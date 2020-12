Caiozzi, Duclos y Matthey en lista de artistas por el 10, y exDC se la juegan en el distrito 11: Las sorpresas entre candidaturas a independientes

Con la apertura por parte del Servicio Electoral de la posibilidad de que independientes patrocinen candidaturas de independientes a la convención constituyente, se abrió una lista desconocida hasta ahora de nombres que pretenden tener un lugar a partir de la elección del 11 de abril.

Es así como, ante la revisión de diversos distritos de la capital, aparecen dos listas nuevas. En el distrito 10, la encabezada por el cineasta Silvio Caiozzi, el pintor Arturo Duclos y la cantante Magdalena Matthey, quienes conforman la lista “Creadores de Arte y Cultura” y pretenden competir en más zonas.

En el distrito 11, la lista encabezada por la exministra Mariana Aylwin, el exsuper de Salud Manuel Inostroza y el fundador de Enseña Chile Tomás Recart, quienes pretenden desde Progresismo con Progreso -mediante un entendimiento con Comunidad en Movimiento, de Soledad Alvear y Gutenberg Martínez- entrar y tener un rol en el crucial debate constituyente que comenzará el próximo año.

Acá, sus motivos e historia.

“Creadores de Arte y Cultura”, independientes de los partidos

Hace un par de meses, Silvio Caiozzi, cineasta con más de 45 años de trayectoria, recibió el llamado de Jorge López, presidente de la Asociación de Directores y Guionistas de Chile (ADG). Éste le dijo que tenía que postular a la convención constitucional. Caiozzi rechazó la propuesta en un principio. Sin embargo, tras varios días de insistencia por parte de su colega terminó aceptando. “Me siguió llamando hasta que me dijo una cosa que me hizo pensar: que ésta iba a ser la única oportunidad histórica que tengamos en que podamos intervenir en la nueva Constitución para colocar en la Constitución el arte y la cultura. Eso me dejó pensando y dije es cierto lo que me está diciendo”, relata el director de Julio comienza en Julio y Coronación.

A partir de ese momento el director comenzó a trabajar en su candidatura y en la creación de una lista que llegase a representar a otros artistas nacionales en la carrera por la convención constitucional. Así nació la lista “Creadores de Arte y Cultura”, una alternativa independiente que pretende llevar la cultura a la constitución. A pesar de que nunca quiso meterse en política, Caiozzi menciona que “aunque sea algo que no nos interese, creo que hay que hacer el esfuerzo porque es una situación histórica. Dije vamos, empecé a llamar a otros creadores de arte y muchos aceptaron inmediatamente y dijeron que hay que estar ahí”.

Las primeras reuniones se llevaron a cabo en la oficina del cineasta en Providencia, sin embargo, gran parte de estas se han concretado vía Zoom. Hasta el momento donde se estaría enfocando la lista es en el distrito 10, conformado por Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, La Granja y San Joaquín, donde tienen que reunir unas 2 mil firmas. Arturo Duclos, artista nacional y director del Espacio O; Magdalena Matthey, cantante y compositora, Raúl Aliaga, percusionista miembro de la banda Congreso, y el mismo Silvio Caiozzi son las cartas de la lista en el sector.

Por otro lado, otras candidaturas que apoyan la lista pero que se presentarán como independientes en otros distritos son Alejandro Guarello, compositor y director de orquesta que postulará por el distrito 11; Karen Connolly, coreógrafa y bailarina que irá por el distrito 9; Eduardo Tironi, productor de televisión, y Rosario Salas, compositora que competirán por el distrito 7. Otras artistas que apoyaron la inicativa desde un principio y que bajaron sus candidaturas por diferentes motivos son Myriam Singer y Vivianne Barry.

La intención, según explica Duclos, es tener una lista a nivel nacional y lograr alcanzar varios escaños en el proceso. “Lo vemos muy necesario hoy día y uno de nuestros objetivos es precisamente eso, primero que nada transversalizar los temas de la cultura, segundo despojar también la decisión política de los partidos”, menciona el artista.

Este último punto se ha transformado en una de las principales banderas. Jorge López no pudo materializar su candidatura debido a que en la actualidad ejerce como presidente de un gremio, sin embargo, ha jugado un rol fundamental en la iniciativa. Se adhiere a las palabras de Duclos y menciona que “lo que más nos interesa es establecer la independencia, de tendencias políticas, de ideología, de los partidos políticos. Para ser creador hay que ser independientes, y esa independencia es la que estamos planteando nosotros como fundamento, la independencia de los creadores”.

