informe, Lorenzini declaró dentro de sus actividades profesionales el concepto “participación en medios”, al igual que tener una actividad “remunerada” en Felices y Forrados Spa. Dentro de sus bienes inmuebles declaró un departamento en Santiago por un avalúo fiscal de $39.185.116, el cual adquirió el 2006 y no figura como su domicilio.

Según se puede ver en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Lorenzini junto a su esposa Ana María Vlahovic -con quien declaró estar casado bajo el régimen de participación en los gananciales- adquirieron la propiedad por 1.365,15 UF (cerca de $40 millones al valor de hoy), de la cual Lorenzini es dueño de un 90%.

En su declaración, Lorenzini no informó sobre otro bien inmueble, ni tampoco estar en posesión de algún vehículo o tener derechos de aprovechamientos de aguas.

Pero lo que sí declaró fueron derechos y acciones en sociedades en Chile. Por ejemplo informó tener el 100% de Felices y Forrados Spa, a la cual le asignó un valor libro de $100 millones. También declaró un 60% de participación en la sociedad Loba Productos de Seguridad Spa de $12 millones y un 100% en la inversora Happy and Loaded Spa por $10 millones.

El mismo porcentaje de participación declaró en la empresa de encuestas online Usay Uknow Spa por $1 millón, a su vez que informó de un 50% de participación en la sociedad de asesoría financiera Migatte Spa también por un millón, y ser propietario completamente de Felices y Forrados Live Spa ($5 millones), esta última es una sociedad que funciona como “medio de comunicación”, por donde Lorenzini transmite los streamings en vivo que hace por redes sociales.

Además, Lorenzini declaró ser accionista de cuatro AFP: Habitat (161 acciones por $84.214), Cuprum (5 mil acciones por $160 mil), Planvital (1.407 acciones por $81.606) y Capital (364 acciones por $91 mil).

También declaró acciones en empresas en el extranjero como en el servicio de streaming Netflix (11 acciones por $3.998.429), la plataforma Amazon (3 acciones por $6.702.781), y la empresa de automóviles eléctricos del empresario Elon Musk, Tesla (37 acciones por $19.964.656).

Cabe destacar que dentro del programa de gobierno que Lorenzini entregó al Servel al momento de inscribir su candidatura presidencial proponía dentro de sus medidas “un Chile donde bajemos los impuestos, para aumentar la recaudación y que las mejores empresas del mundo como Apple, Google, Facebook, Tesla, Amazon no solamente inviertan en el país, sino que generen una evolución cultural productiva para este nuevo milenio”, lo que por medio de la creación de un decreto con fuerza de ley permitiría que empresas como Tesla y Amazon “cambiar su matriz a regiones de Chile”.

Por último, en su declaración consignó acciones en fondos de Estados Unidos: 151 acciones en UDOW ($10.763.732), 193 en URTY ($11.783.044), 182 en UPRO ($9.590.573) y 68 en TQQQ ($8.207.484).

Sistema de votación digital

Al término de su declaración de patrimonio e intereses, Lorenzini no declaró ningún pasivo (deuda) ni tampoco “otras fuentes de conflicto de intereses”. Pero bajo la glosa “antecedentes adicionales (texto libre, voluntario)”, escribió que “mi finalidad de ser constituyente tiene los siguientes conflictos de intereses”, los cuales enumeró en dos puntos.

El primero, declaró que es “reestructurar el sistema previsional. Desde 2012, tanto en reuniones con ministros y parlamentarios, de izquierda o derecha, he solicitado devolver la ley a antes de 1998, lo que implica devolver las perdidas a las AFP al todos regresar hacia el fondo C. Eso implica indirectamente afectar el giro de Felices y Forrados, pero ganaríamos 11 millones de chilenos que no tendríamos pérdidas en AFP en 12 meses. Por ende el conflicto se plantea en transparencia, donde desde 2012 he planteado que una solución estructurar es devolver la ley a antes de 1998” (sic).

Mientras que en segundo punto planteó que “en Usay Uknow proveeremos el servicio de votación digital, para que ciudadanos de todo Chile de forma libre puedan votar cada artículo de la nueva Constitución, y así entregar los resultados de forma pública a los constituyentes para que voten de forma informada representando a cada uno de sus distritos”.

Esta última empresa de su propiedad, según su acta de constitución publicada el 2017 en el Diario Oficial tiene como finalidad, entre otras, “la prestación de servicios en el área comercial y financiera, todo tipo de servicios en encuestas, gestión administrativa, de solución e información”, además del desarrollo de “investigación de mercado nacional como internacional, todo ello relacionado a su vez con el área política, administrativa, particular, y de gobierno, todo ello ya sea a particulares, agentes del estado y gobiernos internacionales”.

Esta última sociedad se hizo conocida también por ser la dueña del dominio web donde Felices y Forrados inscribía candidatos para las listas de la Convención Constituyente, según denunció en su momento el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht.