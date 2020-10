Valdivia dispara contra Harold y Colo Colo por el feo gesto a Zaldivia

La situación de Matias Zaldivia, en la cual Colo Colo no se hará cargo de su sueldo mientras esté inactivo tras su corte del tendón de Aquiles, ha generado reacciones. Uno de los que se manifestó fue Jorge Valdivia. Lo hizo a través de sus redes sociales.

Respondiendo ante un comunicado de Blanco y Negro acerca del tema, misiva firmada por el gerente Alejandro Paul, el actual jugador del Mazatlán disparó hacia el directivo y también hacia Harold Mayne Nicholls, vicepresidente ejecutivo. “Ahí está uno de los verdaderos cánceres del club. El señor que firma el comunicado. Hay otros más y pasan piola. Hay uno q vive d lo q hizo hace 10 años al contratar a un entrenador exitoso, pero después no se que habrá hecho para estar en una institución tan grante. No entiendo”, publicó el volante.

Además, añadió lo siguiente: “Pq tanta fuerza ese señor dentro d la institución no teniendo nada para sustentarse en el tiempo. Además de ofrecerle amistad a algunos sectores del periodismo. No he visto pedir la salida d ese señor siendo igual o + responsable que el resto. Cola larga”. Valdivia, sin filtro.