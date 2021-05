Carnet verde para vacunados debutaría el segundo semestre: permitirá libre circulación en zonas confinadas y viajes interregionales

A fines de abril, y durante el balance Covid-19, el ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que ya se estudiaba un “carnet verde” para vacunados que permitiera más libertades a medida que se avanza en el porcentaje de inmunizados. El ministro aseveró que la iniciativa había sido solicitada por el Presidente Sebastián Piñera y destacó que ya estaba en redacción por parte de los expertos del Minsal.

Así, durante la semana pasada, una propuesta preliminar ya contó con luz verde por parte de la subsecretaría de Salud Pública. El documento bajo el título “Propuesta de movilidad a personas vacunadas” -al que accedió La Tercera PM- ya fue compartido con el mandatario y presentado a la Mesa Social Covid-19 en la sesión del martes pasado.

En un principio, este pase de vacunación corresponde a la primera etapa del “carnet verde” para realizar actividades sociales con menores restricciones a las impuestas actualmente. Sin embargo, quienes estuvieron presentes señalan que desde el ministerio evitaron hablar de un free pass para los vacunados y que lo definieron como los primeros “beneficios sanitarios” para personas con el esquema completo de vacunación.

Y es que en esta primera instancia, el carnet Covid-19 solo permitirá dos cosas: quienes ya tengan sus dos dosis de vacuna podrán movilizarse libremente dentro de una comuna que está en fase 1 (cuarentena) o fase 2 (transición) sin requerir de los permisos que actualmente están disponibles en Comisaría Virtual. Asimismo, también permitirá realizar viajes interregionales entre comunas que estén al menos desde fase de transición en adelante.

Así, durante el reporte diario la subsecretaria Paula Daza confirmó que “en los próximos días sí vamos a dar a conocer cuáles son aquellas libertades individuales que tendrían estas personas, particularmente que se encuentran en comunas en cuarentena y transición. En ese momento vamos a dar los detalles correspondientes y cómo poder acceder a un certificado que asegure que estas personas cuentan con las dosis y han pasado los 14 días”.

Certificado dinámico

En esta primera etapa, el carnet tendrá el nombre de “Certificado Dinámico”, el que podrá ser descargado desde mevacuno.gob.cl. Así, a partir del código QR del comprobante de vacunación se podrá verificar que su portador ya ha completado su proceso de inmunización contra el Covid-19, y que además la persona no se encuentre en período de aislamiento obligatorio determinado por la autoridad sanitaria. Ya sea por contagio o por contacto estrecho.

Sin embargo, desde Salud ya se ha conversado con la Subsecretaría del Delito para que el documento que demuestre que las personas ya cuentan con el esquema de vacunación completo sea emitido a través de Comisaría Virtual.

La fecha de vigencia está en pleno debate. En la Mesa Social Covid-19 la exministra Carmen Castillo, señala que solicitaron tener más datos sobre la transmisión de la enfermedad en vacunados. “Es una noticia en pleno desarrollo. Y para definir una fecha, aún se necesita mucha ciencia. Por ejemplo, queremos saber o tener datos claros de cuántas personas se contagian ya con sus dos dosis de vacunas”, plantea la doctora.

El presidente (s) del Colegio Médico (Colmed), Patricio Meza, también presente en la instancia, asevera que desde la entidad “apoyamos la posibilidad de reiniciar actividades de bajo riesgo, tanto para los vacunados y no vacunados, pero la idea es que no se aumente la movilidad global. Y el ideal nuestro, como Colmed, es que comience a funcionar cuando la mayor parte de la población esté vacunada. Para eso, lo ideal es que dentro de lo posible se aumente la velocidad de vacunación”.

Desde Salud han propuesto al gobierno que sea, al menos, después de fines de junio, cuando se logre vacunar al 80% de la población susceptible (casi 12 millones de personas), y, en ese contexto, ven posible su implementación hacia fines de junio. Pero los plazos están siendo presionados por las áreas productivas y de servicios, junto con una fuerte campaña de la UDI que pide el fin de las cuarentenas y que ya ha causado controversia dentro del propio gobierno, por lo que su fecha de implementación podría variar.

En principio, y en esta primera etapa, se mantendrán los aforos del plan “Paso a Paso”. Pero la idea es que cuando el “carnet verde” como tal entre en vigencia se amplíen y que además se permita a las personas asistir a conciertos, congresos, al estadio o ingresen al interior de restaurantes, por ejemplo. Con todo, también falta que el ministerio de Economía presente su propuesta para el carnet verde, el que estaría enfocado en la reactivación económica.

Fin de las cuarentenas

Un aspecto que ha generado ruido en el ministerio de Salud es la campaña de la UDI -impulsada principalmente por el presidente de la colectividad, Javier Macaya- para poner fin a las cuarentenas. Y es que en el partido estiman que hubo un “costo electoral” de realizar una campaña en medio de medidas tan restrictivas. Aunque por otro lado, Macaya también plantea que eliminar la fase 1 aumentaría la reactivación de ciertos sectores económicos.

“Ha sido muy duro el golpe para el bolsillo de las pymes, para la calidad de vida de las personas y para la salud mental. Es momento de ponerles fin a las cuarentenas. El toque de queda también tiene que repensarse”, sostuvo el timonel.

A la campaña también se sumó la senadora Ena von Baer (UDI) quien grabó un video donde llama a plegarse a la campaña del partido, el que fue difundido entre los distintos gremios afectados.

“Hoy te quiero pedir ayuda porque nuestra gente necesita trabajar y las cuarentenas están destruyendo al comercio, a nuestro sector gastronómico, al turismo y las peluquerías y centros de belleza. Es por eso que le estamos pidiendo al ministro de Salud que implemente el carnet verde. ¿Que significa eso? que las personas que tengan dos dosis de la vacuna covid puedan asistir a estos establecimientos incluso en tiempos de cuarentena. Es por eso que te pido que a través de las redes sociales le exijamos al ministro de salud que implemente el carnet verde ahora. Viralicemos el hashtag #CarnetVerdeAhora, porque nuestra gente necesita trabajo, trabajo, trabajo. Contamos contigo”, señala la senadora

El mensaje causó molestia en el ministerio de Salud. Quienes conocen la interna, detallan que el mensaje de la cartera a los parlamentarios fue que es una mesa amplia en la que participan diferentes ministerios y subsecretarías, y donde se debaten las condiciones epidemiológicas, el lugar apropiado para definir las medidas que se adoptan o levantan.

Además, en la reciente vocería, el ministro Enrique Paris entregó una respuesta a la solicitud de la UDI, dando un portazo a la idea de eliminar la fase 1 del plan Paso a Paso.

“A nosotros tampoco nos gustan las cuarentenas, a nadie le gusta estar encerrados, todos quisiéramos retomar nuestras libertades, a nosotros nos pesa que en algunos lugares la gente no pueda salir a trabajar. Nos duele la situación causada por este coronavirus, pero también tenemos que guardar la salud de la población. Hay que guardar un equilibrio entre las libertades y responsabilidades. Ténganlo por seguro que nosotros participamos del dolor y del sufrimiento de la gente que no puede trabajar (...) Sabemos que a largo plazo las cuarentenas se agotan, pero entiendan que tenemos que proteger que la gente no enferme gravemente”, comentó.

Y agregó que “el planteamiento de suspender bruscamente en las cuarentenas no está en nuestra forma de trabajar. Nosotros nos basamos en la evidencia”.