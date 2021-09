Baja el Covid y sube el sincicial: consultas registran aumento explosivo y casos graves copan hasta 80% de camas pediátricas

El virus respiratorio sincicial (VRS) es uno de los más comunes. Provoca lo mismo que un resfrío común: fiebre, congestión nasal y tos, pero especialmente en lactantes y menores de dos años, puede resultar grave. Sin las defensas necesarias genera cuadros de neumonía, obstruye los bronquios y dificulta la respiración.

Pese a su habitualidad, poco se supo de este virus en consultorios, clínicas y hospitales durante el primer año y medio de pandemia. Y ahora que el Covid-19 ha comenzado a descender, el sincicial ha vuelto a tomar protagonismo, provocando un alza en los contagios, consultas y hospitalizaciones. Y causando preocupación en las autoridades de salud.

“Ya hace algunas semanas se ha observado el aumento de la circulación del virus respiratorio sincicial a nivel nacional” dice el especialista en Salud Pública, Duniel Ortuño, asesor del departamento de Epidemiología del Minsal.

Según un informe publicado por el Instituto de Salud Pública (ISP) “al comparar el acumulado a la semana epidemiológica N°35 del año 2021 (entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre)con años anteriores, se observa un aumento de casos en VRS y una disminución de casos en todos los virus respiratorios restantes”.

Al respecto, el director del ISP, Heriberto García explicó que la presencia del virus es homologable a los meses de mayo de años previos, cuando la curva comenzaba a subir justo antes del inicio del invierno, cuando los virus llegan a su apogeo. Todo esto “asociado a la apertura de colegios y jardines infantiles”. García, eso sí, planteó que se espera que se haya alcanzado el máximo crecimiento de la curva -considerando la llegada de septiembre- y que los casos comiencen a disminuir en los próximos días.

De acuerdo al análisis del ISP -y sin considerar infecciones por Covid-19-, de 801 casos analizados este año hasta inicios de septiembre un total de 600 han presentado VRS (74,9%). Se trata de una proporción que supera los años previos: en igual período de 2020 el sincicial solo se detectó en el 4,64% de los exámenes; en 2019 en el 45,79%; en 2018 en el 53,86%; en 2017 en el 53,15%; en 2016 en el 56,43% y en 2015 en el 66,22%.

¿A qué se debe esto? Marcela Monge, jefa de las áreas pediátricas de la Red Salud UC Christus explica que “hay una masa de niños vulnerables que no ha tenido contacto con virus, por la pandemia, y que ha hecho que pueda haber un aumento más explosivo de los casos. No sabemos que pasará en las semanas que siguen, por ahora se ve que está aumentando”.

En la Red UC, agrega, ha habido un aumento sostenido de las consultas por VRS, sobre todo las ambulatorias, y ha alcanzado el 50% de las consultas en urgencias pediátricas.

Monge mantiene en vigilancia a todos los hospitalizados pediátricos del Hospital Clínico de la UC y de la Clínica San Carlos de Apoquindo. “La gran mayoría de los niños consulta por sincicial en la urgencia, pero no se hospitalizan”, señala.

No obstante, la pediatra cuenta que el sistema de vigilancia epidemiológica de la Red UC exhibe un aumento “importante” en las últimas semanas del VRS. “El último reporte muestra 170 casos reportados en la vigilancia, versus dos, tres, diez que teníamos antes. En la última semana se dispara el gráfico”, advierte.

Casos de complejidad

El informe del ISP da cuenta de que, de un total de 439 pacientes hospitalizados en todo el país en la semana Nº 35, y para quienes se solicitó la detección de virus respiratorios, 59 arrojaron positivo, 48 de los cuales correspondió al virus sincicial. La mayoría de ellos (28) se detectó en la Región Metropolitana.

Esta realidad es compartida por la pediatra intensivista de la Clínica Indisa Marcela Concha, quien afirma que este año hay un aumento de consultas por VRS, y que “en la Indisa tenemos la UCI llena con casos de sinciciale en niños de uno o dos meses, e incluso recién nacidos. El 80% de nuestras 16 camas, ocupadas por menores contagiados con el virus sincicial”. La mayoría -los casos más graves, agrega- son los lactantes de seis meses.

Estos casos comenzaron a subir, explica Concha, tras la apertura de los jardines, pues “los niños de tres y cuatro años se han enfermado mucho más y han contagiado a los pequeños”. Los hermanos mayores contagiando a los menores, en un proceso que “fue más tardío, porque en vez de empezar en mayo o junio (el alza de casos por VRS) como se acostumbra, empezó en agosto, septiembre”.

Sin tratamiento

No hay un tratamiento específico para este virus, añade la experta, con cuarenta años de ejercicio como médico. Por eso, dice Concha, “hay que cuidar a los niños, para que no se contagien” (...). No existe vacuna para el virus sincicial. Solo tenemos la posibilidad de ponerle a los prematuros extremos un anticuerpo monoclonal”.

De esta manera, para tratar a los menores hospitalizados por VRS, en la Clínica Indisa se les provee del mismo tratamiento que utilizan para el Covid-19: “Lo único que sirve es el oxígeno y posteriormente, si está más grave, hay que hacer todo el apoyo que significa ventilación mecánica no invasiva, hasta llegar a ventilación invasiva. Los que tienen antecedentes de padres alérgicos, atópicos o asmáticos, uno usa, cuando están más obstruidos, inhaladores de salbutamol (...) y el corticoides, si es que es necesario. Pero ninguna de esas cosas trata el virus sincicial”.

Consejos para padres

Según las expertas, la gravedad del sincicial depende de la edad del paciente y de los factores de riesgo. Por eso, recomiendan no exponer a lactantes a personas resfriadas. E incluso no mandar a los hermanos al jardín, para evitar el contagio.

Marcela Monge, de la Red UC, es tajante: “Los niños menores de dos meses no deben exponerse a tumultos de gente, a gente enferma, a personas resfriadas, por ningún motivo (...) un menor de dos meses no debiera ir al cumpleaños de su primo de tres años, porque esos niños van a estar con moquitos, y puede ser un sincicial sin saberlo y transmitírselo a la guagua, que va a tener una sintomatología mucho más intensa”.

¿Y si los papás están resfriados? “Un buen lavado de manos, alcohol gel, usar mascarilla, ventilar (...). Yo sé que los niños en los colegios pasan frío, pero créanme que el frío por si solo no enferma. Son los virus, que se transmiten por el hacinamiento, los que enferman a la gente”.

“Seguir manteniendo las medidas efectivas como el uso de mascarilla, la ventilación óptima y el distanciamiento físico, en el contexto epidemiológico de una pandemia que no termina, contribuirán a disminuir la carga de SARS-CoV-2, y también de otros virus respiratorios como VRS” agregó Alejandra Pizarro, especialista en Salud Pública y jefa del Departamento de Epidemiología del Minsal.