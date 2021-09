Alejandra Pérez y el rebautizo de la Lista del Pueblo: “Somos los mismos que cambiamos logo y nombre por tema administrativo”

Se podría decir que Alejandra Pérez es una de las fundadoras de la Lista del Pueblo (LdP), aunque ella siempre señalará que es una tuerca más del engranaje.

Era manifestante en la Plaza Baquedano y estaba en conversaciones con un partido político para ir como candidata a la Convención, cuando a fines de año dos de los autodenominados creadores de la Lista del Pueblo, Rafael Montecinos y Evelyn Godoy –a quienes conocía en las marchas y en el tren del Apruebo-, le propusieron que fuera candidata bajo ese paraguas que en la elección de mayo logró elegir a 27 convencionales.

Tres meses y medio después de ese hito la Lista del Pueblo está sorteando su primera gran crisis debido a la fallida inscripción de la candidatura de Diego Ancalao por presentar más de 23 mil firmas falsas, ante un notario fallecido. Y aunque varios convencionales se habían distanciado de la orgánica de la Lista, ayer 18 de ellos –incluida Alejandra- dieron un paso decisivo y se agruparon bajo otro alero que bautizaron como Pueblo Constituyente.

La convencional del distrito 9 de Maipú confía que este no sea el término de ese colectivo, sino que puedan salir de esa encrucijada en su congreso de reflexión que están convocando para fines de septiembre.

¿Cómo se produjo esta paulatina distancia de los convencionales de la Lista ?

Después que salimos electos se hizo un Congreso donde votamos si queríamos continuar en la Lista y si estábamos de acuerdo con ir a parlamentarias y presidenciales, la gran mayoría de los convencionales no estuvo de acuerdo en seguir en ese espacio de Asamblea, porque muchos respondían a sus organizaciones bases y otros ocuparon la Lista como plataforma electoral. No hubo cartas de renuncia.

Pero el mes pasado si empezaron a aparecer esas cartas de renuncia...

Es que entre el trabajo de la Asamblea y más de una declaración desafortunada, algunos se vieron en la necesidad de renunciar públicamente, y como éstas caían por goteo se llegó a la necesidad de expresarlo conjuntamente para que la gente supiera que nos mantenemos trabajando juntos, y que nadie está dejando este espacio.

¿O sea los convencionales electos por la Lista sólo cambiaron de traje?

Por operatoria de la Convención era necesario crear un espacio común porque a la hora de solicitar la palabra que se otorga por paridad y espacio, quienes estaban fuera de la Lista figurarían sin un comité paraguas sino que como “otros”. Por otro lado, los compañeros que no pertenecían al espacio (LdP) expresaron su incomodidad de aparecer con el logo del ojo, y al conversar, la mayoría decidió que había que cambiar logo y nombre. Y eso fue lo que se hizo, pero el espacio siempre ha sido el mismo no es un movimiento u organización nueva, somos los mismos que cambiamos logo y nombre por tema administrativo.

¿Por qué usted no firmó la declaración en que los 17 formaban el nuevo colectivo?

Porque en un párrafo de la declaración se señalaba que estaban en contra de la presentación de candidatos presidencial y parlamentario, y yo voté a favor de ello en la Asamblea. Es que creo que el proceso y trabajo que estamos haciendo en la Convención debe ser validado por un Congreso y si no tenemos presencia en el Congreso, sería muy malo.

Es lo que pasará al final porque la Lista no presentó ningún candidato

Sí, pero espero que en las elecciones ganen personas independientes. No me refiero sólo a personas de la Lista del Pueblo, aunque vayan por cupos de partidos políticos, los independientes deben tomar el espacio.

¿Cómo vio esta serie de episodios en torno a la elección del candidato presidencial? ¿Qué le parecía el nombre de Cristián Cuevas que el primer postulante?

Debo ser super sincera: desde que ingresé a la Convención, no he tenido tiempo de asistir a las Asambleas de la Lista que duraban entre 4 y 6 horas, entonces estaba muy descolgada con ese tema. Leí por la prensa todo, y cuando se le culpa la LdP yo pensé de qué manera podían saber que iba a suceder eso de las firmas si llevaban una semana apoyando al candidato (Diego Ancalao). Todo lo demás que hubo, dimes y diretes, me mantuve al margen.

¿Cree que esta es la lápida para la Lista?

No en absoluto. Creo que la Lista es un buen espacio, una buena idea, aunque debe haber una reformulación profunda. Soy de la idea que sumisos, somos super útiles para la política, creo que la Lista puede reformularse y tomar fuerza para un trabajo territorial y futuro.

¿Va a participar de ese congreso de reflexión?

No podré participar por problemas de tiempo y por eso decidí salirme. Cuando uno va a estar en un espacio debe estar al 100%, y yo no era capaz ni estar ni un 5%, y si solo voy a estar en las votaciones, es super deshonesto. Estoy abocada a la Convención.

¿Cree en lo que algunas personas han señalado de que la Lista ha sido objeto de operaciones de inteligencia para desmantelarla?

Siento que los espacios de unión popular no le sirven al gobierno ni a la política, entonces siempre va a entrar gente a dejar la escoba, tratando de desintegrar, separar. Participo en una asamblea super pequeña y también hemos tenido los mismos inconvenientes en que ha ido gente sólo a desarticular, mi mamá estuvo en el PC hace mil años y pasaba lo mismo, y ha pasado en el MIR y en el Frente (FPMR), se repite con los años. Le llamaría operaciones políticas tendientes a derribar cualquier movimiento que tenga relevancia en la política.

¿En el estado en que están las cosas hoy, diría que esa operación de desarticular fue exitosa?

No, no lo fue, porque ya hay 27 constituyentes electos, le guste a quien le guste. Eso fue un hito, movimos el piso y quizás mucha gente se asustó, ese es otro tema.

Hubo bastantes acusaciones contra la orgánica en torno a que había misoginia, malos tratos, ¿fue testigo de ello?

En lo personal no lo viví. Supongo que ese tipo de situaciones ocurrieron cuando yo no estaba, entonces no podría decir si es así o no.

¿Cuál es el corolario que extrae de toda esta vivencia? ¿dónde estuvieron los errores?

En este momento, cada uno debe hacer sus propios cuestionamientos y mea culpa, no podría hablar o cuestionar el actuar de equis persona. Somos inexpertos, la Lista fue un sueño maravilloso que en el camino nos dimos cuenta que podría conseguir buenos resultados, y en base a ello puedo asegurar que la Lista va a seguir funcionando con las bases aún más firmes, si logran pasar lo que están viviendo.