En la misma línea, Alejandro Guarello afirma “que nadie tenga pasado político fue una condición en esta iniciativa, porque la ciudadanía necesita que los independientes, no aquellos que hayan hecho carrera política en partidos, sean quienes participen activamente en esta Constitución, porque si no va a ser una carrera ideológica y eso no se puede tener para construir una Constitución”.

Algunos de los candidatos mencionan que quedaron sorprendidos por las dificultades que se les han presentado. Caiozzi comenta decepcionado que este proceso le ha llevado a pensar que no quieren que se presenten candidaturas independientes. “La única dificultad, que es enorme, es que han creado situaciones, me da la sensación, para que no haya independientes” menciona el director. Por su parte, Guarello confiesa que “en la inocencia de un ciudadano yo pensaba que el proceso de candidato era bastante simple, y ha sido bastante complejo. Es muy difícil ser candidato independiente en esta convención, lo han hecho muy difícil”.

La jugada de los exDC

En el distrito 11 es donde, por su parte, se están concentrando las candidaturas de una serie de dirigentes renunciados a la DC. Es en la zona de Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Peñalolén donde aparecen registrados los nombres de la exministra Mariana Aylwin, el exsuperintendente de Salud Manuel Inostroza, y el independiente Tomás Recart, fundador de Enseña Chile.

Los primeros dos, miembros del movimiento Progresismo con Progreso, pretenden levantar desde acá una alternativa distinta a la derecha y a los partidos de centro para llegar a la convención cosntituyente. Inostroza, vicepresidente de PCP, afirmó que las conversaciones se aceleraron tras la aprobación de la reforma para candidaturas independientes: “Si el proyecto de ley no se hubiera aprobado -que está por promulgarse- hubiera sido muy difícil que hubiésemos podido participar. Hace un par de semanas tuvimos la información de que se aprobó, se aceleraron las conversaciones y en virtud del marco legal lo más conveniente es armar listas de independiente”, dijo a La Tercera PM.

Aunque aún no definen un nombre para la lista, Inostroza señaló que siempre ha formando parte del grupo desde su salida de la DC, “hace casi 4 años, nos denominamos Progresismo con Progreso y armamos un movimiento que fue En Marcha Progresismo con Progreso. Nos articulamos con la gente que también se salió de la DC, Comunidad en Movimiento que dirige Soledad Alvear, Felipe Sandoval, Zarco Luksic. Con ellos habíamos estado en conversaciones, y también con otros actores independientes que se encontraban un poco huérfanos de un espacio, como Tomás Recart.” De hecho, según dijo Inostroza, esas conversaciones llevarían a que mientras PCP espera llevar candidatos en 5 distritos, el movimiento de Alvear llevaría en otros 10, donde ella misma sería una de las cabezas de serie.

El exsuperintendente agregó que “evaluamos como movimiento entrar en los cupos de partidos políticos, entonces algunos tenían la posibilidad por sus contactos y conversaciones de entrar en partidos como Evópoli, otros teníamos la evaluación de entrar como Ciudadanos o la DC, eran opciones bastante pragmáticas.” Finalmente, ello no ocurrió.

Tomás Recart, candidato en la misma lista por el distrito 11, explicó que esta lista “junta a distintos grupos que básicamente creen que la Constitución es un espacio para dialogar y llegar a acuerdos. Creemos en la democracia, en el bien común y la libertad al mismo tiempo.”

Fuera del codiciado distrito 11, los exDC también están apostando por otros. En el 8 -que comprende las comunas de Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Estación Central, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil-, aparece inscrito el expresidente de Metro, Clemente Pérez. De obtener las cerca de mil firmas que requiere, iría en una lista con Cristóbal Fernández, independiente, y Yocelyn Duran, de Independientes no neutrales. “Con quienes me gustaría aliarme es con Independientes no neutrales. Me parece que tienen muy buenos candidatos, hemos estado conversando con algunos de ellos y me parece que sus propuestas van muy en la línea de lo que nosotros estamos planteando.”

Sobre la nueva constitución señaló que “lo más importante es que tenga normativa que todos la queramos y respetemos como propia, a diferencia de las constituciones semánticas que dicen cosas pero que no se cumplen, que es lo que pasa hoy”. Pérez recalcó la importancia de que se “reconozcan todos los avances del constitucionalismo moderno. Hoja en blanco no significa partir desde cero”.

Pérez agregó que dentro de los nombres que pretenden competir a nivel nacional están “Manuel Inostroza, Mariana Aylwin, Pilar Peña, Francisco González en Arica, Baldemar Higueras en Curicó, y posiblemente Soledad Alvear.” Por el momento, el candidato por el distrito 8 señaló estar “buscando firmas de manera individual y conversar con distintos grupos independientes como lista definitiva”. Y explicó que la organización la están realizando a nivel de cada distrito.