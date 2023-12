Briones versus Cubillos: el encontrón de los exministros de Piñera por el tono de la campaña del “A favor”

Un video de redes sociales del “A favor” ha provocado tensión interna durante los últimos días en la derecha, al punto que hoy provocó que dos referentes del sector y exministros de Sebastián Piñera se enfrentaran. Se trata del extitular de Hacienda y excandidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, quien salió a responderle a la exconvencional Marcela Cubillos luego de que subiera el video en la red social X (antes Twitter).

En la pieza audiovisual se utiliza el eslogan del “A favor” para el plebiscito del 17 de diciembre del “que se jodan”, pero con estilo de música rap. “Que se jodan, este país no aguanta más; que se jodan, con sus fundaciones para robar; que se jodan, no quieren vivir en paz; que se jodan, los ilegales no aportan nada; que se jodan, los del estallido delictual”, dice la canción mientras muestra imágenes de violencia en las calles, de la diputada Catalina Pérez (RD) -ligada a la investigación de transferencias de dineros a fundaciones- de inmigrantes ilegales, figuras de la extinta Convención Constitucional pasada, como Daniel Stingo, y del Presidente Gabriel Boric andando en bicicleta.

En la misma red social, Briones le respondió a la publicación de Cubillos. “Quienes reivindicamos una postura, debemos defenderla con argumentos y no con la simplona lógica adversarial ‘amigo/enemigo’, tan afín a los populismos y que tanto debilita a la democracia”, manifestó el extitular de Hacienda.

La arremetida del exabanderado de Evópoli es compartida en algunos sectores de la derecha que ven con preocupación la estrategia más “agresiva” que ha estado realizando la oposición como relato de campaña. Todo partió el 23 de noviembre cuando en la noche la franja televisiva mostró un spot en que una mujer personal de salud decía que iba a votar a favor y criticaba a quienes promovieron el estallido social: “Que se jodan”.

En la derecha, en todo caso, son varios los que justifican el tono de la contienda electoral, ya que dicen que era necesario movilizar a los indecisos y motivar a los que están más desinteresados con el proceso. En la derecha manejan sondeos internos en los cuales la población no está al tanto de la elección, y al no estar interesada difícilmente conoce el contenido constitucional. Por ejemplo, un focus group de Chile Vamos, reveló que algunas personas creen que el “En contra” significa estar en contra del actual gobierno, por lo que en la derecha han trabajado para convencer a la gente de que es lo contrario.

Así, en la oposición apuestan a polarizar a los comicios y generar un sentimiento de enojo en la gente para que concurra a votar.

Sin embargo, quienes son detractores de la estrategia -como Briones- transmiten que el mensaje revive los errores de la Convención pasada en la que algunos sectores de izquierda, a su juicio, arremetieron contra la derecha sin considerar las opiniones que este sector pudiera tener. Asimismo, sostienen que un tono más duro no sirve para atraer a los votantes que todavía están con dudas.

En la derecha tienen mediciones internas en redes sociales que evalúan positivamente el mensaje del “que se jodan”, especialmente en las redes sociales. De ahí que varios han querido seguir promoviéndolo. En ese sentido, la campaña desde un inicio tenía considerado para este periodo endurecer el tema.

En otros sectores, como por ejemplo en la comisión política de RN también hubo críticas a esta estrategia más dura. Por estos días, la comisionada Carolina Montenegro escribió en el chat de WhatsApp de la instancia: “Quien fue el creativo que existiendo un gran porcentaje de indecisos utiliza una frase que más que convocar provoca desunión. La idea creo es que después del 17 de diciembre ojalá nadie se joda”, lo que fue apoyado por el también comisionado Percy Marín, quien es el esposo de la diputada Camila Flores.

La Tercera consultó a Briones y Cubillos, sin embargo, no hubo respuesta.

Otro de los debates en la campaña del “A favor” radica en si incorporar a no a figuras del sector -como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI) y el líder de republicanos, José Antonio Kast- en la recta final de la campaña.