Actor que encarna a Paul Schäfer en la serie Dignidad: “No me parezco nada a él. Quería crear un monstruo totalmente nuevo”

“Honestamente, he estado en demasiados sets en mi vida profesional, pero ninguno me afectó tanto como este”. Con esa sentencia, el reconocido actor alemán Götz Otto (53) ilustra su paso por Villa Baviera, en la provincia chilena de Parral, en una de sus más recientes experiencias profesionales: pese a ser parte de cintas emblemáticas como La lista de Schindler (1993), El mañana nunca muere (parte de la saga James Bond en 1997) y La caída (2004), según sus palabras pocas veces se había enfrentado a un entorno tan brutal.

“Lo digo con el mayor respeto, pero todos fueron víctimas, eso es seguro; todos fueron víctimas de ese sistema. Pero no diría que fue un solo hombre. Fue el sistema”, completa ahora el intérprete, en conversación por videollamada con La Tercera PM, y en alusión a Dignidad, la serie chileno-alemana que trata precisamente sobre Colonia Dignidad, que se estrena el próximo viernes 13 a través de Amazon Prime Video y Mega, y donde él encarna al hombre que funciona como eje y villano del relato: Paul Schäfer.

El actor alemán Götz Otto (La caída) interpreta a Paul Schäfer en los ocho episodios.

Eso sí, la producción de ocho capítulos se focaliza en los años 90 (con saltos a 1976), cuando la sociedad chilena descubrió los hechos y corrió el velo del asentamientos de inmigrantes alemanes fundado tres décadas antes y donde, bajo la fachada de una sociedad educacional y benefactora, se cometieron cientos de vejámenes que fueron desde violaciones hasta desapariciones, según pudo concluir la justicia.

Ahí el thriller muestra a Leo Ramírez (Marcel Rodríguez), un abogado que creció junto a su hermano en Colonia Dignidad, pero que en los 90 impulsa la investigación que busca llevar a Schäfer, el personaje de Otto, a la cárcel. El elenco también está integrado por Devid Striesow, Nils Rovira-Muñoz, Antonia Zegers, Jennifer Ulrich y Martina Klie.

“Supe de Colonia Dignidad antes de que vinieran a mí y se me acercaran. Pensé: qué gran idea hacer una serie y qué gran honor. Y también qué gran conmoción interpretar a este personaje”, asegura Otto.

Dignidad, inspirada en Paul Schäfer, se emitirá por HBO en la mayor parte de Europa.

Luego, mirando más de cerca su complejo personaje, símbolo en Chile de una era oscura y torcida, detalla: “No me parezco en nada a Paul Schäfer. Lo que no quería hacer es como una interpretación o una copia de Paul Schäfer. A veces, si haces biopics, realmente quieres que el personaje sea lo mejor posible, pero en este caso Schäfer siempre trató de esconderse, no hay muchas imágenes”.

“Pensé que era mucho más profundo y perturbador si muestras a un personaje que es un buen hombre, en cierto modo, y que está haciendo cosas malvadas. De esta manera es más inquietante. Esa fue mi idea de Schäfer. No quería hacer una copia de él. Quería crear un monstruo totalmente nuevo”.

-¿Cómo encontró el equilibrio entre convertirlo en un buen tipo, en algún sentido, y también en un hombre muy perturbador? Es una línea muy delgada, ¿no?

Es una línea delgada, pero lo bueno es que si el guión es bueno y la situación está ahí, no tienes que interpretar la situación, porque está ahí. No es que tenga que decir: oh, hay un niño pequeño, y lo voy a agarrar (pone voz sobreactuada). No tienes que hacer eso, porque sucede de todos modos. Lo que tienes que mostrar es tu motivación como personaje. Hubo momentos en el guión en los que realmente podías mostrar su rabia. De hecho, rodamos en Colonia Dignidad, que fue realmente extraño.

“Cuando filmamos La caída, por ejemplo, obviamente el búnker del Führer ya no existía. En La lista de Schindler construyeron los sets completos, estabas dando vueltas por ahí, pero todo estaba construido. Aquí estabas realmente en el lugar donde sucedió todo, literariamente. Tuve la oportunidad de hablar con la gente, de hablar con los colonos que aún vivían allí”.

Además, el actor se refiere a la perspectiva histórica para empezar a abordar desde la ficción las heridas más profundas de un país: “Alemania tardó mucho en hacer La caída, por ejemplo. ¿Hay un buen momento para hablar de eso? Creo que en la retrospectiva, cada vez se refleja de manera diferente a la historia. El mejor momento para hablar es siempre”.

La serie está dirigida por el chileno Julio Jorquera, bajo la producción de Invercine&Wood, en Chile, y Story House Pictures de Alemania, en coproducción con el fondo de televisión CNTV y Mega. Su distribución internacional global está a cargo de Red Arrow Studios.