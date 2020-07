Carlos Sans, jefe del Deis, y el conteo de fallecidos: “Nunca nadie me ha pedido ocultar una cifra o cambiar algo”

Hoy a las 14:30 horas, el ingeniero Carlos Sans, jefe del Departamento de Estadísticas y de Información de Salud (Deis), comparecerá ante la comisión investigadora de la Cámara por las cifras de fallecidos en la pandemia.

Su asistencia se convertirá en su primera aparición pública luego de que a mediados de junio Ciper revelara que el conteo de fallecidos por Covid que llevaba el Deis (que incluye casos confirmados por el virus y sospechosos) era informado solo a la OMS y no a la opinión pública del país. Esto generó una controversia en el Ministerio de Salud que muchos en el gobierno la calificaron como la “gota que rebalsó el vaso” para la salida del exministro, Jaime Mañalich.

El trabajo del Deis se hizo conocido luego de que a mediados de mayo, varias investigaciones periodísticas pusieran en duda las cifras de fallecidos por Covid que se daban a conocer. Lo que ese departamento hace, entre otras cosas, es clarificar los diagnósticos de personas fallecidas de acuerdo a los datos que provienen de los certificados de defunción emitidos por el Registro Civil, del Instituto Nacional de Estadísticas y el Minsal. Ese trabajo, según señalaron exfuncionarios, demora entre seis meses y un año. Por la pandemia, ahora, se han intentado de acortar los tiempos.

Algunos parlamentarios que forman parte de la comisión investigadora señalaron en privado que las preguntas a Sans se centrarán principalmente en dos puntos: dilucidar desde cuándo había un “doble registro de casos y fallecidos en el Minsal” y quiénes dieron la orden de no dar a conocer esas cifras públicamente.

Sans, en tanto, horas antes de su citación ante la Cámara conversó con La Tercera PM y abordó las denuncias relativas a que durante la gestión de Mañalich no se habría tomado en cuenta el conteo que realizaba el DEIS.

“No es que no se me haya tomado en cuenta. Seguimos teniendo el mismo ritmo de trabajo, nunca nadie me ha pedido ocultar una cifra o cambiar algo. De hecho, el ministro Mañalich lo dijo en algún momento: que nosotros no somos un equipo de su confianza. Esto no significa que no confiara en nosotros sino que no es un equipo que él haya puesto para hacer el trabajo. Nosotros veníamos de una administración anterior”, comenta Sans.

El ingeniero civil llegó en junio del 2018 al departamento que depende de la subsecretaría de Salud Pública a cargo de Paula Daza y cuando el ministro era Emilio Santelices. Antes de entrar al Minsal, entre 2009 y 2013 trabajó como ingeniero de estudios y jefe de procesos de la Clínica Las Condes, donde coincidió con Santelices y también con Mañalich. “Carlos (Sans) asumió con el encargo de innovar y reestructurar el DEIS en términos digitales, pero por la pandemia me imagino que eso se postergó”, señala el exministro Santelices.

El jefe del Deis agrega que durante la administración de Mañalich se optó por un modelo de trabajo y que cambiarlo “es engorroso porque hay que explicarlo y validarlo. Yo también pasé de un proceso que me llegaba información de forma semanal a que ahora sea diario. Eso implican cambios en la forma de trabajo, no es fácil llegar y cambiar de modelo”.

Fue la exjefa del Deis entre el 2000 y 2010 y la primera en ocupar el cargo, Danuta Rajs, quien en junio señaló que a Sans no lo escuchaban desde el ministerio. Hoy, en tanto, matiza sus dichos: “No dije que no escucharan al Jefe del Deis. Expresamente dije lo que él informó en reunión del Comité Nacional de Estadísticas Vitales respecto a que estaba enviando un informe semanal de mortalidad a su jefatura, lo que hizo en respuesta a una pregunta que le hice. La razón por la que la autoridad superior del Minsal no usó nunca esos datos, la desconozco”, señaló Rajs a La Tercera PM.

Luego de la controversia, la salida de Mañalich y la llegada del ministro Enrique Paris, desde el Minsal se señala que ahora existiría una relación “más fluida” con el Deis, y en específico con Sans. El contacto con Sans es ahora “de forma diaria” y lo hacen tanto la jefa del Departamento de Planificación Sanitaria del Minsal, Johanna Acevedo, y el jefe de Epidemiología del Minsal, Rafael Araos.

“El Deis tiene un equipo muy potente, y hoy tanto ellos como nuestro departamento estamos trabajando de forma coordinada. Aquí lo principal es que no estemos los dos departamentos haciendo la misma pega. Lo que hemos hecho con Carlos es que en la medida en que ellos van desarrollando las capacidades, se van haciendo cargo del manejo inicial de los datos y entregarnos productos para que nosotros podamos hacer análisis”, comentó Araos.

Sobre las diferencias entre Mañalich y Paris, el jefe del Deis señala que “son liderazgos distintos y como en todo, hay cosas buenas y malas”. “El nivel de exigencia es muy alto para todos pero son distintas las instancias que le tocaron a Mañalich porque al final él tuvo que montar todo esto y Paris llegó cuando ya estaba todo en marcha, entonces son escenarios diferentes”, dijo Sans.

24/7 y las diferencias entre lo privado y lo público

El mes pasado, Sans cumplió dos años al mando del Deis, su primera experiencia en una función pública. Antes de trabajar en la Clínica Las Condes, pasó por empresas privadas como Teléfonica (ahora Movistar), la AFP Provida, el Inacap y la Universidad Andrés Bello. Siempre en labores relacionadas con la administración de sistemas informáticos y de estadísticas.

“En el departamento trabajamos de lunes a domingo y en mi equipo hay personas que me despiertan en la mañana diciéndome que se resolvió algo y que de alguna forma están innovando. No habría pensado nunca que alguien del sector público iba a hacer eso. Vengo del sector privado, es mi primera vez en lo público y con el equipo del Deis hemos podido romper muchos mitos de cómo se trabajaba”, agrega el ingeniero civil.

Sans agrega que su equipo (cerca de 32 personas trabajan en el Deis y donde más del 60% son mujeres) ya venía trabajando de forma telématica debido al estallido social. Por eso, cuando llegó la pandemia, dice, “estaban preparados”. El jefe del Deis agrega que actualmente cerca del 70% de la planta está con teletrabajo.

“Hace dos años el Departamento inició un proceso de transformación digital, no tanto desde lo tecnológico sino que desde lo cultural. El equipo de a poco ha ido adaptándose y cambiando la forma de ir abordando distintos problemas y hoy día lo tiene en una actitud y capacidad para analizar datos y trabajar que no se había dado antes”, comentó.

El jefe del Deis señala que no se ha reforzado la planta de funcionarios desde que comenzó la pandemia ya que, advierte, es “difícil encontrar personas que tengan expertise en manejo de datos de salud, son unicornios por así decirlo, son personas muy capacitadas y cuesta encontrarlos”.