Aristas, culpas y la jurisprudencia del incendio Zaldivia, un caso nunca visto en el fútbol

La bomba, otra más, le estalló en el rostro a Colo Colo. La medida, adelantada ayer por La Tercera, estaba tomada hace un tiempo y se había mantenido en secreto, incluso del propio plantel. El sueldo de Matías Zaldivia, quien sufrió el corte del tendón de Aquiles, no será responsabilidad de ByN mientras el jugador se recupera por los próximos seis meses. El club decidió que todo sea generado a través de la Asociación Chilena de Seguridad y la previsión legal, lo que significa para el defensa argentino una reducción aproximada de sus ingresos de hasta un 89%. Los reproches a la medida no se hicieron esperar.

El jugador dice que está desilusionado y triste. El Sifup se escandaliza y en Colo Colo culpan al sindicato. El incendio crece a horas de que el Cacique enfrente esta tarde a Everton por el torneo nacional (16.00). Las aristas y también las interrogantes se presentan en un caso del que no se tiene recuerdo en la historia del fútbol chileno.

¿Quién tomó la decisión?

Aníbal Mosa se ha mantenido en silencio hace meses. Pero a sus cercanos les ha transmitido que la determinación del caso Zaldivia fue obligada por las denuncias del Sifup. En el directorio, ni el bloque opositor ni el Club Social tenían conocimiento de lo que se estaba haciendo con el zaguero. El timonel de la Corporación, Edmundo Valladares, asegura que lo supo por la prensa y que está en contra de la acción de la dirigencia. Mosa, Harold Mayne-Nicholls (vicepresidente), Marcelo Espina (gerente deportivo) y Alejandro Paul (gerente general) sí estaban al tanto de todo. Así se lo hicieron saber desde el club a Zaldivia y su representante, Matías Mayo.

¿Es legal lo que hace Blanco y Negro?

Colo Colo dice que sí, apoyándose en el episodio de Iván Morales durante la etapa más duda de la pandemia, en la que la dirigencia decidió aplicar al plantel la Ley de Protección al Empleo. Después de una denuncia del Sifup respecto a la situación del delantero, la Inspección del Trabajo multó al club por haberlo incluido en la lista de contratos suspendidos sin informar su condición física y que, por lo mismo, su caso debía ser tramitado como accidente laboral en la Asociación Chilena de Seguridad, como licencia médica.

Juan Antonio Mella, abogado del estudio laboral Vergara y Compañía, candidato a magister en Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, refuta el argumento legal del Cacique: "Colo Colo confunde los temas. Uno es la multa por no denunciar un accidente, pero eso no significa que los clubes no queden obligados a pagar el delta entre el tope entre 80,2 UF y la remuneración real”. El profesional agrega: “Lo grave es que el mismo Colo Colo haya indicado que haya un antes y después, lo que tiene relación con el conflicto que tuvieron anteriormente. Lo que existe es una represalia por la denuncia del Sindicato por el caso de Iván Morales. Se trata de una discriminación a Zaldivia y va a dar lugar a que Colo Colo pueda ser sancionado por vulneración de derechos fundamentales. Es una discriminación arbitraria y no se ha invocado una razón económica, sino que tiene su origen en una multa”.

Un dato relevante para Mella es que Zaldivia ya se ha lesionado de gravedad dos veces en Colo Colo. Y la reacción del club fue muy distinta: "Lo que va evaluar el Tribunal del Trabajo es si existe una cláusula tácita. Y, en el caso del jugador, que se ha lesionado gravemente en otras oportunidades, es evidente que existe dicha cláusula”.

¿Cómo quedan el plantel y Quinteros?

No es un secreto. Ya todos los que están cerca del Monumental saben que la noticia de Zaldivia enfureció a los jugadores. El lunes, cuando se develó el asunto en el camarín, las quejas crecieron. También los mensajes y audios de apoyo a quien es uno de los capitanes del primer equipo. Zaldivia es muy cercano a Barroso, Mouche, Insaurralde y Esteban Paredes, los liderazgos más fuertes del grupo. Era muy cercano también a Jorge Valdivia, quien se desahogó en redes sociales contra Alejandro Paul y Mayne-Nicholls. Se pensó la opción de hacer una declaración pública o de hacer algún tipo de manifestación en el partido con Everton, pero hasta el cierre de esta edición no había claridad al respecto. Lo cierto es que internamente, el camarín albo tampoco está en un momento de mucha unión.

Gustavo Quinteros, el entrenador, también se encontró con el problema encima, mientras preparaba el compromiso en Viña del Mar. El asunto no le agradó para nada y en las últimas horas se ha preocupado de enfocar a sus jugadores en un partido clave por escapar del penúlltimo lugar de la tabla.

¿Los jugadores la pensarán dos veces antes de trancar una pelota?

Es una pregunta imposible de responder. Gamadiel García, presidente del Sifup, confía en el profesionalismo de su gremio: “El que el jugador evite ir a trancar es un daño colateral de esta situación. Los jugadores son profesionales, pero queda en el subconsciente. El jugador jamás va a dudar. Es profesional y lo demostró, pero en la gente puede que quede instalado que así será”, expone el dirigente sindical.

El exdelantero, eso sí, hace una salvedad: “Yo sé que los jugadores se jugarán la vida por su club, porque tienen un profesionalismo tremendo, pero hay dirigentes en Colo Colo que no deberían tener cara para pedirlo”.

¿Es obligación de ByN aplicar la politica Zaldivia con todos sus lesionados?

Entre la multa por Morales y la decisión sobre el defensa argentino, otros futbolistas del cuadro popular se lesionaron. Pablo Mouche, de hecho, no juega un partido oficial desde el 23 de septiembre, cuando se desgarró en la Copa Libertadores ante el Paranaense. ¿Por qué no se le aplicó la nueva política? Desde el Monumental aseguran que se verá caso a caso, lo que no conforma a Gamadiel García. “Las lesiones de Mati (Fernández) y Mouche fueron posteriores a la resolución de la Dirección del Trabajo. Ahí muere la respuesta de Alejandro Paul”, expresa.

Desde el punto de vista legal, Juan Antonio Mella complementa: “En el caso Zaldivia hay un claro incumplimiento por parte de Colo Colo. En lesiones anteriores se hizo cargo de su sueldo. Insisto, su obligación de denunciar un accidente laboral es legal, pero la obligación de asumir el sueldo durante el periodo de recuperación, sin topes legales emana del contrato de trabajo y de la práctica que ha tenido Colo Colo con las lesiones anteriores de Zaldivia. Ahora, nadie se amarra a incumplir la ley. Lo de Zaldivia es una decisión errada pero no están obligados a repetirla con otros jugadores”.

¿Es un precedente peligroso?

La medida de Colo Colo obviamente generó reacción en el resto de los clubes profesionales. Los dirigentes, sin embargo, se restan de evaluarla. Eso sí, ponen énfasis en que en sus casos se actúa muy distinto. “Nosotros tenemos un caso idéntico. Claudio Navarrete sufrió la misma lesión que Zaldivia. Lo operamos en Concepción. El club pagó la operación a través de todas las herramientas, como isapre y seguro. La rehabilitación también la asume el club hasta que el jugador quede operativo”, apunta René Rosas, gerente general de Universidad de Concepción.