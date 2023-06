Acusación constitucional contra Ávila incluirá antecedentes por negativos resultados del Simce

Un total de tres capítulos tendrá la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), que está siendo impulsada por los sectores de oposición agrupados en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), el Partido Republicano, la bancada evangélica y algunos sectores de centro.

El documento será presentado formalmente el lunes, para que se dé cuenta en sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo martes 20 de junio. Ya con esa decisión tomada, durante estos últimos días, en la oposición resolvieron agregar un nuevo antecedente: los resultados del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce). Esto último irá como apartado del capítulo de incumplimiento del deber ministerial. Además, habrá un ítem sobre sexualidad y afectividad y otro sobre un supuesto mal manejo de recursos públicos.

Este miércoles en la mañana, Ávila presentó los resultados a estudiantes de 4° básico y 2° medio en Lectura y Matemáticas, los que fueron calificados como “negativos” por la oposición, lo que aumentó las ganas de incorporar estos antecedentes dentro del documento. La prueba, por ejemplo, mostró una baja en Matemáticas -en 4° básico de 10 puntos y en 2° medio de 12 puntos- y un aumento en las brechas de género, registrando estas últimas una mayor disminución. En 2018 esta desigualdad se había logrado anular, pero hoy reapareció. Se sumaron a las críticas centros de estudio como Horizontal, ligado a Evópoli, pues los resultados fueron considerados como una baja histórica

En medio de estas críticas, Ávila atribuyó a la pandemia los resultados negativos. “Este es el Simce de la pandemia, este es el Simce de los últimos cuatro años. Es la fotografía del sistema educativo que nos señala cuáles son los efectos que tuvo en el ámbito socioemocional y el aprendizaje el distanciamiento de las y los niños y los jóvenes de los centros educativos”, dijo.

La demora en la entrega de los resultados de la prueba también generó cuestionamientos. El informe fue efectuado en noviembre de 2022 y se esperaba que fuera entregado pronto, lo que fue criticado por la sociedad civil. “No ha habido explicaciones de esta demora, por lo que se presta para suposiciones sobre si este retraso tiene o no que ver con el momento político”, planteó la directora ejecutiva de Pivotes, Ángelica Cepeda, lo que abrió el debate y provocó que parlamentarios presionaran para que el Mineduc transparentara las cifras. Pero desde la cartera afirmaron que no estaban atrasados.

Por esos dos factores es que en la oposición comenzaron a trabajar en los antecedentes respecto del Simce. “El retardo en la entrega del Simce da cuenta de un ministerio que no es capaz de cumplir ni siquiera en lo más elemental, que es entregar la información a tiempo. Para qué decir procesar esa información y generar políticas públicas que reviertan los malos resultados. Por eso hablamos de una catástrofe educativa, de un ministro que no cumple con sus obligaciones legales y es incapaz de conducir adecuadamente el ministerio”, señaló el diputado RN Diego Schalper.

Mientras que el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dijo que “lamentablemente la pandemia y la pérdida de clases permanente nos ha pasado la cuenta en los resultados de la calidad de la educación. Ese es uno de los argumentos de la acusación constitucional en contra del ministro. Porque ha estado encargado de cualquier tema, menos de lo que importa”.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Los capítulos

En la acusación se encuentran trabajando de forma transversal distintos abogados. Así, por el comité RN está Jorge Mera, de republicanos figuran Emiliano García y José Gabriel Domínguez, mientras que también está el jurista de la bancada evangélica Lu-Yen Chea. Desde el Parlamento, quienes más han impulsado el libelo son las diputadas evangélicas Francesca Muñoz y Sara Concha, al igual que Schalper.

Dentro de los otros antecedentes que se incluirán en la acusación están el supuesto mal manejo de recursos públicos. Sobre este punto, desde las bancadas no han querido entregar mayores antecedentes. El diputado Sauerbaum dijo, sin presentar pruebas, que manejaban antecedentes constitutivos de delitos que serían integrados en la acusación. “Vamos a presentar algunos antecedentes que no son públicos todavía, que se están investigando y que pueden ser, incluso, constitutivos de delitos en el ministerio. No puedo adelantar mucho, pero sí hay algunas cosas que tienen que ver con los manejos de los recursos del ministerio”, dijo ayer en radio Cooperativa.

Sobre la glosa de sexualidad y afectividad, es un tema relevante para las diputadas Muñoz y Concha, por su agenda valórica. Por eso es que quieren incluirlo. En la oposición acusan que el ministro Ávila ha dado prioridad a la agenda de educación sexual antes que otros temas que, a su parecer, son más relevantes.

En el capítulo de los incumplimientos de los deberes ministeriales se incluirá lo relativo al Simce. En ese apartado, además, irán otros antecedentes, como la violencia en los establecimientos educacionales, la deserción escolar, entre otros.