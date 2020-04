“Administrar la pandemia” y “contagios progresivos”: El juicio de tres exministros de Salud a la estrategia del gobierno frente al Covid-19

Exministra Carmen Castillo: “Las estimación es que un alto porcentaje de la población se va a contagiar”

“Este es un virus muy infectante. La estimación que se hace en Europa es que un alto porcentaje de la población se va a contagiar. Por eso es importante el trabajo de aplanar la curva para que no todos necesiten atención médica en el mismo momento. Pero eso dependerá de cómo vayamos respondiendo como población y de mantener el autocuidado”. Con esa frase la exministra de Salud, Carmen Castillo, se refiere a la idea que planteó la subsecretaria Daza de lograr contagios progresivos.

La médica que estuvo liderando el Minsal entre 2015 y 2018, comenta que “sin una vacuna es imposible que no existan rebrotes del virus”. Por eso, dice la experta, que la población se vaya contagiando es un escenario que sí o sí va a ocurrir. “Esto va a suceder, sobre todo si no se cumplen las indicaciones de autocuidado. Ojalá que los contagios en la población no sucedieran, pero eso es imposible que ocurra, y de ahí la importancia de que el sistema de salud esté preparado para recibir la demanda durante los meses en que se extiendan los contagios”, dice Castillo.

Sobre la frase del ministro Mañalich de “administrar la pandemia”, la exautoridad comenta que “es el estilo del ministro”, pero agrega que lo importante “es seguir las recomendaciones y lograr que aumente la confianza de las personas en la autoridad sanitaria”.

¿Qué opina sobre la estrategia de cuarentenas?

Ha ido cada vez mejorando. Hay más información disponible, existe el apoyo del Ministerio de Ciencia y del consejo asesor. Eso ha dado una pauta muy sustentada para tomar las decisiones. Esta pandemia es muy compleja, recién lleva cerca de cuatro meses de experiencia en el mundo por lo cual hay que ser muy flexibles para adaptar las medidas.

¿Ha funcionado que el confinamiento sea estratégico y dinámico?

Ese es el análisis que hay q hacer, observar cómo ha sido el comportamiento de la población en cuarentenas, sobre todo en las comunas que han sido divididas. Teniendo una buena idea, el Minsal deberá evaluar cuando corresponda si es que esta es una mejor estrategia que aquella más extrema como es la cuarentena total. Responder esa pregunta, por ahora, me parece que es muy precoz. Es aún una noticia en desarrollo.

Exministro Emilio Santelices: “Concebir cuarentenas dinámicas y territoriales es la que nos va a permitir convivir con el virus”

El médico Emilio Santelices -quien estuvo como jefe de Salud al inicio del actual gobierno- lo primero que destaca es que esta pandemia cuenta con un virus muy “devastador por su alto índice de contagio”. Con eso presente, Santelices comenta que, mientras no haya vacuna, será inevitable que la población se contagie. “Lo que va a ocurrir es que las personas, en el tiempo, se van a ir contagiando y adquiriendo inmunidad. Por eso es tan determinante que este contagio se produzca de manera gradual para que los sistemas de salud no colapsen”, dice el extitular del Minsal.

Santelices pone como ejemplo cuando Ángela Merkel le dijo a los alemanes que cerca del 70% de la población iba a tener el virus.

¿Sirve lograr esas defensas si no hay evidencia científica de cómo será la inmunidad? El médico plantea que esa es una respuesta “que no la podemos responder aún”, pero que lo que sí “podemos saber es que efectivamente el cuerpo tendrá que desarrollar alguna inmunidad, no sabemos aún qué porcentaje de la población se va a proteger ni por cuánto tiempo, pero ese es otro argumento adicional para hacer todo lo posible para que el proceso de contagio se haga de forma muy paulatina”.

Sobre las cuarentenas que ha determinado el gobierno, Santelices dice que dado que este será un “problema que se va extender en el tiempo, es la única manera de poder abordarlo, de otro modo sería imposible mantener a la población por tiempos extremadamente largos confinada”.

El exministro fija tres claves importantes para hacer frente a la pandemia. “Primero, vamos a vivir en modo Covid-19 por mucho tiempo por lo que tenemos que cuidarnos, mantener el distanciamiento social, lavarnos las manos y evitar aglomeraciones. Segundo, el monitoreo de los tests va a tener que ser de forma continua para identificar lugares que sean focos de infección. Tercero, el bloqueo, es decir, identificar las zonas donde corresponda bloquear los lugares. La estrategia de concebir cuarentenas dinámicas y territoriales es la que nos va a permitir convivir con el virus mientras no se tenga vacuna”, concluye Santelices.

¿Se puede administra una pandemia? El exministro dice que Mañalich utilizó un “término del ámbito de la gestión para ilustrar que efectivamente tenemos que lograr que el virus no nos sobrepase en nuestras capacidades como sociedad y como sistema de salud”.

Exministra María Soledad Barría: “Cualquier autoridad sanitaria lo que busca es administrar la capacidad de respuesta del sistema asistencial”

La doctora María Soledad Barría, quien estuvo al mando del Minsal en 2006, durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, asegura que “todos los países” han buscado que los contagios sean progresivos en el tiempo. “Eso no es más que aplanar la curva, es decir, estirar en el tiempo los contagios de tal manera que no todos ocurran en el mismo tiempo y se sobrepase la capacidad de respuesta del sistema de salud”, afirma Barría.

Con esto, agrega, se logra “ganar tiempo” para preparar al sistema de salud. “Quizá hubo un problema de comunicación porque en realidad no es que la autoridad sanitaria busque que todos se contagien, pero es una realidad que, como no tenemos un sistema de defensa contra este virus, lo más probable es que nos contagiemos y para eso hay que administrar el tiempo”, agrega la exautoridad.

En este esfuerzo, plantea Barría, la atención primaria de salud tiene un rol muy importante y para eso hay que darles las capacidades para que puedan apoyar en los testeos y en el control de los contagiados.

¿Y sobre las cuarentenas “dinámicas y estratégicas"? Barría comenta que “es una alternativa que hasta ahora parece que está dando resultados, pero debe complementarse con una mayor severidad y efectividad en el control de los contagiados para lo cual se debe hacer uso de este verdadero brazo armado que es la atención primaria”. La doctora además señala que a su juicio “las cuarentenas no son la panacea y en ese sentido le encuentro razón al gobierno de ir subiendo y bajando” los confinamientos.

¿“Administrar” la pandemia? Barría dice que “cualquier autoridad sanitaria lo que busca es administrar la capacidad de respuesta del sistema de salud”. Añade que la frase puede verse “fea”, pero que “en el fondo es buscar la mejor capacidad de respuesta del sistema frente a una enfermedad que no tiene cura, no me parece para un escándalo, desde el comienzo se ha hablado de aplanar la curva y eso es lo que dijo el ministro ayer”.