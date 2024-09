Biden y su último discurso en la ONU: “Algunas cosas son más importantes que permanecer en el poder”

La mañana de este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio su último discurso ante la Asamblea General de la ONU, en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente y el cambio climático. Además de esos temas, se refirió a las implicaciones de la Inteligencia Artificial, y dedicó gran parte a recordar la guerra en Ucrania, que hasta el momento estaba quedando en un segundo plano de la escena internacional.

En parte como despedida, en parte como “ejemplo democrático”, Biden dedicó una parte de su discurso a referirse a su decisión de no presentarse a un segundo período como presidente, señalando que “algunas cosas son más importantes que permanecer en el poder”.

“Ser presidente ha sido el honor de mi vida, y hay muchas más cosas que me habría gustado hacer. Pero tanto como amo este cargo, amo aún más a mi país. Y decidí, después de 50 años de servicio público, que era el momento para que otra generación llevara mi país adelante”, aseguró ya al final de su alocución.

Joe Biden durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Foto: Reuters

“Queridos líderes mundiales, no nos olvidemos de que algunas cosas son más importantes que estar en el poder, y son sus pueblos los que importan más”, reiteró el presidente estadounidense en su última alocución a la Asamblea General de la ONU: “Nunca lo olvidemos, porque estamos acá para servir al pueblo, y no al revés. Porque el futuro, el futuro lo ganarán aquellos que hayan liberado todo el potencial de su pueblo para respirar libres, pensar libres, innovar, educar, vivir y amar abiertamente y sin miedo”. “Ese es el alma de la democracia, y no le pertenece a ningún país en particular”, indicó Biden.

En su cuarto y último discurso ante la ONU durante su mandato, el presidente Biden reflexionó sobre los conflictos que presenció durante su carrera en el servicio público y advirtió que el mundo enfrentaba una vez más un “punto de inflexión” en medio de la agitación global, destacó The New York Times. “Creo sinceramente que nos encontramos en otro punto de inflexión en nuestra historia”, afirmó, repitiendo una frase que ha utilizado a menudo durante su presidencia. “Las decisiones que tomemos hoy determinarán nuestro futuro en las próximas décadas”.

En medio de los “desafíos actuales”, el inquilino de la Casa Blanca se refirió tanto al cambio climático como a la necesidad de que vacunas cruciales lleguen a África. Sin embargo, una de las partes más llamativas y largas del discurso tuvo que ver con la Inteligencia Arfiticial.

“Tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros ciudadanos para el futuro. Vamos a ver más cambio tecnológico, creo, en los próximos dos o 10 años, de lo que hemos visto en los últimos 50 años”, indicó el mandatario.

“La IA va a cambiar nuestra manera de vivir la vida, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de hacer la guerra. Trae consigo profundos riesgos, desde los ‘deep fakes’ y la desinformación, hasta nuevos patógenos con armas biológicas. Lo que necesitamos es gestionar esta nueva tecnología, porque nada es certero hacer de cómo evolucionará o se desplegará”, enfatizó.

Joe Biden durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Foto: Reuters

Respecto a la guerra en Medio Oriente, que precisamente la semana pasada “abrió un nuevo frente” con los ataques israelíes a Líbano, el presidente estadounidense se refirió a los rehenes de Hamas y sus familias. “He estado con los familiares de ellos, y he pasado el luto con ellos. Están pasando por un infierno”, indicó Biden.

También tuvo palabras para los civiles en Gaza, que “también están pasando por un infierno. Miles y miles asesinados, incluyendo personal humanitario. Demasiadas familias trasladadas, llenando carpas, enfrentando una situación humanitaria difícil”.

Biden se refirió también a la guerra entre Ucrania y Rusia, asegurando que “nuestros aliados en la OTAN y 50 naciones más” pudieron enfrentarse contra Moscú. “Pero lo más importante, el pueblo ucraniano se enfrentó, y le pido a la gente en esta cámara que se paren un momento por ellos”.

“La buena noticia es que la guerra de (Vladimir) Putin ha fracasado, al igual que su objetivo principal. Se propuso destruir Ucrania, pero Ucrania sigue siendo libre. Se propuso debilitar a la OTAN, pero la OTAN está más fuerte y más unida que nunca, con dos nuevos miembros, Finlandia y Suecia”, indicó Biden.

Yan solo en las últimas dos semanas, Biden se ha embarcado en una oleada de actividad diplomática, sentándose con el primer ministro de Reino Unido en la Casa Blanca. Recibió a los líderes del Quad (Australia, India y Japón) en Wilmington (Delaware) y dio la bienvenida al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, además del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahayan, de Emiratos Árabes Unidos.

En un discurso al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes, el presidente Joe Biden dará una actualización integral sobre los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el cambio climático, aseguró la Casa Blanca.