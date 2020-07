Bolsonaro y su test positivo: “El haber sido contagiado muestra que soy un ser humano como cualquiera”

El 24 de marzo, en un comunicado por red nacional de radio y televisión, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó al Covid-19 de "gripecita". "En mi caso particular, por mi historial de atleta, en el caso que fuera contaminado con el virus, no tendría que preocuparme. No sentiría nada o, cuando mucho, me afectaría una gripecita o un resfriadito", dijo en ese momento.

Pero “después de meses minimizando los efectos del coronavirus”, como destacó el diario O Globo, de no usar siempre mascarilla y no guardar el distanciamiento social en eventos con sus partidarios, finalmente Bolsonaro se contagió de coronavirus. “Estoy perfectamente bien”, dijo el mandatario, de 65 años, quitándose la mascarilla para mostrar su rostro ante las cámaras, al anunciar el resultado positivo para Covid-19 en entrevista con CNN Brasil, Record e TV Brasil. El presidente no llegó a mostrar el examen, destacó Folha de S. Paulo.

El presidente, que tiene 65 años y forma parte del grupo de riesgo, dijo sentirse bien después de presentar fiebre de 38º C el día anterior. “Bajó (la temperatura) a 36,7º C. Estoy bien, estoy normal. En comparación a ayer, estoy óptimo. Estoy hasta con el ánimo de dar una caminata, pero no lo voy a hacer por consejo médico, pero estoy muy bien”, señaló. En un comunicado, el Palacio de Planalto dijo que Bolsonaro “mantiene un buen estado de salud”.

En declaraciones a CNN Brasil, el mandatario señaló que había comenzado a sentirse mal el domingo y que estaba tomando azitromicina e hidroxicloroquina, medicamento que no tiene eficacia comprobada contra la enfermedad. “Ante los síntomas, el equipo médico decidió aplicar hidroxicloroquina. Ayer tomé la primera píldora, alrededor de las 17.00, y también azitromicina. Con la hidroxicloroquina, en la fase inicial, la chance de éxito es de 100%”, aseguró. Según el mandatario, el hecho de no estar sufriendo los síntomas de la enfermedad se debe al uso precoz del medicamento.

(Foto: Presidencia) Bolsonaro junto al embajador de EE.UU. en Brasil, Todd Chapman, y el canciller brasileño Ernesto Araújo, el sábado.

Sin embargo, el propio Bolsonaro dijo el lunes que había decidido tomarse el test después de sentir síntomas leves: fiebre baja y tos. También fue al Hospital de las Fuerzas Armadas para hacerse una resonancia pulmonar, examen que mostró que esos órganos estaban "limpios", aseguró. La información es que la saturación de oxígeno de los pulmones del presidente es del 96%, lo que se considera aceptable, destacó la prensa local.

“El hecho de haber sido contagiado muestra que yo soy un ser humano como cualquier otro”, dijo el presidente. “Me han criticado mucho por mis posiciones en el pasado. El objetivo final del aislamiento social no es decir que no contraerá el virus, es diluirlo con el tiempo para evitar que se acumule en los hospitales debido a la falta de camas o respiradores en la UCI”, aseguró.

"La vida continúa. Vamos a cuidarnos, especialmente los más ancianos y quienes tienen alguna enfermedad que sea un factor de riesgo", instó, pero reiteró que los "efectos colaterales" del combate al virus no pueden ser "peores" que la propia enfermedad, en referencia a los daños a la economía por frenar la crisis sanitaria.

Trabajo por videoconferencia

En ese sentido, Bolsonaro volvió a criticar las medidas de aislamiento adoptadas por alcaldes y gobernadores. “La vida continua. Brasil tiene que producir, hay que poner la economía a caminar. Algunos hablaron en el pasado y me criticaron: ‘La economía se recupera, la vida no’. Ahora, eso es una verdad absoluta. Yo sé que la vida de nadie se recupera, pero la economía que no funciona conduce a otras causas de muerte, de muertes y suicidios en Brasil”, argumentó.

Producto del diagnóstico por Covid-19, Bolsonaro dijo que pretende seguir trabajando desde la residencia oficial. “Voy a seguir los protocolos, despachando por videoconferencia y rara vez recibiré a otra persona para firmar un documento”, afirmó. Además, el mandatario se vio obligado a cancelar algunas actividades. Entre esos compromisos estaba el viaje esta semana a Bahía, donde él y el ministro de Desarrollo Regional, Rogério Marinho, inaugurarían obras. El sábado, el presidente iría a Paracatu, en Minas Gerais.

Asimismo, Bolsonaro se refirió al estado de salud de su esposa. “Parece que ella (Michelle Bolsonaro) lo hizo, acaba de tomarse el examen. Ella es la primera sospechosa, después de todo, ella está conmigo allí la mayor parte del día. Ella participó en muchas actividades juntas y no lo sé”, comentó. Los asesores del presidente también se hicieron pruebas, pero se sometieron a tests rápidos, imprecisos para detectar Covid-19. Este fue el caso de los ministros Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaría General de la Presidencia) y Luiz Eduardo Ramos (Secretaría de Gobierno).

Los políticos de Santa Catarina que estuvieron con Bolsonaro durante una visita al estado el fin de semana pasado, donde sobrevoló áreas afectadas por un ciclón, dijeron que se realizarán una prueba para detectar el coronavirus. La vicegobernadora del estado, Daniela Reihner, y el alcalde de la capital, Gean Loureiro, ya han informado que estarán aislados y realizarán una prueba para detectar si tienen la enfermedad. Lo mismo hará el embajador de EE.UU. en Brasil, Todd Chapman, quien el sábado organizó un almuerzo para celebrar el 4 de julio, evento en el que participaron el presidente, los ministros y uno de sus hijos, el diputado federal Eduardo Bolsonaro. En la ocasión, los participantes posaron para fotos sin mascarillas. En una de las imágenes, Bolsonaro aparece abrazado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo.

Mensaje “muy malo”

Jurado recientemente como presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass), Carlos Eduardo Lula, dijo que Bolsonaro envió un mensaje “muy malo” a falta de respeto a las reglas de salud de Covid-19. “La actitud del presidente hasta ahora no ha ayudado a hacer frente a la enfermedad. No estamos segundos en el mundo en número de muertes por nada. Todos deben entender que el enemigo es uno: Covid-19”. “El mensaje es muy malo. Es simbólico: si la autoridad de salud dice que tiene que usar una mascarilla y el presidente no la usa, las personas tienen derecho a no usarla. ¿Por qué estoy obligado a permanecer en casa si el presidente está en la multitud?”, se preguntó.

Pese a que Bolsonaro ha criticado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), por promover la cuarentena para evitar los contagios, amenazando incluso con sacar a Brasil del organismo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hoy que la entidad espera que el presidente brasileño "esté bien y se recupere rápidamente" de Covid-19. "Ningún país es inmune y ningún individuo está a salvo y esperamos que Su Excelencia el Presidente esté bien y se recupere rápidamente. Espero que los síntomas sean leves y que vuelva al servicio activo lo antes posible para apoyar a su país", dijo en entrevista colectiva.

“El contagio de Bolsonaro demuestra que el coronavirus no respeta raza, clase social o a la gente poderosa”, comentó Marcos Espinal, director de enfermedades transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El organismo dijo que desea “mejor recuperación” al Presidente de Brasil, tras la confirmación de que tiene coronavirus.